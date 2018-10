Landeszeitung Lüneburg: Die Welt ist eine Scheibe Die Himmelsscheibe von Nebra ist der Schlüssel zu einer untergegangenen Kultur in Mitteleuropa Interview mit dem Archäologen Prof. Harald Meller

Lüneburg (ots) - Von Joachim ZießlerZunächst galt die Himmelsscheibe als Beleg, dass ein PriesterfürstMacht ausübte, indem er sich zum Herrn der Zeit aufschwang. Jetztsehen Sie die Bronzescheibe sogar als Produkt des ersten Staatsnördlich der Alpen. Woher dieser Sinneswandel?Prof. Harald Meller: Die Himmelsscheibe war von Anfang an eineProvokation. Sie verschlüsselt auf schockierend rationale Weise eineSchaltregel, um einen taggenauen Kalender zu erstellen. Einebäuerliche Häuptlingsgesellschaft aber, wie man sie bisher fürMitteldeutschland vor fast 4000 Jahren annahm, braucht das nicht!Also starteten wir eine Forschungsoffensive.Welche neuen Funde stützen ihre Theorie vom frühen Staat? Durchdie Entdeckung eines der größten Langhäuser der frühen Bronzezeit,vor dem ein Beilarsenal deponiert war, kam uns die Idee, dass diesein Männerhaus sein könnte, in dem der Herrscher seine Kriegerkasernierte. Daraufhin analysierten wir die vielen Waffenhortfunde.Bisher wurden sie meist als Gaben an die Götter gedeutet. Es zeigtesich, dass diese in Mengen vorliegen, die klassisch sind fürmilitärische Einheiten. So gibt es Horte mit 30, 60, 90, 120 und 290Beilen. Zugleich stehen die deponierten Stabdolche und Dolche dazu ineinem Verhältnis, das sie als Waffen der Befehlshaber erscheinenlässt. In den Horten spiegelt sich also die militärische Hierarchie.Dann untersuchten wir die Metalllegierungen - und siehe da: EinfacheSoldaten zogen mit Kupferbeilen los, Kommandeure trugengoldschimmernde Bronzewaffen. Die Hierarchisierung setzte sich inanderen Lebensbereichen fort: So war vorgeschrieben, wer welche Artvon Gewandnadeln tragen durfte.Reicht das, um von einem Staat zu sprechen? Der mitteldeutschenAunjetitz-Kultur, von der wir hier reden, gelang es zwischen Harz,Elbe und Saale ein Territorium mit äußerst fruchtbaren Böden undidealer Handelslage zu beherrschen - und das über vier Jahrhunderte!Die Entdeckung eines gigantischen Fürstengrabs zeugt vonzentralisierter Herrschaft. Im Vergleich zu den Hochkulturen an Nil,Euphrat und Tigris fehlte es an Schrift und Städten, aber die sindfür staatliches Handeln nicht zwingend erforderlich.Beilhorte als Waffenlager, dazu das bronzezeitliche Schlachtfeldim mecklenburgischen Tollensetal: Müssen wir davon ausgehen, dass esin Europa viel früher Armeen gab?Ja, die Armee ist ein früheres Phänomen als gedacht. Noch in derJungsteinzeit, im dritten Jahrtausend vor Christus, bildetenSchnurkeramiker und Glockenbecher-Leute Kriegerkasten aus. Doch erstdie Innovation der seriellen Fertigung in der Bronzezeit ermöglichteArmeen. Mit Gussformen ließen sich standardisierte Waffen herstellen.In der Steinzeit war die Kupferverarbeitung zwar bekannt. Waffenwurden aber aus Stein gefertigt. Jede Streitaxt war ein Unikat. Werüber die Serienproduktion von Waffen gebot, häufte Reichtümer an undleistete sich Truppen, die die Schwarzerdeböden hier verteidigten,die zu den begehrtesten Landstrichen der Welt gehörte.Serienfertigung, individueller Reichtum, Staat - das ist der Anfangder modernen Welt!Welche Handelswege kontrollierte der König vom Bornhöck?Faszinierenderweise liegt dessen Reich noch heute im Schnittpunktder Handelswege. Unweit des Schkeuditzer Autobahnkreuzes, wo sich diemittelalterlichen Handelswege Via Regia und Via Imperii trafen. Vonhier kontrollierten die Herrscher den Nord-Süd-Handel. Sie gabenBronze an die Nachbarn, die dafür Bernstein, Felle und Sklaven ausSkandinavien lieferten. Im Norden wurde der Bernstein so vollständigausgebeutet, dass er dort aus dem Fundhorizont quasi verschwand. Erzirkulierte im Aunjetitzer System. Einzelne Bernstein-Colliersgerieten als Geschenke bis an den mykenischen Königshof.Gold und Zinn aus Cornwall, Kupfer aus den Alpen. Sollte dieScheibe als Produkt der Globalisierung diese auch symbolisieren?So dachten die Menschen damals nicht. Was zutrifft: Die Welt inMitteldeutschland war durch zwei Einwanderungswellen geformt worden.Ab 2800 vor Christus kamen Schnurkeramiker aus der Steppe des Ostens,die wahrscheinlich die Pest mitbrachten, so dass sichMitteldeutschland entvölkerte. Die technologisch überlegenenGlockenbecher stießen etwas später hinzu. Beide Kulturen lebten 200Jahre nebeneinander, vermischten sich allmählich und schufen etwasNeues, den Staat von Aunjetitz.Schlechte Nachrichten für Identitäre. Der erste Staat aufdeutschem Boden war das Produkt von Zuwanderung und Globalisierungund keinesfalls ein "urgermanischer" Proto-Staat...... in der Tat. Abstammungstheorien sind aus wissenschaftlicherSicht absolut unsinnig. Man kann Rassismus leicht den Bodenentziehen, da es biologisch keine rassischen Unterschiede zwischenden Menschen gibt. Der Gen-Mix, der heute Europa charakterisiert,besteht seit der frühen Bronzezeit. Die Glockenbecher-Leute drangenauch nach England vor und bildeten dann in Mitteldeutschland mit derKreisgrabenanlage in Pömmelte die von Stonehenge nach - allerdings inHolz.Der in der Nähe von Stonehenge beerdigte Bogenschütze von Amesburywuchs in den Alpen auf und fand sich trotzdem am Avon zurecht. Wieeinheitlich war die Kultur damals in Europa?Sie war ungemein einheitlich. Wir finden Stabdolche alsWürdezeichen von Portugal bis Ungarn und Schottland. Aunjetitzstrahlt dabei in rätselhafter Weise weit aus. So weist dieEl-Argar-Kultur in Südost-Spanien ähnliche Gebäude wie auchidentische, dekorlose Keramik auf. Ihr Herrscher trug dasKönigssymbol des goldenen Armrings. Dieses Symbol kreierten dieAunjetitzer.Brauchen Priesterfürsten grundsätzlich Menschenopfer, um zuPriesterkönigen aufsteigen zu können?Lange wurden die Menschenopfer in der Vorgeschichte verdrängt,weil es nicht in unser Bild von Europa passte. Derartige Brutalitätwurde bei den sogenannten "Wilden" in der Südsee verortet. Finden wirRinder, die zugleich erschlagen, stranguliert und erstochen wurden,sprechen wir von Rinderopfern. Ist dasselbe Menschen widerfahren,heißt es Sonderbestattung. Menschenopfer wie die Kinder und Frauen inden Schächten von Pömmelte scheinen für Bildung früher Staatentypisch, blickt man in den Vorderen Orient oder nach China.Allerdings hielt sich das hier nicht lange. Während das Heiligtumaufgegeben, vielleicht sogar niedergebrannt wurde, entstand inunmittelbarer Nähe, in Schönebeck, ein neues, in dem ein reinerSonnenkult vollzogen wurde - ohne Opfer.Mitteleuropa ist durch das Fehlen unüberwindbarer Grenzengekennzeichnet. Keine Wüste hielt abgabepflichtige Bauern davon ab,sich dem Joch der Herrschaft zu entziehen. Welche Ideologie war starkgenug, Gefolgschaft zu erzeugen?Zwar lebten die Bauern, anders als in Ägypten, nicht in einemquasi natürlichen Käfig, dennoch flieht kein Bauer leichtherzig vonder eigenen Scholle, noch dazu, wenn diese extrem ertragreich ist.Die Abgabenlast darf also nur so hoch gewesen sein, dass die Bauernihr Auskommen fanden. Die Skelette zeigen: In der Frühbronzezeitwurden die Menschen größer als im Neolithikum, waren sehr gutgenährt. Das Land war so reich, dass es leicht die Überschüsse fürden Fürsten erwirtschaften konnte.Also braucht es keine Ideologie? Doch. Hier kommt der Sonnenkultins Spiel. Die Könige waren die Vertrauten der kosmischen Mächte. DieHimmelsscheibe beweist ja: Der Herrscher kennt die Geheimnisse desHimmels. Allerdings scheinen die Könige immer exaltierter geworden zusein, trugen am Ende Goldwaffen wie ägyptische Pharaonen und ließensich in Grabhügel bestatten, die eine enorme Arbeitsleistungauffraßen. Am Ende geht die soziale Schere zu weit auseinander.Möglicherweise war das ein Grund für den Untergang.Fehlte die für Mesopotamien typische Schrift als Kennzeichen einesStaates, weil es hier keine Notwendigkeit für gesellschaftlicheKraftanstrengungen beim Kanalbau gab?Der frühbronzezeitliche Bauer im Reich von Nebra konnte imUnterschied zu denen im Vorderen Orient seine Familie alleindurchbringen. Dagegen schuf etwa der Reisanbau in Asien mit seinenkomplexen Bewässerungssystemen die Abhängigkeit des Einzelnen von derGemeinschaft. Wasserbau-Gesellschaften wie in Mesopotamien waren eherkollektiv, arbeitsteilig und hierarchisch geprägt; die hiesigen dankihrer Standortvorteile eher individualistisch. Schrift hilft jazunächst den Herrschern, die kollektiven Arbeiten zu koordinieren unddie Abgaben festzuhalten. Es war kein Zeichen von Rückständigkeit,dass die Schrift in Mitteleuropa lange abgelehnt wurde, sondern voneinem alternativen, nicht-staatlichen Konzept. Übrigens finden wirhier eine mögliche Proto-Schrift auf Brotlaib-Idolen, das sindsignierte Ton-Stücke, die Händler ihren Waren als Art Lieferscheinmitgaben.Wäre die Himmelsscheibe nicht bei Nebra, sondern bei Ninivegefunden worden, wäre die Welt der Archäologie zwar begeistert, abernicht erschüttert worden. Dennoch gibt es Verbindungen zu denHochkulturen. Wanderten das astronomische Wissen der Scheibe und derhinter der Sonnenbarke stehende Mythos im Kopf eines Reisenden mit?In den ersten Jahren war ich in diesem Punkt skeptisch. Das hatsich durch die Materialuntersuchungen geändert, die zeigen, welch einFernhandelsprodukt die Himmelsscheibe ist. Hinzu kommt: Es bedarfetwa 40 Jahre Himmelsbeobachtung, um die Plejaden-Schaltregel derScheibe zu finden, mit der sich das um elf Tage kürzere Mondjahr mitdem Sonnenjahr harmonisieren lässt. Und das beim wolkenverhangenenHimmel Mitteleuropas? Dagegen gehörte die Plejaden-Regel im VorderenOrient zum Standardwissen der Astronomen. Es erscheintwahrscheinlicher, dass jemand dorthin reiste, als dass dieses Wissenhier entwickelt wurde. Für Kontakte sprechen viele Indizien. In derZeit kurz nach Nebra tauchen hier blaue Glasperlen aus Ägypten unddem Vorderen Orient auf. Frappierend auch die Ähnlichkeiten derReligionen in Skandinavien und Ägypten: Da reist die Sonne perSchiff. Das erkennen wir auf der Himmelsscheibe. Eine Schiffsreligiondürfte aber schwerlich im meeresfernen Mitteldeutschland entstandensein.Der erste Anlauf für eine hierarchisierte Gesellschaft scheiterte.Weil ihm der vulkanische Winter nach dem Ausbruch von SantorinLegitimität und Glaubenssystem raubte?Die entscheidende Frage der Herrschaft ist weniger, warum Menschencharismatischen Ausnahmepersönlichkeiten folgen, sondern warum sieextreme Ungleichheit auch angesichts unfähiger Königssöhneakzeptieren. Um dies zu gewährleisten, muss das Charisma von Menschenauf Gegenstände wie die Himmelsscheibe übertragen werden. Zugleichwurden die Götter zur Legitimation bemüht. Ein Herrscher, der einenKalender erstellen konnte und damit Herr der Zeit, erschien alsGünstling der himmlischen Mächte. Dieser Glaube wurde fundamentalerschüttert durch einen der größten Vulkanausbrüche in der Geschichteder Menschheit, nämlich durch die Explosion Santorins. Es kam zudramatischen Wetterereignissen. Die Bauern dürften weniger geerntethaben. Hunger delegitimiert Herrschaft, wie an der minoischen Kulturunweit Santorins ablesbar ist, wo es zu Revolten kam. In einersolchen Krise opferte man das heiligste Objekt, um die Götter mildezu stimmen - und das war die Himmelsscheibe von Nebra. Zum Glück derArchäologen nahmen die Götter das Opfer nicht an.