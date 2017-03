Landeszeitung Lüneburg: Die Wahrheit gefällt nicht jedem - der Braunschweiger Kripo-Chef Ulf Küch brach als Erster das Schweigen über Flüchtlingskriminalität und widerlegt Populisten

Lüneburg (ots) - Als sich Deutschland an der "Willkommenskultur"berauschte, gründeten Sie eine Soko zur Ausländerkriminalität. Alsnach Köln Härte verlangt wurde, ließen ihre Daten Vorurteile platzen.Schwimmen Sie gerne gegen den Strom?Ulf Küch: Nein, eigentlich nicht. Aber ich bin ein demokratischerMensch und habe deshalb kein Verständnis für Aufgeregtheiten in derDebatte. Es fiel vielen zu leicht, Flüchtlinge für allesverantwortlich zu machen. Zunächst mal hat Kriminalität nichts mitder Nationalität zu tun. Dass es unter Flüchtlingen auch Kriminellegibt, ist selbstverständlich. Sonst hätten wir die Sonderkommissionim August nicht gegründet. Sie war damals die erste Einrichtungdieser Art in Deutschland. Und letztlich belegt unsere Arbeit dieNotwendigkeit, zu differenzieren. Mich ärgert Schwarz-Weiß-Malerei.Im gutbürgerlichen Braunschweiger Stadtteil Kralenriede stieg dieKriminalität, nachdem dort Tausende Flüchtlinge untergebracht wurden.Sind Diebesbanden etwa aus Georgien auf der Flüchtlingswellemitgesurft?Genau das war unsere Vermutung, als wir die Qualität derStraftaten beobachtet haben. Und jetzt bestätigt sich die Annahme.Das Gros der Bürgerkriegsflüchtlinge ist weg, geblieben sind aberdie, die uns Schwierigkeiten machen. Welche Delikte wurden häufiger?Das waren zum einen Wohnungseinbrüche. Vorher gab es in diesemStadtteil pro Jahr so acht bis zehn Einbrüche. Dann waren es 40 imVierteljahr. Zugleich stieg die Zahl der Ladendiebstähle an,insbesondere von hochpreisigen Waren. Da wurden wir stutzig. EinMensch, der der Hölle von Aleppo entkommen ist, steigt hier nicht inWohnungen ein oder klaut bei Douglas die teuersten Parfüms. Dasmusste einen anderen Hintergrund haben.Wie groß ist der Anteil der Kriminellen unter den Flüchtlingen undwie groß ist er unter den Deutschen?Behauptet wurde und wird zum Teil noch heute, dass dieKriminalität unter Flüchtlingen überproportional groß sei.Tatsächlich weisen sie prozentual nicht mehr Kriminelle auf als diedeutsche Bevölkerung. In der Spitzenzeit hatten wir 40.000Flüchtlinge in Braunschweig und 5500 in der Landesaufnahmestelle, dieeigentlich nur für 300 ausgelegt war. Wir sind auf 150 bis 200Menschen gekommen, die uns regelmäßig beschäftigt haben. Das ist wohlnicht der Untergang des Abendlandes. Unter den Kriegsflüchtlingen imengeren Sinne war die Kriminalität ausgesprochen gering. Auffälligbleiben georgische Einbrecherbanden, Diebe aus dem Kosovo oder denMaghrebstaaten. Unterstützungsbetrügereien sind hingegen eine Domänevon jungen Männern aus Zentralafrika. Es war im Übrigen nicht eineeinzige Frau kriminell. Kriegsflüchtlinge waren für die Delikte nichtverantwortlich. Deshalb mahne ich dazu, zu differenzieren, dietatsächlich Verantwortlichen zu benennen und dann auch zurVerantwortung zu ziehen. Anfangs war es schwer zu quantifizieren,weil die Nationalität des Täters nicht genannt wurde. Dass dies nungeschieht, ist deshalb sehr hilfreich.War die Justiz zunächst hilflos angesichts von Tätern ohne festenWohnsitz und Papiere?Natürlich war die deutsche Polizei anfangs überfordert, keineFrage. Ebenso die Kommunalverwaltungen. Im Nachhinein muss man abersagen, dass wir es trotz aller Problematik noch grandios gewuppthaben. Es sind 800- bis 900.000 Menschen eingereist, von denenmittlerweile viele das Land wieder verlassen haben. Aber dieseHerausforderung zu stemmen, war schon eine Herkulesarbeit. Der größteFehler - aber das haben wir von Anfang an gesagt - war gewesen, keineFingerabdrücke genommen zu haben. Das war nicht umzusetzen gewesen,weil sich die Politik anfangs sehr schwer damit getan hat, klareRichtlinien aufzustellen. Als dann das Signal zum Umsteuern kam, wares schon zu spät, mithin das Fundament für dieUnterstützungsbetrügereien schon gelegt. Zum Glück hat dasLandgericht Hannover jüngst geurteilt, dass es sich bei dieser Formvon Sozialbetrug um eine schwere Straftat handelt. Damit sind künftigspürbarere Urteile möglich.Ist die Justiz ausreichend ausgestattet, um der aktuellenHerausforderungen zu begegnen?Ja, aber sie trägt schwer an ihrem Status als heilige undvollkommen unabhängige Kuh in diesem Land. Auf die Gefahr hin, michwieder unbeliebt zu machen: Die Justiz sollte sich der Verantwortungstellen, dass nicht die Polizei derartige Probleme in diesem Landlösen kann, sondern dass dies Aufgabe der Rechtsprechung ist. Einenachhaltige Wirkung bei Gesetzesverstößen kann nur eine Verurteilungerzielen, nicht die kurze Haft in Polizeigewahrsam. In Braunschweigist uns dies gut gelungen. Staatsanwaltschaft, Amtsgericht undPolizei ziehen an einem Strang, seit wir auf das Instrument derHauptverhandlungshaft eingeschwenkt sind. Grundgedanke ist, dass abeiner gewissen Schadenshöhe die Strafe auf dem Fuß folgen sollte.Dies gelingt dann innerhalb weniger Tage. Da gibt es zwar zunächstauch oft nur Verwarnungen, durchaus aber auch Bewährungsstrafen. Undwer zu einer solchen verurteilt ist, verwirkt seine Chance auf Asyl.Das muss sich jetzt nur rumsprechen, dann wirkt es.Im Wahlkampfjahr greift die Politik zum Mittel der Abschiebungen.Lassen sich Kriminelle schnell abschieben?Das sind fragwürdige Aktionen. Schiebt man die Asylbewerberinnerhalb des Schengenraums in das Land ab, über das sie eingereistsind, sind sie schneller wieder hier als die Beamten, die sie dorthingebracht haben. Hier muss die Politik erst die Rahmenbedingungenschaffen, damit Herkunftsländer nicht länger erklären können, nein,unsere Kriminellen wollen wir nicht wieder zurück.Wäre es nicht sinnvoller, bei den Abschiebungen abgelehnterAsylbewerber mit Nordafrikanern zu beginnen, aus deren Reihen auchdas Gros der Kölner Täter stammt?Sie haben völlig recht. Die Abschiebungen nach Afghanistan sindvöllig absurd. Ebenso wie das Auseinanderreißen von Familien vomBalkan, die sich hier über die Jahre gut integriert haben, die dasAsylverfahren gedauert hat. Hier wäre es deutlich sinnvoller, bei denAbschiebungen mit denen zu beginnen, die hier Straftaten begangenhaben.In der jüngsten Zeit gerieten in Niedersachsen oft diesalafistischen Zentren im Raum Göttingen/Hildesheim in dieSchlagzeilen. Wie groß ist die Gefahr einer Ghettoisierung derFlüchtlinge, verbunden mit leichteren Einflussmöglichkeiten fürSalafisten?Dieses Problem ist von dem der Flüchtlinge zunächst zu trennen.Denn diese Klientel verfügt über den deutschen Pass. Hier handelt essich um die Spätfolgen gescheiterter Integration. Für die Flüchtlingegilt, wenn wir sie hier aufnehmen, müssen wir uns um sie kümmern.Diese Täter sind oft hier aufgewachsen. Da hat es offenbar anausreichendem Kümmern gefehlt. Versuche salafistischer Kreise, untermuslimischen Flüchtlingen Einfluss zu gewinnen, lassen sich nichtausschließen. Sie dürften umso mehr Erfolgsaussichten haben, jeschlechter es uns gelingt, zugewanderte junge Männer zu integrieren.Konnten Ihre Arbeit, aber auch Ihre Ergebnisse die Bedenken beiden Ortsansässigen zerstreuen?Die Befürchtungen waren in der Tat sehr groß. Deshalb haben wiroffensiv agiert. Ein Vierteljahr später wurde noch mal einMeinungsbild erstellt und es hieß: Die Polizei hat das Problemgelöst. Wir fühlen uns hier wieder sicher. Parallel mussten wirnatürlich auch Flüchtlingen die Regeln unseres Zusammenlebensnäherbringen. Ich vermute, dass Frau Merkeln nicht mal im Ansatzgeahnt hat, was sie auslösen würde mit ihrer humanitären Antwort aufdie Not der Menschen, die auf der Balkanroute festsaßen.Werden Ihre Ergebnisse von der Politik ausreichend aufgenommen?Ich bezweifle zwar, dass unsere Landespolitik das zugeben würde,aber ich denke, sie haben dies umgesetzt. Zunächst reagierte Hannoversehr reserviert auf unseren Vorstoß. Da fiel das Stichwort von einerDiskriminierung der Flüchtlinge. Die Wahrheit gefällt nicht jedem.Dennoch bleibt sie die Wahrheit. Als man dann erkannte, dass unsereArbeit Früchte trug, wurden im Januar 2016 landesweitErmittlungsgruppen nach unserem Muster eingerichet. Dann waren wir inBraunschweig die Ersten, die Unterstützungsbetrügereien vonFlüchtlingen aufgedeckt hatten. 