Landeszeitung Lüneburg: Wir nehmen die Gefahr nicht ernst genug Potsdamer Rechtsextremismusexperte Gideon Botsch befürchtet nach dem Mord an Walter Lübcke weiteren Rechtsterror

Lüneburg (ots) - Von Joachim ZießlerHätte der Mörder von Walter Lübcke "Allahu akbar" gerufen, wäresofort das Etikett "islamistischer Terror" aufgepappt worden. Im Fallvon Kassel wird dagegen eher vorsichtig ein rechtsextremistischerHintergrund konstatiert. Verharmlosen wir, wenn wir das Wort"Rechtsterror" vermeiden? Apl. Prof. Dr. Gideon Botsch: Ja, absolut.Wir verharmlosen ebenso, wenn wir von "Reichsbürgern" sprechen, alsob dies harmlose Spinner wären. Oder wenn wir Waffenfunde einerHobby-"Prepper"-Szene zurechnen, also Menschen, die sich auf denvermeintlich bevorstehenden Weltuntergang vorbereiten - auch dort, woeindeutig rechtsextremistische Inhalte kommuniziert werden.Politisch motivierte Gewalt kommt - mit 20 500 von36 000 Fällen - vor allem aus dem rechtsextremen Spektrum. InUmfragen dominiert dennoch die Angst vor islamistischem Terror. Sindwir wegen der Fixierung auf der Wut der Islamisten blind für die Wutder Islamhasser? Botsch: Blind sind wir dafür nicht. Aberoffensichtlich wird die islamistische Bedrohung sehr viel stärkerempfunden und dies durchaus aus nachvollziehbaren Gründen. Das hängtdamit zusammen, dass Dschihadisten mit ihrem Terror darauf abzielen,das Gefühl zu geben, ihr seid immer und überall angreifbar.Tatsächlich ist die Gefahr, in Deutschland Opfer eines islamistischenAnschlags zu werden, statistisch extrem viel niedriger als etwa inAfrika, der arabischen Welt oder auch Israel. Aber die Angst istgrößer, wenn man etwa über den Breitscheidplatz geht, weil dieser aufewig die Bilder des Terrors mit einem Lkw als Waffe im Geist wiederhervorruft. So funktioniert islamistischer Terror, hingegenrechtsextremistischer eher nicht. Der funktioniert so, dass eherausgewählte und markierte Zielgruppen in Angst und Schrecken versetztwerden sollen. Teilweise sogar nur diese Zielgruppen, für dieallgemeine Öffentlichkeit begnügen Rechtsterroristen mit demHervorrufen eines diffusen Gefühls der Beunruhigung. So geht dieFrage, warum die NSU-Täter keine Tatbekenntnisse abgegeben haben, indie falsche Richtung. Zunächst mal ist das nicht ganz richtig, denktman an die Videos. Und es liegt in der Logik der Sache. DreifacherErfolg ist sicher: Die rechtsextremistische Szene weiß, dass mangehandelt hat. Die Opfergruppe weiß sehr genau, dass sie aufgrundeiner rassistischen Auswahl ins Visier geraten ist und getroffenwurde. Die übrige Bevölkerung hat das Gefühl, es werde alles immerschlimmer und unsicherer. Und das hänge irgendwie mit den Türken,Arabern und sonstigen Zugewanderten zusammen.Wächst die Gefahr von Bluttaten, weil die Träume der Szene voneiner AfD-Machtübernahme bei Wahlen zuletzt Dämpfer erhalten haben?Botsch: Genau dieses Szenario macht die aktuelle Situation soriskant. Wenn die Mobilisierungswelle im Zuge des Flüchtlingszuzugsstagniert, könnte der Frust Zellen erneut mobilisieren undradikalisieren. Bis Mitte 2018 wurde auf flüchtlingsfeindlichenStraßenprotesten der Umsturz propagiert. Es entstand eine Stimmung,dass man bald Berlin stürmen werde. Ein Durchmarsch wie 1989 in derDDR erschien möglich. Parallel reihte die AfD einen Wahlerfolg an dennächsten. Diese Stimmung ist seit September massiv abgeflaut. Zudemwird erkannt, dass die AfD in absehbarer Zeit keine Regierung wirddominieren können. Ich habe seit längerem erwartet, dass in einerderartigen Situation Einzeltäter oder einzelne Zellen alte Strategiendes Rechtsterrorismus wiederbeleben werden. Und der Mord von Kasselpasst in dieses Raster. Die nächsten ein- bis eineinhalb Jahre werdenin Hinblich auf frustrierte Gewalttäter besonders gefährlich.Kommen zu den alten Strategien neue Mittel? Wie sehr treibt dierechte Hetze im Netz die Radikalisierung voran? Botsch: Zunächst malkommen neue Kreise zu den alten Netzwerken hinzu, denen offenbar derKasseler Haupttäter zuzurechnen ist. Was ich sehr beunruhigend finde,ist, dass wir erstmals seit Jahrzehnten davon ausgehen müssen, dasses entsprechende Netzwerke bei den Sicherheitskräften gibt. Hinzukommen Personen, die dieser Szene vordem nicht nahestanden, aberVorbilder im Internet finden und sich dort radikalisieren. Außerdemist das Internet ein ganz zentrales KommunikationsmittelRechtsextremer, sowohl für die interne Kommunikation geschlossenerGruppen als auch für die Feindmarkierung. Herr Lübcke ist im Internetmarkiert und immer wieder in Erinnerung gerufen worden. Im Ursprungwar die Situation inszeniert worden, um den Staat herauszufordern.Aktivisten des Kasseler Pegida-Ablegers Kagida störten dieVeranstaltung und provozierten die Aussage von Herrn Lübcke, siemögen doch auswandern. Seitdem wurde diese Äußerung immer wiederhervorgeholt und weiterverbreitet, um ihn als Volksverräter zumarkieren. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist er nun auch alssolcher ermordet worden.Islamisten und Rechtsextremisten stacheln sich gegenseitig an,weil sie beide die Geschichte vom Endkampf zwischen dem Westen undden Muslimen erzählen. Einig sind sie sich auch in ihremAntisemitismus. Wie sehr wächst die Gefahr für Juden in Deutschland?Botsch: Die Gefahr für Juden in Deutschland ist groß. Wir müssendavon ausgehen, dass die bisher oft unterdrückten judenfeindlichenElemente dieser Bewegung nun aus der Deckung kommen. Getreu desalten, polnisch-jüdischen Witzes: "Wo geschlagen wird, sind immer alsErstes die Juden dran." Erschwerend kommt hinzu, dass möglicheEskalationsanlässe im Nahen Osten nicht vorhersehbar sind.Reichen die staatlichen Gegenmaßnahmen nach den NSU-Morden, nachAltena, nach dem Angriff auf Henriette Reker und den Drohungen gegenden Bürgermeister von Tröglitz aus? Botsch: Einige Landespolizeienhaben gut ermittelt. Ich bin nach wie vor irritiert von derGeneralbundesanwaltschaft, die beim NSU-Terror sehr schnell die Theseeiner kleinen Zelle aufgestellt hatte und diese erbittert verteidigt.Obwohl sowohl im NSU-Verfahren als auch in denUntersuchungsausschüssen sehr deutlich wurde, dass wir mit einemgrößeren Umfeld rechnen müssen. Ermittlungen in diese Richtung wärenalso durchaus nötig gewesen. Wenn es im Fall Lübcke tatsächlich sogewesen ist, dass der Täter nur wegen eines DNA-Abgleiches gefundenwurde und nicht auf Grund aktiver Ermittlungen in der rechtsextremenKasseler Szene, wäre dies alarmierend. Wäre der Täter nicht in derDNA-Datenbank gespeichert gewesen, wäre er davongekommen. WennMitarbeiter von Sicherheitsbehörden Neonazis weiter als dumpfeSchläger verharmlosen; wenn sie weiter gedanklich ausschließen, dassNazis das tun, worin sie in Deutschland den Weltrekord halten -nämlich zu morden -, tun sie nicht genug. Wir nehmen weder diekonkrete Gefährdungslage noch die Kreise, von denen die Gefahrausgeht, ernst genug.Bei der rechtsextremen "Prepper"-Gruppe "Nordkreuz" und dem"Hannibal"-Netzwerk mischen auch Elitepolizisten und -Soldaten mit.Wird der Staat infiltriert? Botsch: Diese Absicht besteht und ist alsZiel ausgegeben worden. Ich habe mich schon gewundert, warum 2015nicht mal strafrechtliche Mittel geprüft wurden. Jürgen Elsässer, derHerausgeber des "Compact"-Magazins, und Götz Kubitschek, der einwichtiger Unternehmer der Bewegung ist, haben Ende 2015 versucht,ihrer Szene einzureden, dass das grundgesetzlich garantierte Rechtauf Widerstand in der damaligen Situation greife. Beide hofftendarauf, dass Grenzpolizisten und Bundeswehrsoldaten in ihrem Sinneaktiv handeln und die Grenze dicht machen. Das ist unterschätzt odersogar übersehen worden.Walter Lübcke war Ziel einer Hetzjagd im Netz. Sollten die25 000 Bürger, die auf "Feindeslisten" Rechtsextremer stehen,anders als bisher zumindest von den Behörden informiert werden?Botsch: Ich finde, jeder, der auf einer solchen "Feindesliste" steht,sollte dies wissen. Das muss behutsam geschehen. Aber es geht nichtan, dass Gefährdete keine Chance haben, sich über die Art Gedankenmachen zu können, wie sie sich künftig in der Öffentlichkeit bewegenwollen. Da, wo die Polizei ihren Job ernst nimmt, passiert das auch.Dr. Gideon Botsch (*1970) ist Außerplanmäßiger Professor an derUniversität Potsdam. Er ist Leiter der Emil Julius GumbelForschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus im MosesMendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien. Er urteilte ineinem von der SPD in Auftrag gegebenen Gutachten über ein Interviewvon Thilo Sarrazin in Lettre international, dies enthalte"rassistische, elitäre und herabwürdigende" Äußerungen.Pressekontakt:Landeszeitung LüneburgWerner KolbeTelefon: +49 (04131) 740-282werner.kolbe@landeszeitung.deOriginal-Content von: Landeszeitung Lüneburg, übermittelt durch news aktuell