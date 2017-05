Landeszeitung Lüneburg: Wir fremdeln gar nicht - sagt Ska Keller, Grünen-Fraktionschefin im Europaparlament, und fordert mehr Polizei statt mehr Videoüberwachung

Lüneburg (ots) - Wieder ist Großbritannien Schauplatz einesislamistischen Anschlags. Ist Europa stark genug, um im Wechselspielzwischen Dschihadismus und Rechtspopulismus seine Werte zu bewahren?Ska Keller: Stark genug ist es auf jeden Fall. Die Frage ist, obwir unsere Stärken nutzen. Zunächst mal gilt es, ganz konkreteSchwachpunkte zu beheben. So waren islamistische Gefährder in derVergangenheit zwar oft im Nachbarland bekannt, doch das gab dieInformationen nicht weiter. Da müssen die europäischen Staaten bereitsein, die Stärke des Austauschs von Erkenntnissen zu nutzen. Um demAufstieg der Rechtsnationalisten zu begegnen, die derartige Anschlägenutzen, um Wasser auf ihre Mühlen zu leiten, müssen wir anfangen, fürEuropa zu streiten. Lange Zeit herrschte eine Haltung vor, nach derEuropa ein Selbstgänger sei. Mittlerweile haben wir gelernt, dassEuropa mitnichten selbstverständlich und unzerstörbar ist. Ermutigendist, dass immer mehr Menschen in den "Pulse of Europe"-Demos ihreZustimmung zum Projekt der europäischen Einigung bekunden. Angesichtsso vieler Herausforderungen, die man nur gemeinsam angehen kann -Migration, Klimawandel, Terrorismus, Globalisierung - erkennen immermehr Menschen, dass es die EU mehr als jemals zuvor braucht.Welche Rolle können die Grünen dabei spielen? In Umfragen billigendie Bürger ihnen zwar die richtigen Antworten auf den Klimawandel zu,nicht aber auf die Angst vor Terror oder Globalisierung.Keller: Weil der Klimawandel eine derart existenzielle Frage ist,freue ich mich, dass Bürger uns in diesem Punkt etwas zutrauen. Aberbei dem Rest müssen wir aufholen. Da arbeiten wir auch stark dran. Sohaben wir in Sachen Globalisierung viele einzelne Antworten,positionierten uns etwa früh gegen TTIP und CETA als unfaire Modelleund stehen ein für soziale Gerechtigkeit. Aber wir müssen das stärkerals Gesamtkonzept darstellen. Soziales und Umwelt müssen zusammengesehen werden, denn: Wer muss an lärmigen und verdreckten Straßenleben? Wer kann sich den Bio-Supermarkt leisten?Kann sich eine Partei in Zeiten des Terrors den Luxus erlauben,mit dem Thema innere Sicherheit zu fremdeln?Keller: Wir fremdeln gar nicht, haben nur andere Antworten. Solehnen wir den reflexartigen Ruf etwa aus der Union nach mehrVideoüberwachung als sinnlos ab. Man sammelt Unmengen von Daten vonunbeteiligten Passanten oder auch Fluggästen, die kaum ausgewertetwerden können, und weder die Straftat noch der Terroranschlag werdenverhindert. Relevant sind die Daten über Personen, die bereits alsStraftäter oder als gefährlich bekannt sind. Da fehlt es aber anPersonal, diese Menschen zu überwachen. Hier wie auch bei einerbesseren Prävention liegen die Möglichkeiten, effizient gegen Terrorvorzugehen.War es kein Fremdeln, dass Grünen-Parteichefin Peters nach derKölner Silvesternacht 16/17 zunächst Polizeischelte betrieb? Empathiefür die Verunsicherten nach der Schmach sieht doch anders aus....Keller: Es ist wichtig, auf die Verunsicherung der Menscheneinzugehen, so wie wir Grünen das machen, indem wir eine Stärkung derPolizei fordern. Hier muss der Abbau der vergangenen Jahrezurückgedreht werden. Genauso wichtig ist aber auch, Defizitepolizeilicher Arbeit aufzuzeigen, wozu racial profiling gehört.Diskriminierung von Minderheiten verstärkt nur die Unsicherheit.Der Puls Europas schlägt in vielen Städten bei Demonstrationenwieder, Macron hat den Marsch Le Pens in den Élysée vorerstverhindert, Van der Bellen in Österreich den FPÖ-Aufstieg gebremst.Beleben die rechtspopulistischen Schocks den Europa-Gedanken neu?Keller: Ich denke, ja. So hat gerade der Brexit gezeigt, dassAnhänger Europas sich selbst einbringen müssen. Auch die Wahl Trumpshat vielen in Europa verdeutlicht, dass vermeintlichSelbstverständliches - Frauen-, Minderheiten- und soziale Rechte -schnell zu kippen ist. Nötig wäre nun auch ein europapolitischerSchwenk der Bundesregierung. Weg von der rigiden Austeritätspolitik,hin zu Investitionen und Reformen. In Ländern wie Griechenland oderSpanien entstehen ganze Generationen ohne Perspektive. Wir müssenaufpassen, dass das nicht verlorene Generationen werden.Wo sie in Deutschland in Regierungsverantwortung sind, haben dieGrünen Abschiebungen in den afghanischen Krieg verhindert. Wie siehtdas grüne Konzept für eine europäisch-deutsche Einwanderungspolitikaus?Keller: Gerade der jüngste Mord an der deutschenEntwicklungshelferin hat gezeigt, wie unglaublich wichtig es ist,Abschiebungen nach Afghanistan zu verhindern. Unser Fokus liegtzumeist auf europäischen Opfern, der alltägliche Terror gegen dieAfghanen selbst wird dabei oft übersehen. Flüchtlingspolitik lässtsich nicht steuern. Wer flieht, muss Schutz finden. Dabei istzentral, die Fluchtursachen anzugehen - aber nicht einfach. Wie solletwa der Krieg in Syrien gestoppt werden? Es gilt, legale Zugangswegezu schaffen, damit die Menschen nicht mehr in die Schlauchbootesteigen müssen. Außerdem muss eine faire Verteilung zwischen denEU-Staaten geregelt und einheitliche Standards gesetzt werden.Einwanderungspolitik dagegen kann man steuern. Hier brauchen wirtransparente und faire Einwanderungskriterien. Es kann nicht sein,dass wir die besten Köpfe abziehen ohne Rücksicht auf dieHerkunftsländer.Sie haben in der Türkei studiert. Muss Europa die Türkei in derÄra Erdogan verloren geben?Keller: Auf keinen Fall. Knapp 50 Prozent der Türken sind gegendie Machterweiterung von Erdogan, gehen für ihre Rechte auf dieStraße oder hungerstreiken, um gegen die Säuberungen zu protestieren.Diese Menschen dürfen wir nicht hängen lassen. Aber Europa - undgerade die Bundesregierung - muss gegenüber Erdogan anders auftretenals bisher. Beitrittsgespräche zu führen, ohne eine echte Perspektivezu bieten, hat zu einer ungeheuren Enttäuschung geführt - die Erdoganzu nutzen verstand. Fatal ist auch der sogenannte Flüchtlingsdeal,der kein verbindliches Abkommen ist, sondern lediglich einePressemitteilung. Mit diesem Deal hat sich die EU abhängig vonErdogan gemacht. Zudem ist schon der Grundgedanke irrwitzig, dassein Europa, das mit seinen Flüchtlingen nicht klarkommt, der Türkei,die schon mehr als zwei Millionen beherbergt, noch weitere aufbürdet.Dabei hat Europa einen Hebel in der Hand, die Erweiterung derZollunion unter anderem auch auf Dienstleistungen. Daran hat Ankaraein großes Interesse. Diese Erweiterung sollten wir nicht zulassen,bevor sich die Lage der Menschenrechte nicht verbessert. Wann solltedie EU die Beitrittsgespräche abbrechen?Keller: Die Einführung der Todesstrafe ist die rote Linie. Da sindwir uns auch im europäischen Parlament einig.Die Wahlen in Schleswig-Holstein brachten für die Grünen einenErfolg, in NRW wurden sie hingegen halbiert. Welche Lehren müssen dieGrünen aus diesen Ergebnissen ziehen?Keller: Die gegenläufigen Ergebnisse haben natürlich viel mit denjeweiligen Landesthemen zu tun. Bei der Bundestagswahl ist es für unszentral, klarzumachen, wofür wir stehen und was keinesfalls mit unszu machen ist. Die grüne Idee ist aktueller denn je, wie Klimawandelund Dieselskandal unterstreichen. Wir müssen unsere grüne Kernideemit dem Sozialen verknüpfen und verdeutlichen, dass wir für eineoffene Gesellschaft eintreten.In Kiel hat die FDP eine mögliche Ampel ausgeknipst, in NRW istRot-Grün abgewählt worden. Müssen Sie sich mit Jamaika anfreunden?Eine Schnittmenge mit der FDP könnte eine liberale, weltoffeneGesellschaft sein.Keller: Prinzipiell gibt es in dem Punkt tatsächlichÜbereinstimmungen, allerdings muss ich mich angesichts der Töne vonParteichef Christian Lindner, der gefordert hat, dass Mesut Özil dieNationalhymne mitsingt, schon fragen, wo die alte Bügerrechtsparteigeblieben ist. Und mit der FDP wäre auch nur schwer eine sozialerePolitik zu machen, in der die Globalisierung die Menschen mitnimmt,statt ganze Regionen ohne Jobs veröden zu lassen. Eine robusteSozial- und Arbeitsmarktpolitik kann ich mir bei der FDP nur schwervorstellen. Wenn die FDP offene Gesellschaft sagt, meint sie meistoffene Märkte.Das Gespräch führte Joachim Zießler