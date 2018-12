Landeszeitung Lüneburg: SPD muss wie Labour wieder Verteilungsfragen stellen Sigmar Gabriel im Interview: Wer Populismus einhegen will, muss soziale Antworten auf den entgrenzten Kapitalismus finden

Lüneburg (ots) - Von Joachim ZießlerWerden die Renaissance des Nationalen und der Aufstieg derPopulisten dafür sorgen, dass für Deuschland und Europa die Phaseeiner werteorientierten Außenpolitik endet? Kommen Macht- undRealpolitik zurück?Sigmar Gabriel: Ich finde diese Trennung künstlich. Tatsächlichorientieren sich Demokratien immer an Werten und Interessen. Zwischen1945 und 1990 ist ein Übergewicht interessenorientierter Politikfestzustellen, weil der Westen mit der Sowjetunion einenmachtpolitischen Gegner hatte. Dann gab es eine vergleichsweise kurzePhase werteorientierter Außenpolitik, in der die Verfolgung eigenerInteressen nicht mehr dominant war. Das zieht sich hin bis zumAfghanistan-Krieg. Man kann das Credo von George W. Bush, mitMilitärinterventionen Demokratie in die Welt zu bringen, durchausauch in diesem Sinne interpretieren. Diese Politik resultierte ausder Annahme, Demokratie und Kapitalismus hätten gesiegt, und es gäbekeine Alternative mehr zu ihnen. Heute stellen wir fest, dass diesein Irrtum war. Die liberale Weltordnung ist unter Druck. Jetztbeginnt das Nachdenken über die eigenen Interessen neu. Unteranderem, weil der bisherige Garant der liberalen Weltordnung, dieUSA, sich notfalls auch zu Lasten der eigenen Verbündeten - wieDeutschland und Europa - ausschließlich auf die Verfolgung dereigenen Interessen zurückzieht. Wir ärgern uns deshalb so sehr überDonald Trump, weil er jeden Tag vorführt, wie groß die Differenzzwischen unseren moralischen Ansprüchen und unseren Möglichkeitenist. Das bedeutet, wir müssen unsere Möglichkeiten verbessern. Unddas geht nur, wenn wir uns über unsere Interessen im Klaren sind.Die eigene Nation ist längst nicht mehr nur für Trump das Maßaller Dinge, in Moskau und Peking, aber auch in Rom und Warschauteilt man diese Weltsicht. Ist dieser Pendelschlag auch das Ergebnisgescheiterter Interventionen in Libyen, dem Irak und Afghanistan?Zunächst mal wäre ich sehr vorsichtig mit dem Begriff Fehlschlag.Der Afghanistan-Einsatz wurde befohlen, weil das Land zurTerror-Basis herabgesunken war. Al-Quaida bedrohte nicht nur die USA,sondern auch Europa und Deutschland. Die Zerstörung der Terror-Basisist gelungen. Aber selbstverständlich hätte sich jeder im Westeneinen durchgreifenderen Erfolg dieser Einsätze gewünscht, also mehrStabilität und Schritte hin zu einer Demokratisierung. Was die Weltderzeit in Unruhe versetzt, ist etwas anderes: Wer über Nationalismusund Populismus redet, darf über Kapitalismus nicht schweigen. VieleMenschen haben zu Recht den Eindruck, dass das Versprechen, dieGlobalisierung allen nur Gutes bringen werde, nicht eingehaltenwurde. Der Eindruck, von den eigenen Eliten belogen worden zu sein,hat sich erstmals in der Finanzkrise aufgedrängt, als quasi überNacht Hunderte Milliarden Dollar mobilisiert wurden, um einen aus derKontrolle geratenen Bankensektor zu retten. Und er wird noch heutegenährt, wenn Bürger in gutem Glauben Autos kaufen, um späterBußgelder zu riskieren, wenn sie mit diesen in für sie gesperrteStraßenzüge fahren. Das bringt Bürger gegen "die da oben" in Wallung.Die Aufgabe ist nun, auf diese Formen des entgrenzten Kapitalismuswieder soziale Antworten zu liefern, um Sicherheit nach innen undaußen versprechen zu können. Und da haben Nationalisten einvermeintliches Angebot: den Rückzug in eine Welt, in der sich jederselbst der Nächste ist. Die Frage ist, ob wir als Europäer auch eineAntwort haben.Die Suche nach einer Antwort fällt schwerer, jetzt wo die Britenaus dem Geleitzug ausscheren. Wird das Projekt Europa scheitern, wennin der EU noch mehr populistische Europa-Gegner wie in Rom an dieMacht gewählt werden?Zumindest steht zum ersten Mal zu befürchten, dass Europascheitern kann. Das wäre vor Jahren noch undenkbar erschienen. DenBrexit darf man aber nicht einfach und ausschließlich unter derRubrik Populismus abbuchen. Das ist nur eines der Motive. SchonWinston Churchill hat einst Charles de Gaulle gesagt: "Haben wir dieWahl zwischen der offenen See und dem Kontinent, entscheiden wir unsfür die offene See." Auf der Insel wird nationale Identität sicheranders definiert als auf dem Kontinent. Aber auch die soziale Frageist sehr wichtig. In den Arbeitervierteln Großbritanniens wurdeüberwiegend für den Brexit gestimmt, die Arbeiterviertel in Irlandund Frankreich haben im Referendum gegen den Vertrag von Nizza, dieArbeiterviertel der Niederlande gegen das Assoziierungsabkommen mitder Ukraine gestimmt. Offenbar herrscht der Eindruck vor, dass Europasein Versprechen von mehr Wohlstand und Sicherheit nicht überalleinhält. Emmanuel Macron hat die richtigen Vorschläge gemacht, umdieses Versprechen wieder mit Leben zu erfüllen. Schlimm ist, dassDeutschland sehr zögerlich antwortet.Schließt sich das Zeitfenster noch schneller, falls im MaiEuropa-Gegner im europäischen Parlament die Mehrheit gewinnen? Istdann der Europäische Rat der letzte Bannerträger der europäischenIdee?Ich denke, wir werden tatsächlich eine Phase erleben, in der eherder Rat der europäischen Staats- und Regierungschefs als daseuropäische Parlament die EU-Idee hochhält. Dabei kann das Ziel einesimmer engeren Zusammenschlusses der Union vorerst nicht mehr imMittelpunkt stehen. Der ehemalige Verfassungsrichter Ernst-WolfgangBöckenförde hat einst gesagt: "Die Demokratie brauchtVoraussetzungen, die sie selbst nicht schaffen kann." Also dasStreben der Bürger nach Freiheit und Demokratie. Das lässt sich auchauf Europa anwenden: Europa braucht Voraussetzungen, die es selbstnicht schaffen kann, nämlich die Bereitschaft seinerMitgliedsstaaten, für Europa einzutreten.Sie haben nach der Eskalation um die Krim die Entsendung vonNATO-Kriegsschiffen als "Kanonenbootpolitik" abgelehnt. WärenKanonenboote nicht hilfreich, um den NATO-Partnern Türkei, Rumänienund Bulgarien zu signalisieren......wie weit sollen die denn gehen? Einige Vertreter der Ukrainewollten uns in einen Krieg mit Russland verwickeln. Glauben wirwirklich, dass wir damit die Probleme lösen? Die Brisanz diesesKonfliktes ist einer der Gründe, warum die Ukraine nicht in die NATOaufgenommen wurde. Wäre sie Teil des Bündnisses, hätten wir jetztnach Artikel 5 den Bündnis-Fall und müssten in den Krieg ziehen. Mandarf das Vorgehen Russlands nicht gutheißen. Es istvölkerrechtswidrig. Die Krim gehört nach unserem Verständnis nicht zuRussland, also hat Moskau auch nicht das Recht, den Seeweg insAsowsche Meer zu sperren. Dies widerspricht im übrigen auchbilateralen Verträgen beider Staaten. Die Frage ist: Soll die AntwortKrieg lauten? Ich sage nein.Könnte der Stopp der North-Stream-Gaspipeline eine Antwort sein?Wem würden wir denn damit schaden?Russland jedenfalls nicht......Uns! Solange russisches Erdgas durch Polen fließt, durch dieJamal-Pipeline, ist scheinbar alles in Ordnung, denn Jamal wird niein Frage gestellt. In dem Moment, wo es nach Frankreich, Italien, dieNiederlande und Deutschland fließt, soll es böses Gas sein. Es gibtdurchaus Bedingungen für North Stream 2, etwa den Erhalt derSojus-Pipeline durch die Ukraine. Das hat Putin mehrfach angeboten.Warum machen wir nicht endlich einen Vertrag mit ihm? Eigentlichsollte die europäische Gas-Infrastruktur besser vernetzt werden,damit wir unabhängiger werden und Ausfälle besser kompensierenkönnen. Stattdessen sollen wir politisch in den Gas-Marktintervenieren, folgt man den interessanterweise in den USA erhobenenForderungen...... wo man Absatzmärkte für sein Flüssgas sucht... ... das 30Prozent teurer ist. Hier geht es auch um knallharte wirtschaftlicheInteressen, und da dürfen Frankreich, die Niederlande, Italien undwir schon sagen, dass wir es unseren Unternehmen überassen wollen, wosie ihr Gas beziehen.Aber zumindest die Lockerung der Sanktionen müsste vom Tisch sein,oder? Ich denke, die Sanktionen müssen so lange aufrechterhaltenbleiben, bis wir Moskau dazu bewegen können, eine UNO-Blauhelmmissionin der Ost-Ukraine zuzulassen. Mit einem robusten Mandat könnte dieendlich einen Waffenstillstand und den Rückzug schwerer Waffendurchsetzen. Verfehlt wäre aber ein Ansatz, der nur vom Kremlfordert. Die von Korruption zerfressene Regierung in Kiew ist ebensoan der Verletzung von Waffenstillstandsbemühungen beteiligt wie dierussische.Zurück ins Inland: Obwohl Labour ebenso mit dem Verlust destraditionellen Arbeitermilieus zu kämpfen hat, ist die Parteimittlerweile die mitgliederstärkste in Europa. Was kann die SPD vonLabour lernen?Ich glaube nicht, dass man sich Versatzstücke aus densozialdemokratischen Bewegungen der Nachbarländer herauspicken kann.Labour hat zum Beispiel auch Erfolg mit einem klar euro-skeptischenKurs. Sollen wir uns deshalb gegen die EU wenden? Wir müssen als SPDin Deutschland vor allem Partei der Arbeit bleiben. DieSozialdemokratie stand am Beginn der ersten industriellen Revolutionund steht jetzt an der vierten. Was wir von Labour lernen können, istdie Bereitschaft, Verteilungsfragen zu stellen. Wir reden also nichtnur davon, wie Wohlstand und wirtschaftlicher Erfolg entsteht,sondern auch, wie er gerecht verteilt wird. Das haben wir in denletzten Jahrzehnten - und das sage ich jetzt ganz selbstkritisch - zuwenig getan. Stattdessen haben wir uns auf Identitätspolitikbeschränkt. Es ist zwar wichtig, sich um Schwulenrechte,Gleichstellung und den Klimaschutz zu kümmern, doch das machen dieMitbewerber auch. In den Augen mancher sind wir zu einer weiterenbürgerlichen Partei geworden. Das spezifisch Sozialdemokratische istallerdings, sich für eine gerechte Verteilung des Wohlstandseinzusetzen. Früher betrug der Anteil von Löhnen und Gehältern amVokseinkommen 78 Prozent, heute noch 68. Zugleich stiegen dieEinkünfte aus Kapital und Vermögen. Das Thema begegnet uns bei derDigitalisierung wieder. Wer soll eigentlich die Effizienzgewinnebekommen? Nur die, die ihre Firmen digitalisieren oder auch dieArbeitnehmer, die höhere Flexibilität aufweisen müssen. Darum musssich die SPD kümmern. Sie darf nicht den Eindruck erwecken, sie würdesich ausschließlich um Sozialhilfe-Politik kümmern.Muss die SPD ihren Erfolg der Hartz-IV-Reformen verleugnen, umwieder ihre klassischen Wählerschichten anzusprechen?Nein, ich sehe es pragmatischer. Kein Mensch kann eine Rückkehr zudem fürchterlich ungerechten System wollen, dass wir vor der Agenda2010 hatten. Damals hatten Sozialhilfeempfänger nicht mal einenAnspruch auf Beratung bei den Arbeitsämtern. Aber natürlich gibt esbei Hartz IV Reformbedarf. Der große Fehler war, dass jemand derlange gearbeitet hat, im Falle der Arbeitslosigkeit genauso behandeltwird wie einer, der noch nie gearbeitet hat. Es ist auch falsch, dieKindergelderhöhung immer mit einzurechnen, und den Eigenbehaltanteilso gering anzusetzen, dass der Anreiz, etwas dazu zu verdienen,gering ist. Ich halte aber gar nichts davon, die Sanktionenabzuschaffen. Was sollte jemand davon halten, der für einen geringenLohn malocht, wenn andere ungestraft Arbeit verweigern dürften, umweiter vom Staat finanziert zu werden? Das würde nicht verstandenwerden. Es muss weiter um fördern, aber auch um fordern gehen.Das Trio der möglichen Merkel-Nachfolger profiliert sich derzeiteher in der Rechtsauslage. Erleichtert das der SPD die Abgrenzung derUnion? Man sollte nicht darauf zu setzen, dass andere Parteien Fehlermachen. Wir müssen uns auf unsere Kraft besinnen. Und die gilt esdafür einzusetzen, dass in der Gesellschaft Bedingungen herrschen,dass jedes Leben gelingen kann. Dass aus jedem Menschen etwas werdenkann, egal, wer seine Eltern sind, welche Hautfarbe, welchesGeschlecht oder welche Religion er hat. Das ist sozialdemokratischesProfil.