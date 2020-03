Landfrauenpräsidentin fordert Frauenquote

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Präsidentin des Deutschen Landfrauenverbands, Petra Bentkämper, fordert eine Frauenquote in den Gremien der landwirtschaftlichen Verbände in Deutschland. "Früher war ich überzeugt, dass eine Frau, die etwas kann, genau dorthin kommt, wo sie hin will. Doch die Erfahrung hat gezeigt, dass Freiwilligkeit nicht funktioniert. Deshalb brauchen wir eine Frauenquote in den Gremien der landwirtschaftlichen Verbände", sagte Bentkämper der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstagsausgabe).

Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands, sprach sich gegen eine Frauenquote aus. "Auch wir wünschen uns mehr Frauen in unseren Gremien. Diese sind nach föderalem Prinzip demokratisch gewählt", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Man setze darauf, dass sich zukünftig im Bauernverband mehr Frauen ehrenamtlich engagieren.

