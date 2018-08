Lüneburg (ots) - Von Joachim ZießlerWie bewerten Sie das Vermächtnis der 68er-Revolte? Hans-ChristianStröbele: Die Außerparlamentarische Opposition (APO) hat Ende der60er-Jahre den Anstoß für radikale, ja, revolutionäre Veränderungender Gesellschaft gegeben - die ich auch heute nicht missen möchte.Betrachtet man etwa den Wandel in der Einstellung zu Familien, zurLiebe oder zur Erziehung, ist kaum noch vorstellbar, was in den 50er-und 60er-Jahren im Gesetz stand und als richtig galt. Hätte mirdamals jemand gesagt, dass es mal möglich sein würde, seinen schwulenPartner zum Standesamt und vor den Altar zu führen, hätte ich ihn fürirre gehalten. Selbst die heute so alltäglichen Wohngemeinschaftenwaren damals ebenso wenig akzeptiert wie uneheliche Kinder oder dieBerufstätigkeit alleinerziehender Mütter. So gab es Modernisierungen,bei denen man gar nicht an die 68er denkt - weil deren Anstoßfortwirkte - zum Beispiel in der Frauenbewegung. Die 68er warendominiert von Männern und hatten wenig mit der Gleichberechtigung amHut. Das Aufbegehren, das der Emanzipation zum Durchbruch verhalf,begann damals. Vieles, was später von den Grünen vertreten wurde, kamaus der 68er-Bewegung.Ist ein grüner Ministerpräsident ein Triumph der 68-er-Bewegungoder deren Verrat? Ein grüner Ministerpräsident ist eine Chance zuweiterer Modernisierung, die noch zu wenig genutzt wird. KönnteWinfried Kretschmann im Daimler-Land Baden-Württemberg eine grünereAgenda verfolgen? Mir ist die Nähe zur Großindustrie zu groß.Sicherlich braucht man sie, um Jobs und Wohlstand zu sichern. Aberein wenig mehr persönliche Distanz, macht zuweilen notwendigeradikale Veränderungen sowie deren Durchsetzung und Vermittlungeinfacher.Der einst starke linke Flügel der Grünen schwächelt, geht der Zugtrotz des Scheiterns von Jamaika zur Schwarz-Grünen Koalition? Dasist leider unübersehbar. Ich war gegen Jamaika und entsprechend froh,als die geplante Koalition von Union, FDP und Grünen geplatzt war.Und wenn man etwa die derzeitige Flüchtlingspolitik von InnenministerSeehofer nimmt, ist schwer vollstellbar, dass Grüne und CSU da einenKonsens gefunden hätten. Die Rückweisung von Flüchtlingen an derGrenze zu Lasten deren Rechte als bloße Symbolpolitik, um imbayerischen Landtagswahlkampf punkten zu können, wäre für die Grünennicht tragbar gewesen. Die Liste der Unvereinbarkeiten zieht sich hinbis zu den Kriegseinsätzen. Ich bin kein Pazifist, habe etwa in den80ern Geld für Waffen gesammelt, als das Volk von El Salvador gegenseine Militärdiktatur aufstand, aber dass die Koalition (Union/SPD)die Bundeswehr immer häufiger zu Kampfeinsätzen ins Ausland schickt,habe ich stets abgelehnt und bekämpft.Wieso brauchten ausgerechnet die Grünen, die es sich hochanrechneten, alles in Frage zu stellen, Jahrzehnte, um dasVerharmlosen von Sex mit Kindern in den eigenen Reihen zuverurteilen? In Bund und Ländern haben die Grünen das schwierigesKapitel doch schneller aufgearbeitet. Wenn gesellschaftliche Gruppendie Verhältnisse radikal in Frage stellen, zieht das Leute an, dienoch weiter gehen wollen auch aus persönlichen Interessen. Als dieGrünen in Fortführung der Ideale der 68er gegen überholte undverklemmte Einstellungen zur Sexualität angingen, grenzen sie sichnicht deutlich genug von denen ab, die dies noch weiterdrehenwollten. Viele berücksichtigten zu wenig das Kindeswohl.Die Partei hatte Straffreiheit für "einvernehmliche Sexualitätzwischen Erwachsenen und Kindern" gefordert... Nee. So weit ging esdenn doch nicht. Unserer Debattenkultur ließ auch nicht zu, nach derPolizei zu rufen, als das Podium des Parteitages in Nürnberg, voneiner "Indianerkommune" gestürmt wurde, um uns zu zwingen, über dieFreigabe der Sexualität mit Kindern zu debattieren. Die Tagesordnungwurde unterbrochen, um über den Abzug zu diskutieren. Man versuchte,sie ruhigzustellen. Es gab durchaus heftige Diskussionen. Nach zweiStunden ging es mit der Tagesordnung weiter. Es gab keine Mehrheitfür Pädophilie und die Befassung mit dem Thema.Inwieweit war die 68er-Revolte eine deutsche, weil sie dasbleierne Schweigen zu den Verbrechen in der NS-Zeit aufbrach undinwieweit bloß internationaler Widerhall, weil in West und Ost dieZeichen auf Aufbegehren standen? Wir sahen uns international als Teilder weltweiten APO-Bewegung. In jedem Land, in dem es 1968 gärte, gabes andere Hauptprobleme. In den USA stand der Kampf der Schwarzen umvolle Bürgerrechte im Vordergrund. Italien litt schon damals unterextrem verkrusteten Parteien. Hinzu kam eine militante Rechte, dieeinen quasi-faschistischen Staat herbeibomben wollte. In Frankreichwar die APO so stark, daß sie den Präsident fast zum Rücktritt zwang,weil sie die Gewerkschaften auf ihrer Seite hatte. Gleich warallerdings in allen Ländern der Kampf gegen den Vietnamkrieg und derAntrieb, die Freiheits- und Selbstbestimmungsrechte voranzubringen.Und natürlich der Sound der Musik die allen gemeinsam war. Von BobDylan, Joan Baez, den Beatles bis The Who gab es eine Musik, die dasLebensgefühl traf und ausdrückte. Erinnert sei etwa an "Respekt" vonAretha Franklin, "Revolution" von den Beatles oder "Street FightingMan" von den Stones.Sind die 68er beim Kampf gegen Geschichtsvergessenheitgescheitert, wenn Alexander Dobrindt ausgerechnet mit dem Namen einerantidemokratischen Bewegung der Weimarer Republik, der "KonservativenRevolution" noch mal gegen 68 antreten will? Das kann ich nicht ernstnehmen. Die CSU soll doch mal konkret sagen, welche Errungenschaftender damaligen Zeit sie zurückdrehen will. Sollen künftig Frauenwieder ihre Männer um Erlaubnis fragen müssen, ob sie arbeitendürfen? Sollen Eltern und Lehrer Kinder wieder züchtigen dürfen? Sollder Zuhälterei angeklagt werden können, wer als Vermieter zulässt,dass erwachsene Mieter Damenbesuch haben? Das ist doch absurd. DieserVorstoß ist offensichtlich geboren aus dem konservativen Gefühl, esgäbe in den Medien eine Dominanz linker Meinungen. So richtig ich esfinde, alles zu hinterfragen und gerade heute auch wieder eineradikale Änderung der Politik zu fordern. Die Regierungen scheinenunfähig, die Probleme bei uns, in Europa und der Welt zu lösen.Welche Umbruchzeit hat Sie stärker geprägt, die Jahre alsRAF-Anwalt von Andreas Baader oder die 21 Jahre im DeutschenBundestag? Das kann man nicht vergleichen. Ich war gerneAbgeordneter, denke auch, dass ich einiges angestoßen habe. Ich hätteauch gern weitergemacht. Aber jetzt ist es an der Zeit, dem KörperRespekt zu zollen und kürzer zu treten. Die APO-Phase hat meineTätigkeiten über Jahre sehr stark bestimmt - allerdings nicht so, wiees in der Öffentlichkeit dargestellt wurde. Ich war keineswegs nurVerteidiger von RAF-Leuten, war vielmehr auch Mitglied einerAnwaltskanzlei mit normalen Mandanten. Von RAF-Mandaten konnten wirnicht leben. Zudem hatte ich mich damals stark für diesüdamerikanischen Befreiungsbewegungen engagiert. Würden Sie meineFamilie befragen, bekämen Sie wahrscheinlich zu hören, dass ichdamals keinen Kopf hatte für Dinge, die nichts mit meinem Leben alslinker Anwalt zu tun hatten.Der RAF-Terror kam damals aus der Mitte der Gesellschaft, ausgeübtvon den Söhnen und Töchtern des Bürgertums. Heute sagt man das auchvom Terror von rechts, etwa der NSU. Befürchten Sie angesichts einerzunehmenden Polarisierung in der Gesellschaft eine neue Terrorwelle,diesmal von rechts? Nein, das befürchte ich derzeit nicht. Zwar habeich als Mitglied des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zuden NSU-Morden in einen Abgrund völligen staatlichen Versagensgeblickt. Diese Mordserie war nur möglich, weil bis zuletzt dieGefahr eines Rechts-Terrorismus geleugnet wurde. Von der Polizei, demVerfassungsschutz bis hoch zur Regierung wollte man diese Gefahrnicht wahrhaben. Es herrschte in den Strafverfolgungsbehörden eineArt struktureller Rassismus vor, der dazu verleitete, bei Morden anTürken reflexartig in Richtung türkische Mafia zu recherchieren.Derzeit ist beinahe täglich rechte terroristische Gewalt zu erleben.Gelingt es nicht, eine linke Alternative zur Lösung all der Problemezu definieren, an denen sich die Politik derzeit die Zähne ausbeißt,droht uns in Europa ein massiver Rechtsschwenk.Zur PersonHans-Christian Ströbele ist der einzige Grüne, der in seinemBundestagswahlkreis ein Direktmandat erringen konnte. Durchaus auchgegen die eigene Partei: "Ich habe Plakate mit dem Spruch druckenlassen - "Ströbele wählen, heißt Fischer quälen". Aber das habe derParteichef dem Parteilinken nicht übel genommen. 2017 trat Ströbelenach 21 Jahren im Bundestag nicht mehr an. Aus gutbürgerlichem Hausestammend, wurde Ströbele in der 68er-Bewegung politisiert. Ab 1970verteidigte er RAF-Terroristen. Weil er mithalf, einInformationssystem unter den in Einzelhaft isolierten Gefangenenaufzubauen, wurde er 1975 von der Verteidigung ausgeschlossen und1980 wegen Unterstützung einer kriminellen Vereinigung zu einerBewährungsstrafe verurteilt.Pressekontakt:Landeszeitung LüneburgWerner KolbeTelefon: +49 (04131) 740-282werner.kolbe@landeszeitung.deOriginal-Content von: Landeszeitung Lüneburg, übermittelt durch news aktuell