Landeszeitung Lüneburg: VW ist eine meiner Hauptbaustellen - sagt Ministerpräsident Stephan Weil - und: Niedersachsen soll auch in 20 Jahren noch Autoland Nummer 1 sein

Lüneburg (ots) - Bisher perlten niedersächsischeKooperationsangebote Richtung Hamburger Hafen ab. Folge hanseatischer"Arroganz", wie Wirtschaftsminister Lies vermutet?Stephan Weil: Ich bin da ganz entspannt. Wir haben seitJahrzehnten beim Containerhandel eine klare Entwicklung: Der Trend zuimmer größeren Schiffen ist ungebrochen. Das führt aus meiner Sichtunweigerlich dazu, dass man in Deutschland einen Tiefwasserhafen fürdie Containerschiffe der neuesten Generation braucht. Tatsächlichstellt sich nicht die Frage: 'Hamburg oder Wilhelmshaven?', sondern:'Norddeutschland oder Rotterdam beziehungsweise Antwerpen'. Deshalbblicken wir gelassen in die Zukunft. Ich bin sicher, dass es zu einemzweiten Bauabschnitt in Wilhelmshaven kommen wird. Wir sind bereitfür eine Kooperation der Häfen. Doch ob diese in Hamburg ebenfallsebenfalls gewünscht wird, muss dort entschieden werden.Schmerzt Sie als gebürtigen Hamburger, dass der Hafen vonRotterdam und Antwerpen abgehängt wird, weil nationale Hafenrivalitätstatt Kooperation gepflegt wird?Aus niedersächsischer Sicht gibt es gute Gründe für ein gelassenesSelbstbewusstsein. Es war eine kluge Infrastrukturentscheidung, sichvor zwanzig Jahren für einen Tiefwasserhafen zu entscheiden. DasAusbaggern der Elbe wird unweigerlich an ihre natürliche Grenzenstoßen und der JadeWeserPort in Wilhelmshaven ist nun einmal dereinzige deutsche Tiefwasserhafen. Schon diese Elbvertiefung brauchtenorm viel Zeit und Energie und stellt eine Belastung für die Umweltdar. Diese Widrigkeiten wird man auf Dauer nicht ignorieren können.Wir werden, da bin ich sicher, irgendwann zu einer starkenHafenkooperation kommen.Was muss passieren, damit Hamburg erkennt, dass die Elbe nicht aufdie Tiefe ausgebaggert werden kann, die am Kai des JadeWeserPortsbesteht?Darüber will ich gar nicht spekulieren. Die Tür ist vonniedersächsischer Seite immer offen. Wann und wie Hamburghindurchgehen will, muss - wie gesagt - dort entschieden werden.Dank des Mutes von Gerhard Schröder zur unpopulären Reform wirdDeutschland nicht mehr belächelt, sondern beneidet. Schämt sich dieSPD nun dafür, dass sie das Wohl des Staates über das der Parteigestellt hat?Ganz und gar nicht und ich als allerletzter. Die Agenda-2010 zähltzu den ganz großen Sozialreformen in der Geschichte derBundesrepublik. Die Agenda hat nachhaltig dazu beigetragen, dass wirheute wirtschaftlich gut darstehen. Im Zentrum stand damals einegrundlegende Veränderung bei Arbeitsvermittlung und -verwaltung. Washeute in Jobcentern und Bundesagentur geleistet wird, unterscheidetsich fundamental von dem, was zuvor in den alten Arbeitsämterngeschah. Und dieser Kern bleibt.Ansonsten gilt, was auch Gerhard Schröder gesagt hat: Die Agenda istnicht in Stein gehauen. Heute haben wir eine andere Situation auf demArbeitsmarkt. Wir stehen sehr viel stärker da, das bietet dieMöglichkeit, über manche Regelungen neu nachzudenken. Etwa, was denUmgang mit älteren Arbeitnehmern betrifft. Ein Mensch, der heute mit58 Jahren seinen Arbeitsplatz verliert, hat unter Umständen bereits40 Jahre in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt. Nach zwei Jahrenmit dem Arbeitslosengeld I fällt er auf das ALG II zurück - und dassind nur 409 Euro monatlich plus Miete. Das ist ein gewaltigerAbsturz, der die Frage aufwirft, ob es eigentlich fair ist, mit sowenig Geld zurecht kommen zu müssen, nachdem man Jahrzehnte in dieSozialkasse eingezahlt hat. Zwei Drittel der Menschen in Deutschlandbeantworten dies in Umfragen mit Nein.Wie groß ist die Gefahr, dass Sie die Hoffnungen derHartz-IV-Verlierer auf eine Kehrtwende enttäuschen, wenn sie nurDetails korrigieren?Die Aufregung, die wir derzeit erleben, zeigt, dass es auch um einSymbol geht. Dabei bin ich davon überzeugt, dass der Kern der Agendain Deutschland eigentlich unstrittig ist. Es will doch im Ernstniemand zurück zu einer relativ willkürlichen Zweiteilung vonArbeitslosenhilfe und Sozialhilfe, die Sozialhilfeempfängerweitgehend ohne Förderung ließ. Martin Schulz ist nicht so vermessen,anzunehmen, er könne als Kanzler soziale Ungerechtigkeiten imHandstreich beseitigen. Aber er kann und wird dazu beitragen, dass eswieder gerechter zugeht in diesem Land.Wären die VW-Boni nicht das geeignetere Objekt als Hartz-IV, umUnmut über fehlende Gerechtigkeit zu begegnen?Dazu eine zweigeteilte Antwort: Am Freitag letzter Woche wurde inWolfsburg eine neue Struktur für die Vorstandsvergütung beschlossen.Diese ist mit einer deutlichen Reduzierung der Vergütung verbunden.Volkswagen - das mit Abstand größte Industrieunternehmen Deutschlands- kann jetzt für sich in Anspruch nehmen, in Sachen Vergütung einganz normales DAX-Unternehmen zu sein. Generell aber sind dieSpitzengehälter in Deutschland in den letzten 15 Jahren wesentlichstärker gestiegen als die Normalgehälter. Das hat die finanzielleSpreizung in der Gesellschaft rapide vergrößert und den Zusammenhaltgeschwächt.3100 Euro Rente pro Tag für Martin Winterkorn gegenüber 2900Jahresbonus für den Mann am Band: Die Opposition sieht ein "Versagendes Aufsichtsrates". Was entgegnen Sie?Der Pensionsvertrag für den Ex-Vorstandschef ist unter derMitverantwortung unserer Vorgängerregierung geschlossen bzw.verlängert worden. Dafür trägt die aktuelle Landesregierung keineVerantwortung. Wir haben die bestehenden Verträge zu respektieren.2015 haben wir eine deutliche Reduzierung bei den Pensionszahlungenfür VW-Vorstände vorgenommen, jetzt bei der Vorstandsvergütung.Insofern ist vieles von dem, was ich zu diesem Punkt von derOpposition höre, ausgesprochen scheinheilig.Wie viel Ihrer Zeit können Sie als Landesvater zur Kontrolle desUnternehmens aufwenden?Die Möglichkeit, bei einem für Niedersachsen so wichtigenUnternehmen wie Volkswagen die Richtung mit vorgeben zu können, isteine enorme Chance und hat deshalb unter meinen Aufgaben einenentsprechend hohen Stellenwert. Seit September 2015 ist VW leidereine meiner Hauptbaustellen. Der große Zeitaufwand ist abergerechtfertigt. 100.000 Jobs stellt VW direkt in Niedersachsen,nochmal das Doppelte kommt indirekt bei Zulieferern und Lieferantenhinzu. Volkswagen ist das mit Abstand wichtigste Unternehmen inNiedersachsen. Wenn ich mich bei und für Volkswagen einsetze, istdies zugleich auch ein Einsatz für Niedersachsen. Mit demZukunftspakt beispielsweise sind klare Perspektiven für die sechsniedersächsischen Standorte geschaffen worden. Ohne den Einfluss vonBetriebsrat und Landesregierung würde der bevorstehende Umbauungleich härter vonstatten gehen.Was ist neben den Berichten des Vorstandes noch Grundlage IhrerKontrolle bei VW?Wie jeder andere Aufsichtsrat in vergleichbaren Unternehmenverfüge ich über relativ weit reichende, gesetzlich festgelegteMöglichkeiten: Wir stellen immer wieder sehr konkrete Fragen an denVorstand, lassen uns unterrichten und von einem eigenen Ausschuss desAufsichtsrates werden regelmäßig Prüfungen initiiert. Das ist nur einkleiner Ausschnitt.Besteht die Gefahr, dass die Beteiligung des Landes am GlobalPlayer VW in Frage gestellt wird, weil Skandale wie der um dieAbgasmanipulation und die Selbstbedienungsmentalität nicht verhindertwerden konnten?Skandale hat es in den letzten Jahren leider auch bei rein privatorganisierten Unternehmen gegeben - denken Sie an Daimler Benz,Siemens oder die Deutsche Bank. Nach meiner Überzeugung gibt es kaumeinen Politiker in Niedersachsen, der die Sinnhaftigkeit desEngagements des Landes Niedersachsen bei Volkswagen ernsthaft inZweifel ziehen würde. Wir können die Beteiligung bei Volkswagen abernicht nur in sonnigen Zeiten genießen, sondern müssen dafür inKrisenzeiten hart arbeiten. Man darf sich nicht vom Acker machen,wenn es mal schwierig wird. Volkswagen muss aktuell zweiHerausforderungen gleichzeitig meistern, eine davon istrückwärtsgewandt: Dieselgate. Trotz des einen oder anderenRückschlags geht es dabei aber deutlich voran. Die andereHerausforderung ist meines Erachtens noch sehr viel größer: DieAutomobilbranche steht vor einem Umbruch, wie ihn dieserIndustriezweig noch nie erlebt hat. Seit Carl Benz sind Fahrzeugeimmer von Verbrennungsmotoren angetrieben worden. Wir erleben jetzteinen Wechsel zu anderen Antriebsformen, insbesondere zurElektromobilität. Das Auto wird zudem immer stärker Teil desInternets. Das zieht völlig neue Geschäftsmodelle und neueKonkurrenzen nach sich. Bei alledem kann die Landesregierung mitdafür sorgen, dass Volkswagen die Weichen richtig stellt.Niedersachsen soll auch in zwanzig Jahren noch Autoland Nummer 1sein. Auch die automobile Arbeitswelt wird sich stark verändern: Inder Produktion werden Arbeitsplätze wegfallen, im Bereich Bereichder Informationstechnik werden neue entstehen. Tausende neueIT-Arbeitsplätze in Wolfsburg sind für das Land eine Chance, einIT-Cluster zu etablieren, das auch noch für andere Industriebereicheinteressant sein wird. 