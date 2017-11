Landeszeitung Lüneburg

Lüneburg (ots) - Herr Holznagel, in der kommenden Woche setzensich die Steuerschätzer zusammen. Erwarten Sie positiveÜberraschungen?Reiner Holznagel: Es ist fast Routine, dass die Steuerschätzungnach oben korrigiert wird und die tatsächlichen Einnahmen beimBundesfinanzminister über dem Wert liegen, der vorher prognostiziertwar. Insofern ist es keine Überraschung, sondern fast schon einRitual, dass mehr Geld reinkommt, als geplant war.Die Jamaika-Sondierer wissen dann, wieviel Geld sie zur Verfügunghaben. Welche Forderungen stellen Sie an eine künftige Regierung?Reiner Holznagel: Ich würde es anders formulieren: EinigeArgumentationsketten werden dann erodieren. Zum Beispiel, dass nichtgenügend Geld für Entlastungen da ist. Oder, dass man nur entwederinvestieren oder Schulden tilgen kann. Die finanzpolitische Trias ausInvestitionen, Konsolidierung und Entlastung wird durch dieSteuerschätzung einen Schub bekommen. Ein Beispiel: Auch wenn derSoli abgeschafft wird, wird der Bund weiterhin steigendeSteuereinnahmen haben. Insofern wird die Steuerschätzung dieArgumente zunichtemachen, dass man nur eines der drei Dingerealisieren kann. Wir erwarten, dass sich die Jamaika-Koalitionäre zuden fundamentalen Versprechungen bekennen, die sie im Wahlkampfgemacht haben.Wäre denn die Abschaffung des Soli die einzige Entlastung fürSteuerzahler, die Sie fordern?Reiner Holznagel: Die Soli-Abschaffung ist für uns erst einmal diegroße Symbolforderung, weil sie nicht nur im Kontext vonSteuerentlastungen von uns aufgestellt wurde, sondern auch imHinblick auf Versprechungen, die man in der Politik gemacht hatte.2005 wurde der Soli neu geordnet und mit dem Solidarpakt IIverbunden, also den besonderen Hilfen für die neuen Bundesländer.Damals hat man dem Steuerzahler gesagt, dass der Soli abgeschafftwird, wenn die Hilfen vollendet sind. Der Solidarpakt II endet 2019.Er darf schon aus moralischen Gründen nicht verlängert werden, dennsonst würde ein Versprechen gebrochen werden. Hinzu kommt, dass derSolidaritätszuschlag eine sogenannte Ergänzungsabgabe ist, dieerhoben werden darf, wenn Bedarfsspitzen da sind. Einfacher gesagt:Wenn der Bund klamme Kassen hat, aber große Ausgaben, darf er dieseSonderabgabe erheben. Seit Jahren haben wir aber steigendeSteuereinnahmen. Also wäre es auch rein technisch fahrlässig, wennder Soli nicht abgeschafft werden würde, denn er hat keineLegitimation mehr. Drittens kann man mit der Abschaffung des Solieine wunderbare Steuerentlastung für alle Bürger durchdrücken - ohneZustimmung der Bundesländer, denn der Soli ist eine reineBundessteuer. Zusätzlich zum Soli-Aus fordern wir strukturelleÄnderungen im Steuertarif. Wir wollen, dass der Spitzensteuersatzerst ab 80.000 Euro greift. Zweitens wollen wir, dass der sogenannteMittelstandsbauch abgeflacht wird. Das hätte auch den Vorteil, daskleine und mittlere Einkommen entlastet werden. Und drittens fordernwir, dass die kalte Progression mindestens alle zwei Jahre abgestelltwird. Besser wäre es, wenn die Einkommensentwicklung als Grundlagedienen würde - und nicht nur die Inflation. Mit all diesen Maßnahmenwürde man deutliche Steuerentlastungen herbeiführen. DieseEntlastungen stehen nicht im Widerspruch zu Investitionen oderKonsolidierung, sondern würden dazu beitragen, dass mehr Geld bei denBürgern bleibt, und Bund und Länder nicht überproportionaleSteuereinnahmen verzeichnen.Die CSU will die Mütterrente erhöhen. Ein Rentenpunkt kostet 6 bis7 Milliarden Euro. Die Deutsche Rentenversicherung lehnt das ab undsieht die Mütterrente als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die ausSteuermitteln finanziert werden muss. Sehen Sie das auch so?Reiner Holznagel: Nein. Wir brauchen keine weiterenrentenpolitischen Geschenke. Wir brauchen Strukturreformen, die dieRentenkasse auch für jüngere Generationen sicher machen. Wir müssendarüber reden, inwieweit wir den Steuerzuschuss deckeln. Denn es kannnicht sein, dass der Steuerzahler immer stärker in die Rentenkasseeinzahlen muss. Es ist schon jetzt ein Umverteilungstopf. Statt dieMütterrente aufzustocken, sollte man lieber dafür sorgen, dass dieBürger in die Lage versetzt werden, mehr für die private Vorsorge tunzu können. Wenn der Soli wegfällt, könnte ein Durchschnittsverdiener300 bis 400 Euro pro Jahr zusätzlich zur Seite legen. Das wäre diebeste rentenpolitische Maßnahme, die man derzeit auf den Weg bringensollte.Der Bund der Steuerzahler fordert angesichts der Rekordgröße desneuen Bundestages eine Wahlrechtsreform. Was kosten die zusätzlichenAbgeordneten und wie soll die Reform aussehen?Reiner Holznagel: Gemessen an der Regelgröße von 598 Abgeordnetenwird der nun 709 Abgeordnete umfassende Bundestag im kommenden Jahrmindestens 75 Millionen Euro mehr kosten. Aber das ist einekonservative Schätzung, denn es ist noch nicht absehbar, wie teuerdie zusätzlich angemieteten Räume werden. Doch das ist nicht unserausschlaggebender Punkt. Dass Demokratie Betriebskosten verursacht,ist völlig klar. Aber die Betriebskosten, die derzeit verursachtwerden, sind unnötig hoch. Wir brauchen eine Wahlrechtsreform, diezum Ziel hat, das Parlament effizienter zu machen undEntscheidungsstrukturen klarer abbilden zu können. Bei 709Abgeordneten ist das kaum gewährleistet. Man braucht neue Ausschüsse,um alle Abgeordneten unterzubringen. Debatten werden in die Längegezogen, Protokolle aufgebläht. Dieses XXL-Parlament tut derDemokratie nicht gut. Wenn sich der neu gewählte Bundestag als ersteMaßnahme selbst beschneidet und eine Wahlrechtsreform auf den Wegbringt, wäre es auch ein Gewinn für die Glaubwürdigkeit der Politik.Sie unterstützen die Initiative "Jetzt ist dieZeit.Volksentscheide.Bundesweit". Was erhoffen Sie sich von mehrdirekter Demokratie etwa nach Schweizer Vorbild?Reiner Holznagel: Kurz vor der Bundestagswahl gab es eineDiskussion über die Verlängerung der Legislaturperiode von vier auffünf Jahre. Aus unserer Sicht wäre es kein Gewinn für die Demokratie,wenn der Bürger nur alle fünf Jahre abstimmen darf. Vielmehr haltenwir die Diskussion über mehr plebiszitäre Elemente für richtig. Indiesem Zusammenhang hoffen wir natürlich auch auf mehr Abwehrrechteder Bürger. In der Schweiz kann zum Beispiel eine Steuererhöhung perVolksentscheid verhindert werden. Es ist gut, wenn nun auch aufBundesebene darüber diskutiert wird, mehr Bürgerbeteiligung oderVolksentscheide zuzulassen. Ich halte es zudem für fragwürdig, wennman argumentiert, auf kommunaler oder Landesebene dürfe man dieBürger befragen, auf Bundesebene aber nicht, weil es angeblich alleszu kompliziert sei und der Bürgerwille dem nicht gerecht werdenkönne. Das ist völliger Blödsinn. Die Gesellschaft ist mündig genug,um auf allen Ebenen ihren Entscheidungswillen, ihre Präferenzendeutlich zu machen. Zugleich müssen wir aber über dieRahmenbedingungen für Volksentscheide diskutieren. Wir wollen nicht,dass die Republik permanent im Wahlkampf ist. Wir wollen aber, dassdas Volk an wirklich wichtigen, evidenten Entscheidungen beteiligtwird. Wir haben dafür Partner in der Politik. Die CSU sieht esähnlich. Die SPD auch und die Grünen sowieso. Nur die CDU muss sichnoch einen Ruck geben. Auch deshalb unterstützen wir die Initiative.Der neue Bundestag verursacht Mehrkosten von 75 Millionen Euro.Doch an anderer Stelle verliert der Staat mehr Geld. Er springt ein,wenn zum Beispiel Väter keinen Unterhalt für die Kinder zahlen undgibt einen Vorschuss. Doch die Rückholquote ist mit 23 Prozent soniedrig, dass dem Staat in einem Jahr 650 Millionen Euro verlorengegangen sind. Muss das Unterhaltssicherungsgesetz nachgebessertwerden?Reiner Holznagel: Dass der Staat beim Unterhaltsvorschuss aktivwird, nützt in erster Linie den Müttern und Kindern. Daher ist dieIntention völlig richtig. Aber der Staat ist verpflichtet, seineRückholquote deutlich zu erhöhen. Das fordern wir auch in anderenBereichen wie Subventionskriminalität und überall dort, wo der Staatbetrogen worden ist. Derjenige, der dem Staat etwas schuldet, mussdiese Schuld begleichen. Der Staat muss all seine Ansprüchedurchsetzen - auch mit schärferen Gesetzen und Maßnahmen.Betrügt sich der Staat ein stückweit auch selbst, weil die Erträgeaus Kapital und Arbeit immer noch ungleich besteuert werden?Reiner Holznagel: Nein. Grundsätzlich ist es so, dass wir Kapitalund Arbeit nicht unterschiedlich besteuern. In einigen Bereichen istKapital in der Struktur sogar höher besteuert, denn es gibtDoppelbesteuerungseffekte. Eine Kapitalgesellschaft muss zum Beispielneben der Körperschaftsteuer und dem Soli auch noch Gewerbesteuerzahlen, bevor dann die ausgeschüttete Dividende beim Aktionärbesteuert wird. Immer wieder wurde auch über die Abgeltungssteuerdiskutiert. Wir sind dafür, dass diese Steuer in dieser Höhebeibehalten wird. Die unbürokratische Abgeltungssteuer ist eine guteSache, weil sich der Sparer um die Besteuerung der Zinsen imRegelfall nicht mehr kümmern muss. Auch insgesamt sehen wir keinengroßen Reformbedarf. Zudem muss man auch dem Sparer den Rückenstärken und Freigrenzen beibehalten. Und man darf nicht vergessen,dass Kapital auch der Rentensicherung dient und für Arbeitsplätzesorgt.Das Interview führte Werner KolbePressekontakt:Landeszeitung LüneburgWerner KolbeTelefon: +49 (04131) 740-282werner.kolbe@landeszeitung.deOriginal-Content von: Landeszeitung Lüneburg, übermittelt durch news aktuell