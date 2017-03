Landeszeitung Lüneburg

Lüneburg (ots) - Haben die hohen Sympathiewerte und der AmtsbonusAnnegret Kramp-Karrenbauer zu diesem deutlichen Sieg getragen oderdas "Schreckgespenst" Rot-Rot?Dr. Gero Neugebauer: Eher das Erste. Und wenn dann noch diepolitischen Werte - etwa Durchsetzungsfähigkeit, Vertrauens- undGlaubwürdigkeit - hoch sind, spielt der Kandidatenfaktor einewichtige Rolle. Gut amtierende Ministerpräsidentinnen undMinisterpräsidenten haben es in den vergangenen Jahren immer wiedergeschafft, auch unter widrigen Umständen Wahlen zu gewinnen. Eingutes Beispiel ist Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz. Trotzdem wird jaimmer wieder vermutet, Rot-Rot habe im Saarland eins auf die Nasebekommen. Aber die Sozialdemokraten haben dort ihre Positioneinigermaßen gehalten - wenn man bedenkt, dass die SPD alsJuniorpartnerin in Großen Koalitionen oft erheblich abgestraft wordenist. Das Nachbarland Baden-Württemberg ist dafür ein Paradebeispiel.Die SPD hat im Saarland Stimmen aus dem Nichtwählerlager gewonnen,auch von der Linken. Rot-Rot konnte an der Saar nicht realisiertwerden, weil die Linke zwei Sitze verloren hat. Die Entscheidung inSaarbrücken ist keine gegen Rot-Rot, sondern eine fürKramp-Karrenbauer und die Große Koalition.Wer wird am 24. September von diesem Personenfaktor profitieren:Angela Merkel oder Martin Schulz?Zurzeit ist die Stimmung in der Bevölkerung so, dass etwa 60Prozent sagen: Wir wählen eine Partei wegen ihrerProblemlösungsfähigkeit. Der Rest entscheidet sich wegen einer Personoder nach Parteibindung. Es hat sich aber gezeigt, dass bei der Unionschon 2013 der Kandidatenfaktor den Kompetenzfaktor überschrittenhat. Damals allerdings nicht so deutlich wie jetzt beiKramp-Karrenbauer. Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Zustimmungfür Merkel allgemein gesunken ist, ist es keineswegs sicher, dass sieim September eine "Personalwahl" nicht gewinnen könnte. MerkelsChancen hängen weniger vom "Schulz-Hype" ab als davon, dass sich dieSituation in und um Deutschland in den Wochen vor der Wahl soentwickelt, dass die Deutschen mehrheitlich sagen: Uns ist dann docheine routinierte Krisenbewältigerin lieber. Wenn man allerdings sagenkann: Trump ist jetzt in seinem Spielgitter, Putin hat in der Ukraineetwas lockergelassen, der Flüchtlingsstrom hat nachgelassen, die CSUwill keinen Sonderweg mehr gehen, könnte Schulz eine akzeptableAlternative sein. Es gibt einfach zu viele Rahmenbedingungen, um sichjetzt schon festlegen zu können. Vor der Wahl im Saarland sah eszuletzt nach einem Kopf-an- Kopf-Rennen aus. Warum lagen dieDemoskopen so sehr daneben? Weil die Demoskopen nicht in der Lagesind, reale Aussagen bei Vorwahlumfragen mit vielen Unentschiedenenzu machen. Zwei Wochen vor der Wahl waren 50 Prozent der Leute nochunentschieden, eine Woche später immer noch 30 Prozent. SichereAussagen darüber, ob die Befragten dann tatsächlich wählen gehen undfür wen sie stimmen werden, sind da kaum möglich. Hinzu kommt, dasssich unentschlossene Wähler häufig so spät entscheiden, dass sie vonden Umfragen gar nicht mehr erfasst werden. Warum haben diesmal diebürgerlichen Parteien von der erheblichen Mobilisierung vonNichtwählern profitiert und nicht die AfD? Die Vermutung ist, dassalte Reserven mobilisiert worden sind, also zum Beispiel vieleCDU-Wähler, die 2012 zu Hause geblieben sind, weil das Ergebnis ausihrer Sicht schon festzustehen schien. Das gilt mit einigerWahrscheinlichkeit auch für die SPD. Wenn man sich ansieht, wo dieSPD Stimmen hinzugewonnen hat, dann waren das genau die Wähler, dieauf den "Schulz-Effekt" reagiert haben, insbesondere dessenAnkündigung größerer sozialer Gerechtigkeit und einerBesserbehandlung von Langzeitarbeitslosen beziehungs weiseHartz-IV-Beziehern.Ist das vergleichsweise schlechte Ergebnis der AfD vor allem dieFolge der Querelen zwischen Landes- und Bundesverband oder verliertdie Partei an Bedeutung, weil das Flüchtlingsthema derzeit nicht mehrso im Vordergrund steht?Nach meiner Einschätzung ist Ihre erste Einschätzung richtig. DerLandesverband an der Saar ist innerhalb dieser bunten Partei sehrspezifisch, besonders wegen seiner Verbindungen nach rechts und desseltsamen Geschäftsgebarens des Vorsitzenden. Aber er wird geschütztdurch das Bundesschiedsgericht. Die AfD ist zurzeit sehr bemüht, sichvon Gruppierungen zu distanzieren, die zu weit nach rechts neigen unddeshalb das Ansehen der AfD in den sogenanntenbürgerlich-konservativen Kreisen - die man als Wähler und alsGeldgeber braucht - zu schädigen. Das ist beim Saar-Verband nichtgelungen. Die Saar-AfD hat ein bestimmtes Stigma und ist nichttypisch für die Partei. Deshalb würde ich nicht davon ausgehen, dassdie 6,2 Prozent beispielhaft sein werden für das Ergebnis derBundestagswahl. Da kann die AfD immer noch ein sattes einstelligesoder sogar ein zweistelliges Ergebnis erzielen. Aber da kommen dannwieder die oben genannten Umstände ins Spiel: Welche Rolle spielendann noch Flüchtlinge, die Islamisierung, die Euro-Rettung?Für die CDU war das ein Auftakt nach Maß ins Wahljahr. AngelaMerkels innerparteiliche Kritiker dürften etwas leiser werden. Abermuss die Kanzlerin nicht beunruhigen, dass ihr - abgesehen von denSozialdemokraten - die möglichen Koalitionspartner abhandengekommen?Wenn man sieht, wie knapp das Ergebnis war zwischen Rot-Rot undSchwarz, dann ist das eher ein Alarmzeichen. Es gibt keine Aussichtauf eine Mehrheit für die Union ohne einen Bündnispartner aus dembürgerlichen Lager oder mit den Grünen. Polarisiert sich derWahlkampf zwischen den beiden großen Parteien, werden die kleinenweniger bedient. Bei einem Trend zum Vierparteiensystem aufBundesebene - mit Union, SPD, Linken und AfD - hätte die Union keineAlternative zur SPD. Die können nicht ruhig schlafen nach demErgebnis im Saarland. Eine der Strategien wird sein, sich auf diePerson Merkel zu stützen: ruhige Hand, Besonnenheit, die kennt dieProbleme, weiß sie zu lösen. Die zweite Strategie wird die Warnungvor den Roten in einer rot-rot-grünen Koalition sein.Die Linke konnte aber selbst im "Oscar-Land" keine allzu großeAnziehungskraft entfalten. Wird Martin Schulz jetzt nicht eher etwasabrücken vom Lagerwahlkampf und - ohne Rot-Rot-Grün gänzlichauszuschließen - eine Große Koalition mit der Union als Juniorpartneranstreben?Wir haben in der Bundesrepublik ein System, in dem sichtheoretisch jede Partei mit der anderen für koalitionsfähig hält. Aufder anderen Seite gibt es auch sogenannte Segmentierungen: Das heißt,die Union schließt die AfD und die Linke aus, die SPD schließtebenfalls die AfD aus, die CSU will keinen Koalitionsvertrag, in demnicht das Wort "Obergrenze" steht. Angela Merkel dagegen will alsAlleinstellungsmerkmal ihrer Kanzlerschaft den humanitären Aspektihrer Politik betonen, verteidigt also die Grenzöffnung. Das wird siesich auch nicht abkaufen lassen, denn sonst würde man sie reduzierenauf eine langweilig wirkende, aber konsistent arbeitendeKrisenmanagerin mit Erfolgen, die sie als solide Politikerinerscheinen lassen. Theoretisch ist es denkbar, dass die CDU eineKoalition mit der SPD ohne die CSU macht. Wenn aber Schulz seinenAnspruch realisieren will, Kanzler zu werden, muss er die Unionüberflügeln oder eine rot-rot-grüne Mehrheit erreichen. Eine rot-roteMehrheit wird es nicht geben.Es gibt zwar seit Längerem Gesprächskreise von Politikern der SPD,Grünen und Linken. Aber haben SPD und Linke in der Nach-Schröder-Ärazu lange öffentlich aufeinander eingeprügelt, um jetzt eineglaubwürdige Partnerschaft anzustreben?In der Tat fehlen zwei Dinge: Erstens gibt es innerhalb derParteien selbst keine hinreichenden Diskussionen über die möglichenBündnisse, die dazu geführt hätten, Vorurteile und persönlicheAnimositäten abzubauen. Der zweite Aspekt ist, dass es in der Linkenimmer noch Personen gibt, für die die Identität der Partei darinbesteht, sich von der SPD abzugrenzen oder den Gegenpol zu bilden.Das konnte man auch im Saarland beobachten. Mit einer solchen Haltungkann man natürlich keine Koalition bilden. Vor einer Regierung unterBeteiligung der Linken muss man inzwischen keine Angst mehr haben.Aus Thüringen etwa kommen überhaupt keine Signale, dass das nichtfunktionieren kann. Dennoch ist diese Abwehrhaltung in derwestdeutschen politischen Kultur noch vorhanden. Und es gibt ja auchLandesverbände der Linken, etwa in Nordrhein-Westfalen, die sagen:Wir tun der SPD doch keinen Gefallen.Fast 80 Prozent der Deutschen bewerten ihre wirtschaftliche Lageals gut oder sogar sehr gut. Noch nie hatten so viele Menschen Arbeitwie heute. Wird die Gerechtigkeitsdebatte als Wahlkampfthema von derSPD überschätzt?Dieses Thema zielt nicht so sehr darauf ab, das gegenwärtigewirtschaftliche Schicksal einzelner verbessern zu wollen. Vielmehrgeht es darum, den Menschen die Angst zu nehmen, dass es ihnen in derZukunft schlechter gehen wird, dass sie etwa ihren sozialen Statusverlieren oder dass Kinder oder Enkel keine Chance haben,aufzusteigen. Gibt es irgendetwas, das man aus der Wahl im kleinstenFlächenland der Republik ableiten kann im Hinblick auf die Urnengängein Schleswig-Holstein und NRW oder für die Bundestagswahl?Bei den kommenden Landtagswahlen könnte die Persönlichkeit derSpitzenkandidaten und deren Fähigkeit, Schwächen der Parteien zukaschieren, eine größere Rolle spielen. Zweitens könnten Stimmungeneine größere Rolle spielen als Themen und Fakten. Drittens könnte essein, dass die Auseinandersetzung zwischen den beiden großen Parteiendie Stimmenreservoirs für die kleineren Parteien derart schmälern,dass sie kaum eine Chance haben, über die 5-Prozent-Hürde zu kommen -es sei denn, sie erklären ihre Alleinstellungsmerkmale soüberzeugend, dass Wähler sagen: Ich will die wegen dieser oder jenerKomponente unbedingt im Parlament haben. Wenn man etwas für dieBundestagswahl am 24. September ableiten will, muss man schon denAusgang der Wahl in NRW am 14. Es gibt leichte Anzeichen für eine Wechselstimmung in derBewertung der Person Schulz gegenüber der Person Merkel. Und es gibtleichte Anzeichen für eine bessere Bewertung der SPD gegenüber derUnion hinsichtlich der Regierungsarbeit. Aber mir reicht das nochnicht aus, um von einer Wechselstimmung zu sprechen.