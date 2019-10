Landeszeitung Lüneburg: Stresstest für die Demokratie Bielefelder Sozialpsychologe Dr. Jonas Rees ermittelt in einer Studie, dass in Hochburgen der AfD mehr Hasstaten verübt werden

Lüneburg (ots) - Von Joachim ZießlerAm Sonntag wird in Thüringen gewählt. Nach IhrenForschungsergebnissen können wir bereits voraussagen, wo die AfDerfolgreich sein wird, oder? Dr. Jonas Rees: Wir können zumindestrecht gute Prognosen abgeben. Unsere Analyse der Bundestagswahl 2017hat ergeben, dass die AfD in solchen Regionen besonders hoheErgebnisse erzielt hat, in denen ein Jahr zuvor die Arbeitslosigkeithoch und der Ausländeranteil niedrig waren. Vorurteile und Hasskönnen sich dort am besten ausbreiten, wo der Frust hoch und dieGelegenheit zum persönlichen Kontakt mit Fremdgruppen gering sind.Anders gesagt: Wer Freundschaft schließt mit Menschen aus ganzanderen Gruppen, hat keinen Raum mehr für Vorurteile gegen dieseGruppen. Und wo das Gefühl eines Wettbewerbs um knappe Ressourcen -etwa auf dem Arbeitsmarkt - nicht aufkommt, besteht kein Anlass fürFeindseligkeiten. Wir haben die entsprechenden Daten aus allen 401deutschen Kreisen und kreisfreien Städten zusammengetragen undfinden, dass das Wahlergebnis der AfD hoch mit Strukturfaktoren wieArbeitslosenquote und Ausländeranteil in den Regionen zusammenhängt.Solche Strukturfaktoren ändern sich nur langsam. Entsprechend wird inThüringen nach den letzten Prognosen ein ähnliches Wahlergebnis fürdie AfD erwartet wie bei der Bundestagswahl 2017.Muss sich die Polizei auf mehr Hasstaten in den AfD-Hochburgeneinstellen, wie Ihre Studie dies für die Bundestagswahl auch gezeigthat? Bei Polizei und Sicherheitsbehörden arbeiten vielehochkompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht unsererStudie bedürfen, um Gefährdungspotenziale zu erkennen. Zudem musssich die Polizei nicht auf etwas Künftiges einstellen, weil dieHasstaten ja bereits verübt werden. Die Frage ist eher: Woran liegtes, dass diese Taten da stattfinden, wo sie stattfinden? Nun isthinreichend bekannt, dass sich die AfD von einer eurokritischenProtestpartei zu einer in Teilen antidemokratischen, rechtsextremenPartei entwickelt hat, deren Mitglieder teilweise offen mitgewaltbereiten Extremisten zusammenarbeiten und mit ihrermenschenverachtenden Sprache zumindest verbale Gewalt ausüben. DieAfD trägt dort, wo die Voraussetzungen dafür vorliegen, mit derVergiftung des gesellschaftlichen Klimas zum Dünger bei, der rechteGewalt erst richtig anheizt. So finden wir in unserer Studie aucheinen klaren Zusammenhang zwischen AfD-Wahlerfolgen und polizeilichregistrierten Übergriffen gegen Geflüchtete und deren Unterkünfte. InThüringen waren das 2017 rund doppelt so viele Hasstaten wie im Restder Republik bezogen auf die Einwohnerzahl. Die AfD kam auf knapp 23Prozent der Stimmen in Thüringen, in den übrigen Bundesländern war esnur etwas mehr als halb so viel.Zeigt Ihre Studie, dass nicht der Osten per se für rechteTen-denzen prädestiniert ist, sondern das Milieu sich abgehängtfühlender Regionen? Unbedingt. Es wäre eine unzulässigeVereinfachung, Rassismus und AfD-Aufstieg zu einem reinen Problem desOstens zu erklären. Das wäre zudem eine Geringschätzung allerEngagierten in der Zivilgesellschaft, die sich vor Ort trotz zum Teilmassiver Anfeindungen gegen den Rechtsruck stemmen. Eine derartigeVerknappung vertieft außerdem die Ost-West-Spaltung. Das vorweggeschickt bleibt festzuhalten, dass es 2017 im Osten gemessen an derEinwohnerzahl viermal so häufig wie im Westen zu Übergriffen aufGeflüchtete und deren Unterkünfte kam. Und die AfD erzielte dort imSchnitt ein doppelt so hohes Ergebnis wie im Westen. Ein Fehler imUmgang mit der AfD war bisher aus meiner Sicht, dass sie als daseigentliche Problem missverstanden wurde und nicht richtigerweise alsdas Symptom für eine tieferliegende Problematik. Vorurteile undGewaltpotenziale gab es immer schon in unserer Gesellschaft. Studienzeigen, dass ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung für ein derartigesDenken empfänglich sind.Ist die Erfolgsformel für Rechte, sich in abgehängten Regionen alsKümmerer und als Opfer des Mainstreams zu geben? Ein Teil desErfolgsrezeptes ist es, anschlussfähige Erzählmuster zu liefern. ZumBeispiel: "Alle sind gegen uns", "wir hier unten gegen die da oben".Ost-Bashing verstärkt noch die gefühlte Opferhaltung undverschleiert, dass es auch anderswo Probleme mit Rassismus gibt. BeimErfolg der Rechten kommt auch eine pragmatische Strategie zum Tragen:Rechtspopulisten und Rechtsextreme gehen in Regionen, in die sichandere Politiker nicht mehr hineintrauen, und stilisieren sich dortals Macher.Mit rationalen Argumenten scheint man der Opfer-Legende nichtbeikommen zu können, oder? Trump stilisiert sich noch nach 1000 Tagenim Amt als Opfer des "Deep State".... Tatsächlich werden rationaleArgumente und Fakten zunehmend zweitrangig. Emotionen spielen einedominierende Rolle in diesem Kontext. Vor allem das Gefühl, nichternst genommen zu werden. Gerade in diesem Bereich verfangenVerschwörungstheorien, wie die von dem dunklen Komplott ausGeheimdiensten, Medien und Wirtschaft, das in den USA angeblich dieMacht hat. Und Verschwörungstheorien von übermächtigenStrippenziehern können der Rechtfertigung dienen, Gewalt auszuüben.Das zeigt sich in der Reichsbürger-Bewegung und in rhetorischenBildern, die die AfD bedient.Haben Sie die zeitliche Abfolge untersucht, um herauszufinden, wasbei Wahlverhalten und Hassverbrechen Ursache und Wirkung ist? DieHenne-Ei-Problematik beschäftigt uns in der Forschung natürlich. Aberwir beleuchten in dieser Studie nicht die Frage nach der Kausalität,sondern die nach Zusammenhängen. Die sind zwar eine Vorbedingung füreine ursächliche Verknüpfung, aber kein hinreichender Beleg. Wirfanden, dass je geringer der Ausländeranteil und je höher dieArbeitslosenquote sind, desto erfolgreicher ist dort die AfD unddesto mehr Hasstaten gibt es in dieser Region. Nicht mehr, aber ebenauch nicht weniger. Das Neue an unserer Studie ist, dass sie zurBeantwortung der Frage beiträgt, warum genau in AfD-Hochburgen mehrGewalt auftritt. Nämlich, weil beide Phänomene - rechte Gewalt undrechte Wahlerfolge - desselben gesellschaftlichen Klimas bedürfen.Inwieweit bringen Politiker wie Björn Höcke in Thüringen dieseGemengelage zur Explosion? Ich wehre mich gegen eine zu starkeFixierung auf Namen. Aber tatsächlich können gerade populistischeParteien ihre Erfolge an Einzelpersonen festmachen. Vermeintlich"starke Männer", seltener auch Frauen, schaffen in dieser KlientelIdentifikationsmöglichkeiten. Solchen umstrittenen Einzelpersonengelingt die Polarisierung in Anhänger und Gegner besonders gut. Dasgehört zur politischen Agenda der AfD. So verfestigt der völkischeFlügel der AfD die Trennung in "Wir und Die".Die Spaltung in "Wir und Die" etabliert sich im Netz und in denParlamenten, Synagogen werden wieder zum Ziel mörderischen Hasses.Ist unsere Demokratie gefährdet? Inzwischen gehen Menschen imBundestag ein und aus, die nachweislich eine Verbindung in diegewaltbereite rechtsextreme Szene haben, die sich im Parlamentmenschenverachtend äußern, die den Holocaust relativieren und Hassschüren. Das verschiebt gesellschaftliche Normen. Dinge werdensagbar, die vorher unsagbar waren. Und das hat nichts mit dem von derAfD behaupteten "Meinungsdiktat" zu tun. Sondern mit Anstand und derFrage, wie wir miteinander umgehen wollen. Mir kommt zuletzt indiesen Auseinandersetzungen die klare Benennung der Grenzen zu kurz,was wir als Gesellschaft noch tolerieren wollen. Politikerinnenmüssen nicht aushalten, wenn sie im Netz aufs Unerträglichstebeleidigt werden. Es muss nicht toleriert werden, dass Nazis am 9.November, der als Tag der Reichspogromnacht den Auftakt zursystematischen Judenverfolgung symbolisiert, öffentlich denGeburtstag einer verurteilten Holocaust-Leugnerin feiern wollen.Psychologisch gesehen verschieben sich jedes Mal soziale Normen desSag- und Machbaren, wenn wir als Gesellschaft etwas aushalten, waseigentlich nicht tolerierbar ist. Dann werden Dinge normalisiert, dienicht normal sind. Die Verschiebung solcher Grenzen erleben wir mitdem Aufstieg der AfD verstärkt, weil es Teil ihrer Agenda ist.Dadurch wird einerseits ihre Anhängerschaft eingeschworen,andererseits aber auch schlummernde Gewaltpotenziale aktiviert, diebisher von sozialen Normen eingehegt waren. Angesichts einerderartigen Radikalisierung halte ich die Sorge um dengesellschaftlichen Zusammenhalt und unser gesellschaftlichesMiteinander für gerechtfertigt. So eine Sorge ist übrigens nicht nurmeine persönliche Meinung. In einer Studie haben wir Ende vergangenen
Jahres eine repräsentative Stichprobe Menschen nach ihrer
Einschätzung gefragt. Ein Drittel der Befragten sah Parallelen
zwischen aktuellen politischen Entwicklungen und der Zeit des
Nationalsozialismus. Die AfD scheint mir ein Stresstest zur Frage,
wieviel wir aus unserer Geschichte über schleichende
gesellschaftliche Veränderungen gelernt haben. Oder ob wir überhaupt
etwas gelernt haben.
Zur Person
Der Sozialpsychologe Dr. Jonas Rees arbeitet am Institut für
interdisziplinäre Konflikt und Gewaltforschung der Universität
Bielefeld. Er studierte in Sussex und Bielefeld. Er forscht zu
Vorurteilen, sozialen Bewegungen und Erinnerungskultur in
Deutschland. Die Studie zu den AfD-Wahlerfolgen wurde von Forschern
der Unis Bielefeld und Münster erstellt.