Landeszeitung Lüneburg: Die fröhliche Überwachung - Der Lüneburger Kulturwissenschaftler Andreas Bernard spürt dem Phänomen nach, warum wir Daten freiwillig preisgeben

Lüneburg (ots) - Prof. Dr. Bernard, haben Sie im Internet auch einProfil, und wenn ja, welche Daten geben Sie da von sich preis?Prof. Dr. Andreas Bernard: Ich habe keine Ahnung, wie vieleProfile von mir existieren. Ich bin bei Facebook, mehr auch nicht.Aber da ich schon mal bei Amazon eingekauft habe, wird es auch dortein Profil von mir geben. Und wenn ich mein Smartphone aktivierthabe, hinterlasse ich auch Spuren im digitalen Netz - ob ich willoder nicht. Früher musste man Dinge unternehmen, um in etwashineinzukommen. Heute muss man sich "entnetzen".In Ihrem neuen Buch stellen Sie ernüchternd fest, dass wir heuteTechnik benutzen, die zum einen durch das Militär entwickelt wurde,zum anderen aus der Kriminalistik stammt. Können Sie ein Beispielgeben?Bernard: Navigationssysteme im Auto basieren auf GPS - eineErfindung des amerikanischen Militärs, die ursprünglich dazu diente,feindliche Raketen zu lokalisieren. Im Jahr 2000 wurde dieses Systemder Öffentlichkeit freigegeben, um damit Geld zu verdienen. GPS istja längst auch ein wesentliches Werkzeug von Smartphones. Und was dieKriminalistik angeht: Früher bekamen Verbrecher eine elektronischeFußfessel angelegt, damit man ihren Standort überwachen konnte. DieseAufgabe übernimmt ebenfalls das Smartphone, es verrät unserenAufenthaltsort. Schauen Sie sich die Smartwatch von Apple an: Dieerfüllt nicht nur dieselbe Funktion wie eine Fußfessel - die siehtauch genauso aus, viele "Fußfesseln" wurden nämlich am Armangebracht. Wir geben Geld für ein Statussymbol aus, das eigentlichein Überwachungsgerät ist.Durch die GPS-Funktion orientiere ich mich aber nicht nur in derFremde, sondern hinterlasse auch viele Spuren. Ich stelle mir einendicken, Chips essenden Amerikaner auf der anderen Seite des Atlantiksvor, der vor riesigen Bildschirmen sitzt und verfolgt, wie HerrMüller erst ein Stundenhotel aufsucht und dann seinen Psychiater. Unddas jeden Montag um 13 Uhr. Mit diesem Wissen ist Herr Müller ja fastschon erpressbar.Bernard:Und bemerkenswert ist, dass diese Informationstechnologieinnerhalb weniger Jahrzehnte von einer bedrohlichen Kraft - sieheMilitär, siehe Kriminalistik - zu einem ganz neuen Werkzeug wurde,das viele Menschen als individuelle Befreiung ansehen. Diese Techniklöst kein Unbehagen mehr aus. Der Medienwissenschaftler FriedrichKittler formulierte einmal, dass Unterhaltungselektronik "Missbrauchvon Heeresgerät" sei. Interessant ist übrigens die Überlegung, waspassieren würde, wenn das US-Militär die GPS-Funktion, die an 32Satelliten gekoppelt ist, der Öffentlichkeit wieder entziehen würde.Wenn es um das Thema Daten geht, war die Würde des Menschen schonöfter ein Zankapfel. Beispiel Volkszählung 1987.Bernard:Da war die Empörung groß: Es gab Bombenattentate aufVerwaltungsgebäude, in denen die Fragebögen lagerten! Die vielleichtintimste der 33 Fragen auf dem Formular lautete: Wie weit ist ihr Wegvon der Wohnung zur Arbeit...Heute geben die Menschen wesentlich mehr von sich preis...Bernard:Das ruft Erstaunen in mir hervor und war der Impuls fürmeine Recherche. Menschen, die sich an die Zeit der Volkszählungerinnern, verbinden damit die damalige Angst vor dem gläsernenMenschen, der durchschaut und erfasst wird. Die Angst war auch damitverbunden, dass große Computer große Datenmengen verarbeiten, die vomStaat genutzt werden können. Es war die Zeit der erstenRasterfahndung der Polizei mit Computern, und die Menschen hatten dasGefühl, wie Verbrecher behandelt zu werden. War die Volkszählungvielleicht nur ein Vorwand des Staates? Heute hat man den Eindruck,dass die Menschen zu der Zeit an einer Art Massenparanoia gelittenhaben müssen. Denn heute geben wir täglich das 100-fache anInformation preis - und tun das in der Regel ohne Angst. In Berlingibt es mittlerweile einen Biomilch-Hersteller, der "gläserneMolkerei" heißt - das Attribut wird heute nicht mehr negativangesehen, sondern als ethisches Gütesiegel. Und Volkszählungen rufenheute nicht mehr die leiseste Spur von Widerstand hervor. Der letzteZensus im Jahr 2011 in Deutschland wurde völlig geräuschlosdurchgeführt. Wobei man sagen muss, dass zumindest junge Menschengerade einen erstaunlich souveränen Umgang mit all diesen Medienentwickeln und ein fast instinkthaftes Gespür dafür haben, was siepreisgeben und was nicht.In Netzwerken werden die Menschen munter aufgefordert, ein Profilvon sich anzulegen. Auch ein Begriff aus der Kriminalistik...Bernard:Ja,das ist schon erstaunlich: Profile waren früherSchwerverbrechern vorbehalten, die Fahndungsarbeit derErmittlungsbehörden sollte dadurch erleichtert werden. Der Begriffist derselbe geblieben, aber heute gibt es Profile von uns allen,obwohl wir gar kein Verbrechen begangen haben. Aber das Erstellen vonProfilen hat auch einen handfesten Grund: Früher beendete man dieSchule und hatte dann ein oder zwei Jobs bis zur Rente. Das ist heuteanders: Es gibt immer weniger langfristige Festanstellungen. Alsogilt es, sich auf Jobplattformen zu präsentieren und zu zeigen: Sehther, das bin ich, das kann ich, ich bin gut geeignet für den Job. Esist notwendig geworden, sich als attraktives Objekt zu präsentieren.Bernard:Wobei Profile auch zu ganz anderen Zwecken genutzt werden.Eine britische Kommunikationsagentur hat mithilfe von ProfilanalysenWahlkampf betrieben, indem sie individuell zugeschnitteneFacebook-Botschaften verschickte und damit einen Teil dazubeigetragen haben soll, Donald Trump zum Präsidenten zu machen. Dassind natürlich Entwicklungen, die man genau im Auge behalten unduntersuchen muss.Abgesehen davon, dass Berufsanfänger sich von ihrer besten Seitezeigen wollen: Woher kommt dieses Mitteilungsbedürfnis?Bernard:Ich habe darauf keine eindeutige Antwort. Smartphones odersoziale Netzwerke drücken das Verlangen nach Kommunikation undAustausch und Gemeinschaft aus. Dafür nehmen wir in Kauf, dass wirständig überwacht werden. Dabei hat diese Überwachung nichtsBedrohliches mehr, sondern es ist der Reiz des fröhlichenMiteinanders, der für die Menschen im Vordergrund steht. Sie sind janicht blöd oder naiv. Es muss etwas geben, was sie diese Überwachungin Kauf nehmen lässt. Es wirkt so, als ob sie auf etwas warten. Heuteschauen wir zigmal auf unser Smartphone und checken eingegangeneNachrichten. Und wer heute nicht in Netzwerken registriert ist, giltals auffällig. Gegebenheiten verschieben sich: Bestellte man frühereine Pizza über das Internet, galt das als Indiz akuter Vereinsamung.Heute ist es ein urban-mobiler Lifestyle ...Zurück zur Kriminalistik. #Lügendetektoren scheinen ja auch einenWeg in die Privatsphäre genommen zu haben.Bernard:Mit Lügendetektoren haben Polizei und Justiz versucht,Verbrecher zu überführen, indem Herzschlag, Blutdruck oderSchweißabsonderung gemessen werden. Mit mechanischen Schrittzählernwurden vor 100 Jahren Tatorte unter die Lupe genommen. In derheutigen Zeit gibt es Armbänder, die diese Funktionen übernehmen: Siemessen den Puls und zählen unsere Schritte. Wenn Sie bei einerbestimmten Versicherungsgesellschaft Kunde sind, können Sie derÜbermittlung dieser Daten zustimmen. Der Anreiz: Verhalten Sie sichlaut Armband gesund und sportlich, sammeln Sie Bonuspunkte und sparenGeld beim Beitrag.Wobei es auch hier scheinbar um Gemeinsamkeit geht.Bernard:Sie werden dazu angehalten, mit Freunden in den Wettbewerbzu treten: Wer hat heute die meisten Schritte zurückgelegt? DasSchrittezählen - von der Psychoanalyse Sigmund Freuds Anfang des 20.Jahrhunderts als neurotische Störung betrachtet - ist heute also zueinem spielerischen Vergleich geworden. Wobei es auch hier um Datengeht, die von dem Konzern präzise ausgewertet werden. Und wenn Siedemnächst bei einer großen Supermarktkette einkaufen, werden dieLebensmittel gescannt und an die Versicherung übermittelt. Wenn esgesunde Lebensmittel sind, bekommen Sie einen Bonus. Das ist keineScience Fiction, sondern wird im Rahmen des Versicherungsprogramms"Generali Vitality" 2018 Realität. Beim Thema Gesundheit hat es inden vergangenen Jahrzehnten ohnehin eine Verschiebung gegeben. Früher
waren Brust- oder Darmkrebs Schicksalsschläge, die demütig akzeptiert
wurden. Heute fragt man: Warum hat die Person nicht vorgesorgt? Ich
finde, das hat etwas Bedrückendes.Das bedeutet, dass sich auch der Begriff der Privatsphäre wandelt.Bernard:Ich glaube sogar, dass sich Begriffe wie Privatsphäre und
Datenschutz gerade auflösen. Sie entstanden unter Bedingungen, die
heute nicht mehr gegeben sind. Was ist Privatsphäre noch, wenn man
das Intimste in ein soziales Netzwerk schreibt?Das Interview führte Thorsten Lustmann