Landeszeitung Lüneburg

Lüneburg (ots) - Primatenforscher Dr. Martin Surbeck: Bonobospflegen eine Willkommenskultur - Schimpansen führen dagegen KriegBonobos und Schimpansen sind unsere nächsten Verwandten - quasiSpiegel des Menschen. Die Spiegelbilder sind allerdings sehrunterschiedlich. Können Sie beide Arten mit ihren Besonderheitencharakterisieren?Dr. Martin Surbeck: Ähnlich sind sie sich darin, dass Männchen undWeibchen in einem gemeinsamen Territorium zusammenleben. Tagsübersind die Gruppen sehr selten als Ganzes unterwegs, stattdessen teilensie sich in kleinere Grüppchen auf. Nun zu den Unterschieden:Schimpansen verteidigen ihr Territorium gegenüber Nachbargruppen. Dawerden regelrechte Grenzpatrouillen gelaufen und es kommt zuKommandounternehmen, bei denen Männchen der anderen Kommuneumgebracht werden. Die Männchen der Schimpansen sind deutlichkräftiger als die der Bonobos und ebenso dominanter gegenüber denWeibchen. Bonobos führen keine Kriege gegen die Nachbarn. Es kannsogar vorkommen, dass benachbarte Kommunen sich über ein bis zweiWochen gemeinsam in einem Areal aufhalten und sich tolerant gegenüberden Fremden verhalten - eine Willkommenskultur. Zudem dominieren beiden Bonobos nicht alle Männchen die Weibchen, sondern es ist eher so,dass die ranghöchsten Individuen der Gruppe Weibchen sind - wobeinicht alle Weibchen dominieren, es ist also kein lupenreinesMatriarchat, sondern eine Ko-Dominanz, also eine zwischen denGeschlechtern gemischte Rangordnung.Ihre Arbeitshypothese war, dass sich die Unterschiede bei derKooperation der Männchen gegen fremde Gruppen auch auf dieSozialstruktur auswirken. Wie haben Sie dies überprüft und was sinddie Ergebnisse?Wir, das heißt insgesamt zehn Forscher, haben über Jahre zweiBonobo-Populationen in der Demokratischen Republik Kongo, dreiSchimpansen-Gruppen in der Elfenbeinküste und zwei in Ugandadaraufhin beobachtet, mit Tieren welchen Geschlechts sich Bonobos undSchimpansen vorzugsweise in den kleinen Gruppen, in denen sietagsüber herumstreifen, umgeben. Dabei fanden wir heraus, dass alleSchimpansengruppen nach Geschlechtern getrennt waren. Bei den Bonoboshingegen umgaben sich beide Geschlechter lieber mit Weibchen. DasFühren von Kriegen wie bei den Schimpansen hat also einenfundamentalen Einfluss auf die Struktur einer Gesellschaft. Es bildensich Männerbünde.Der Sapiens ist eng sowohl mit dem Bonobo als auch mit demSchimpansen verwandt. Wen ähneln wir in unseren Sozialstrukturenstärker?Über diese Frage gibt es eine lange Debatte. Betrachtet man etwamenschliche Jäger- und Sammler-Gesellschaften, werden auch diese vonmehreren Männern und Frauen gemeinsam gebildet, wobei sich auch dieseGesamtgruppen tagsüber aufspalten, damit die kleineren Untergruppenihren jeweiligen Tätigkeiten nachgehen können. Es ist ziemlichdeutlich, dass das kriegerische Element der aggressiven Verteidigungdes eigenen Territoriums während der menschlichen Evolution einewichtige Rolle gespielt hat. Über Jahrzehnte wurde dasSchimpansen-Modell deshalb in der Forschung als das Klassischedargestellt, auch, weil bei uns ebenfalls die Männer dominantgegenüber den Frauen auftreten. Dieses Bild war allerdings zueinseitig. So gab es zwischen menschlichen Gesellschaften immer auchHandel und Austausch von Individuen und Ideen. BenachbarteSchimpansen-Kommunen leben in einer Dauerfehde, während Menschen sichimmer auch durch die Fähigkeit auszeichnen, Frieden schließen zukönnen. Beim kooperativen Verhalten haben wir offenbar also einenGutteil des Bonobo-Programms in unserem Repertoire.Konfliktlösung durch Sex wie bei den Bonobos und Konfliktlösungdurch Krieg wie bei den Schimpansen - der Mensch hat beide Optionen.Das sehe ich auch so. Für den Forscher Frans de Waal waren dieBonobos feingliedrige Intellektuelle, Schimpansen hingegenBodybuilder. Das sind unsere Pole.Warum wurde das Matriarchat unter den Menschenaffen lediglich beiden Bonobos zum Erfolgsmodell?Ein Grund dafür ist, dass in den meisten Spezies die Männchen überkörperliches, aggressives Verhalten miteinander konkurrieren. Daserhöhte den Selektionsdruck in Richtung auf größere, stärkere,aggressivere Männchen. Als Nebenprodukt bildeten die körperlichDominierenden auch das dominante Geschlecht. Weibchen haben nur inden Arten eine Chance, die Männchendominanz zu durchbrechen, in denendie Konkurrenz zwischen den Männchen nicht so ausgeprägt ist. Bei denBonobos ist dies der Fall, weil die Weibchen nicht unmissverständlichanzeigen, wann sie empfängnisbereit sind. Trotz rosaGenitalschwellung, die bei Affen normalerweise Fruchtbarkeitsignalisiert, haben sie oft keinen Eisprung. Und weil die Männchendiesbezüglich im Dunkeln tappen, lohnt es sich für sie - im Sinneeiner Strategie, für mehr eigenen Nachwuchs zu sorgen, nicht,Konkurrenten von den Weibchen wegzuhauen. Tatsächlich bildenBonobo-Weibchen sogar Koalitionen, um ihrerseits Männchenanzugreifen. Untersucht man die Beziehung zwischen einem Weibchen undeinem Männchen, zeigt sich, dass das Weibchen eher das Sagen hat,wenn es seine attraktive, Empfängnisbereitschaft signalisierendePhase hat. Hat sie ihre Genitalschwellung, sitzt sie am längerenHebel, um ihren Willen durchzusetzen.Was war das ursprüngliche Verhalten des gemeinsamen Vorfahren vonBonobo und Schimpanse vor einem bis zwei Millionen Jahren - Diktatoroder Diplomat?Das ist eine schwierige Frage, weil wir nur über wenige Fossilienverfügen, die uns ein Bild von der Anatomie dieses Vorfahrenerlauben. Jüngst erschien eine Studie, nachdem der fragilereBonobo-Körperbau eher die ursprüngliche Variante gewesen sein könnte.Aber das ist eher offen. Es deutet vieles daraufhin, dass sich dieBonobos einen neuen Lebensraum erschlossen haben, der nicht ihremursprünglichen entsprach. Das könnte mit Verhaltensänderungen einhergegangen sein, aber wir wissen es nicht. Relativ sicher kann mansein, dass diejenigen Verhaltensweisen, die sowohl Bonobos als auchSchimpansen aufweisen, auch von ihrem Vorfahren gezeigt wurden.Die Lebensräume der beiden Arten unterscheiden sich. Südlich desKongo - im Bonobo-Gebiet - gibt es ein üppigeres Nahrungsangebot. Wares deshalb von evolutivem Vorteil, kooperativer zu sein und nördlich,im kargeren Schimpansen-Habitat, kriegerischer?Ressourcenknappheit wäre in der Tat eine gute Erklärung für dieTerritorialität von Schimpansen. Hier würde es sich für die Männchenauszahlen, diese Ressourcen gegenüber den Nachbarn zu monopolisieren.Eine derartige Notwendigkeit entfällt, wenn die Ressourcengleichmäßiger und reichhaltiger vorhanden sind wie bei den Bonobos.Allerdings wissen wir nicht, ob der Lebensraum der Bonobos auch inihrer Entwicklungsphase so reichhaltig gewesen ist.Wenn bei unseren nächsten Verwandten in zentralen Punkten einderart entgegengesetztes Verhalten auftritt, kann sich der Menschaber zumindest nicht auf seine Biologie berufen, um eigenes Verhaltenzu rechtfertigen, oder?Auf jeden Fall haben wir eine große Flexibilität von unseremPrimatenerbe mitbekommen. Wir leben nicht ständig im Krieg wie dieSchimpansen, sind aber auch keine Kamasutra-Primaten wie die Bonobos.Wir teilen die Veranlagung beider.Das Interview führteJoachim ZießlerZur PersonMartin Surbeck (41) hat an der Universität Zürich Zoologiestudiert und in Bangalore, Indien, seine Diplomarbeit überFortpflanzungsstrategien von Wespen angefertigt. Nach anschließendemAbschluss des Lehramtsstudiums ging er ans Max-Planck-Institut fürEvolutionäre Anthropologie nach Leipzig, um dort zu promovieren.Seine Doktorarbeit beschäftigt sich mit Dominanzverhalten undAggressivität bei Bonobos.Die VerwandtenRüpel vs. Hippie Bonobos und Schimpansen sind unsere nächstenVerwandten. In Afrika trennt der Kongo ihre Lebensräume. Bonobosgelten als Kamasu-tra-Primaten, weil Sex bei ihnen auch dazu dient,soziale Beziehungen zu stärken. Bonobo-Männchen ordnen sich Weibchenunter. Schimpansen-Trupps werden von Alpha-Männchen beherrscht. DieGruppen verteidigen ihr Revier. 