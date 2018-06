Landet Daniel Danger WM-Hit 2018?

Köln (ots) -1LIVE-Reporter Daniel Danger bringt seinen Song zur Fußball-WM 2018an den Start. Nach seinem Partyhit "Kleine Maus" liefert er mit"Deutscher Weltmeister" einen Nachfolger. Der Song ist eine Hymne fürFans, Funktionäre und Fußballer. Unterstützt wird er von Geezy, demParty-Alter-Ego von Singer/Songwriter Max Giesinger.Daniel Danger hat einen großen Traum: Er will mit zur WM. Trotzgrößter Anstrengungen hat er es nicht in den Kader von BundestrainerJogi Löw geschafft. Jetzt will er musikalisch in die Kabine derMannschaft stürmen."Deutscher Weltmeister" ist ab Freitag, den 8. Juni 2018 auf allengängigen Streamingplattformen erhältlich. Die WM-Hymne entstand als1LIVE-Musikproduktion in Kooperation mit dem Label BMG.Ein eigens produziertes Musikvideo steht zur Ansicht und zum Embeddenbereit unter: https://www1.wdr.de/radio/1live/videos/video-daniel-danger-feat-geezy--deutscher-weltmeister--100.html.Hintergrund #DangerfürDeutschland:Mehr als 30 Prominente hatten im Mai für Daniel Dangers WM-Mission anden Bundestrainer appelliert: "Nimm ihn mit als dritten Torwart imDFB-Kader - Danger für Deutschland. Doch Löw entschied sich gegenDanger als dritten Mann im Tor. Der WM-Song aus der Feder von DanielDanger ist nun emotionaler und kreativer Höhepunkt für den1LIVE-Reporter und schließt die Kampagne #DangerfürDeutschland ab.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Katrin AhuesWestdeutscher RundfunkPresse und InformationTel: 0221-2207100katrin.ahues@wdr.dehttps: //twitter.com/wdr_pressehttps: //presselounge.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell