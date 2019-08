Lüneburg (ots) - Von Joachim ZießlerFür dieses Jahr haben wir die weltweiten Ressourcen der Natur seitdem 29. Juli bereits aufgebraucht - so früh wie noch nie. Machen wiruns noch zu wenig Sorgen? Mathis Wackernagel: Ja.Den freitags demonstrierenden Schülern stehen Politiker wie Trumpund Bolsonaro entgegen, die Verantwortungslosigkeit zum Programmerheben. Steht die Jugend auf verlorenem Posten? Solange die jetztEntscheidenden nicht umdenken und umschwenken - ja. Die eigentlicheFrage lautet doch: Wollen wir langfristig erfolgreich sein? Und sowie die Häuser eines Architekten länger stehen, der die Schwerkraftversteht, wird auch die Volkswirtschaft derer langfristig erfolgreichsein, die die Ressourcenrealität verstehen. Es gilt schlicht, unsereRessourcenabhängigkeit und unsere physikalische Existenzanzuerkennen. Und dies trifft nicht nur für die Regierungen, Managerund Investoren zu, sondern auch für die Lehre. Wirtschaftsstudentenwerden immer noch Theorien gepredigt, die physikfremd sind. Es werdenKonzepte entworfen, als ob die Erde unendlich groß sei; die Naturunendlich und unermüdlich darin wäre, die Menschen mit allenmateriellen Notwendigkeiten zu versorgen. Tatsächlich ist dieWirtschaft aber nur ein Teilsystem der Biosphäre.Wie vermessen Sie die physikalische Abhängigkeit der Wirtschaft?Mit einer simplen Ressourcenbuchhaltung, die auf dem ökologischenFußabdruck aufbaut. Wie groß der Fußabdruck eines Menschen ist, hängtdavon ab, wie viel Natur er braucht, wie er sich kleidet, isst,wohnt, sich fortbewegt, und welche Energie er braucht. Wir nutzen15 000 Datenpunkte pro Land und Jahr, alle von UN-Statistiken,um diese Bedürfnisse zu addieren und auf die Fläche umzurechnen, diees braucht, um all diese materiellen Nachfragen zu erneuern. ImMoment nutzen wir die Natur weltweit 75 Prozent schneller, als siesich regenerieren kann.In welchen Bereichen ist der Fußabdruck des Menschen amverheerendsten? Heute ist 60 Prozent des ökologischen Fußabdrucks der"carbon footprint". Das entspricht der Fläche, die notwendig ist, umdas freiwerdende Kohlendioxid von genutzter Fossilenergie wieder zuabsorbieren. Vor 200 Jahren war der "carbon footprint" null. Seit demPariser Klimaabkommen ist klar, dass wir spätestens schon vor 2050aus der Fossilenergie-Industrie ausgestiegen sein müssen, wenn wirdas Zwei-Grad-Celsius -Ziel erreichen wollen. Die Nutzung fossilerEnergie braucht viel Natur, oder genauer Biokapazität. Derzeit nehmenvor allem die Ozeane einen Großteil des überschüssigen CO₂ auf.Für den Rest braucht es Waldflächen. Ein Hektar Wald vermag jährlichetwa die Menge des Treibhausgases aufzunehmen, die bei derVerbrennung von 1500 Litern Öl freigesetzt wird. Zählt man nun allemenschlichen Nachfragen nach Natur zusammen, und vergleicht das mitdem, was die Erde erneuern kann, dann haben wir dieses Jahr bereitsam 29.7. unseren Jahreskredit aufgebraucht - das war derErdüberlastungstag. Das bedeutet, wir bräuchten derzeit 1,75 Erden.Die Abhängigkeit von fossiler Energie ist enorm. In den USA werden 6Kalorien fossiler Energie verbraucht, um 1 Kalorie Nahrungherzustellen. Oder bei Bekleidungsfasern: Noch in den 60er-Jahrenwaren 97 Prozent der Fasern biologisch, heute sind es noch 30Prozent.Gibt uns die Natur noch bis 2050 Kredit? Es ist Fluch und Segender Natur, dass sie so großzügig ist. Deshalb nimmt sie den Raubbausehr lange hin, ohne den Menschen genügend Feedback zu geben. Unddeshalb reagieren wir Menschen zu spät. 2050 ist keineSchwarz-weiß-Frage. Die Situation ist grau: Bei steigendenTemperaturen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Biokapazitätder Erde abnimmt. Entscheiden wir uns langsamer, auf eineregenerative Wirtschaft umzusteigen, haben wir am Ende ein kleineresRessourcenbudget zur Verfügung. Treffen wir die Entscheidungschneller, mag es uns kurzfristig stärker schmerzen, dafür bleibt unsam Ende mehr von den lebensnotwendigen Ressourcen.Würden alle Erdenbürger so wie die Deutschen Ressourcenverbrauchen, bräuchten wir drei Erden. Haben die Industrienationenauch wegen der Sünden der Vergangenheit eine besondere Verantwortung,eine Vorreiterrolle einzunehmen? Sicher könnte man so moralischargumentieren. Produktiver aber erscheint mir zu sein, zu fragen: Wasmüssen wir tun, um selbst erfolgreich zu sein? Was muss Deutschlandtun, Frankfurt, Münster, oder der einzelne Hauseigentümer? Und dieseFrage steht in dem Kontext, dass es lediglich eine Erde gibt. Derzeitsehen wir am Horizont einen heraufziehenden Sturm. Und wir sitzen ineinem Boot. Was wäre der Vorteil, zu sagen, wir sind das kleine BootDeutschland, was können wir schon tun? Was ist der Vorteil, das Booterst dann sturmfest machen zu wollen, wenn der Nachbar damit beginnt?Es wäre eine schräge Einstellung zu einem offensichtlichen Risiko,wenn man Warten für eine gute Strategie halten würde. Länder, diesich nicht gut auf eine regenerative Zukunft vorbereiten, schneidensich ins eigene Fleisch.Gibt es Nationen, die schon vorbildlich ihr Boot flicken?Deutschland startete zwar gut mit seiner Energiewende, setzt die aberviel zu langsam um, und will vor allem auch noch die Kohlekraftwerkeam Netz lassen. In Costa Rica hat der Klimaschutz und der Ausstiegaus der CO₂-Produktion nahezu Staatsrang. Schottland steigt imVerhältnis zum restlichen Großbritannien sehr viel ambitionierteraus. Doch trotz dieser Vorbilder ist bemerkenswert, wie hartnäckigdie Welt an unvernünftigem Verhalten festhält. BeimWeltwirtschaftsforum von Davos identifizierten die Wirtschaftslenkerunter den zehn größten Risiken für die Weltwirtschaft sechs aus demBereich Umwelt, Ressourcen oder Klimawandel. Aber beimWettbewerbsfähigkeits-Report ist kein einziger Indikatorressourcenbezogen, weil immer noch der Irrglaube besteht, dass eseinen Konflikt zwischen Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit gibt.Das ist absurd, weil beide Begriffe dicht beieinander liegen. EinLand, das langfristig wirtschaftlich erfolgreich sein will, mussnachhaltig agieren. Aber Finanzministerien sehen Nachhaltigkeit nochimmer lediglich als Kostenpunkt. In den Regierungen Frankreichs undSpaniens heißen die Umweltressorts Ministerien der ökologischenTransition, also des Umbaus. Mir wäre es lieber, wenn dieFinanzministerien so benannt würden.Was steht neben dem Ausstieg aus der Kohlenstoffindustrie nochganz oben auf der staatlichen Agenda? Wir haben dafür dieFünf-Finger-Regel entwickelt. Der Daumen steht für den Erhalt desAngebots, etwa der Böden, des Wassers und der Luft. Die vierrestlichen Finger stehen für die großen Nachfrage-Faktoren: Erstens,wie funktionieren Städte? Von ihm hängt ab, wieviel Ressourcen wirbeim Leben verbrauchen, wie mobil wir sind, wie viel Energie wirverbrauchen. Das Zweite ist die Energieproduktion - Kohle und Öl oderWindkraft und Sonne? Das Dritte ist die Frage, wie wir essen. Knappdie Hälfte der Biokapazität der Welt wird bereits von derNahrungsproduktion beansprucht. Der vierte Faktor hat kurzfristigzwar wenig Einfluss auf die Nachfrage, aber langfristig einenenormen: die Frage, wie viel Menschen wir sein werden. Hätte die Weltdie Reproduktionsraten von Spanien, Portugal oder Italien würden wiram Ende des 21. Jahrhunderts vier Milliarden Menschen sein. Diemittlere Projektion der UNO rechnet mit 11,6 Milliarden. Das wärealso drei Mal weniger Biokapazität pro Person.Muss Raubbau viel teurer werden - auch für den Normalbürger, deram Flughafen eincheckt? Die Flugsteuer-Diskussion derzeit inDeutschland könnte einen negativen Effekt haben, weil Klimaschutz sozu einer Geschichte des Verzichts, der Kosten und des Opferns wird.Besser wäre, nicht mehr die Zerstörung zu subventionieren, indem wirden Flugverkehr staatlich alimentieren. Hier könnte der Staat Geldsparen. Die Zerstörung des Raumschiffs, in dem wir leben, auch Erdegenannt, ist der teuerste Weg, nicht dessen Rettung.1987 war der Welterschöpfungstag erst am 19. Dezember erreicht.Ist unsere Lernfähigkeit zu gering, um noch eine Umkehr hinzukriegen?Gewisse Sparten sind sehr langsam. So die immer noch an Universitätenvermittelten Wirtschaftsmodelle, die noch als quasi unantastbargelten, obwohl sie die biologische Welt ausblenden und davonausgehen, dass sich alles unendlich ausdehnen könnte und es keinlimitierendes Budget gäbe. Die derzeitige enorme Übernutzung wird vonden Wirtschaftstheorien nicht gesehen. Laut Weltbank stellt die Erdelediglich neun Prozent der Werte dar, die insgesamt von Menschengeschaffen wurden. Die meinen das ernst, doch da müsste man docheinfach lachen. Wie kann das sein? Wir sind nur ein Teil desPlaneten. Es geht um eine Wette. Wenn Sie Wetten gewinnen wollen,hilft es, realistischer informiert zu sein. Gewinn, der erzielt wird,indem die Erde übernutzt wird, ist nur kurzfristig möglich und kannkein erfolgreiches Wirtschaftsmodell sein. Die Wahrscheinlichkeit,als Unternehmen langfristig wesentlich zu sein, ist höher, wenndieses die physikalische Realität berücksichtigt und sie nicht alsbloßen Kostenfaktor verunglimpft.Zur PersonDr. Mathis Wackernagel (57) ist Gründer des Global FootprintNetworks und ein Vordenker für Nachhaltigkeit. Vor 20 Jahrenentwickelte er das Konzept des ökologischen Fussabdrucks. Wackernagelist in Basel aufgewachsen und studierte an der ETH ZürichIngenieurwesen. Er lebt mit Frau und Kind inOakland, Kalifornien, woer die Nachhaltigkeitsorganisation Global Footprint Network leitet.Mehr zum Welterschöpfungstag und zu Ländervergleichen unter:www.overshootday.org und http://data.footprintnetwork.org