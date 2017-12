Landeszeitung Lüneburg: Missbrauchte Macht - Sozialpsychologe Prof. Rolf Pohl sorgt sich um #MeToo: Hierarchie der Geschlechter führt zu sexuellen Übergriffen

Lüneburg (ots) - Harvey Weinstein wurde nachVergewaltigungsvorwürfen angeprangert, Donald Trump gewählt, obwohler sich der Übergriffe auf Frauen rühmte. Warum werden beide Männerso unterschiedlich behandelt?Prof. Rolf Pohl: Es kennzeichnet die Klientel Trumps, dass sie ihngewählt haben, obwohl sie von den Vorwürfen wussten. Die waren ihnenschlicht egal. Trump hat die Vorwürfe der Frauen umgehend in seineKampagne gegen "Fake News" eingebaut. Das wurde ihm zunächstgeglaubt. Die ungleich härtere Behandlung Weinsteins kann ich mirnicht erklären. Bei der von den Anschuldigungen prominenter Filmstarslosgetretenen Lawine sind viele umgekippt, die über Jahre weggeschauthaben.Aber die Immunisierung Trumps scheint zu bröckeln. Darauf deutetzumindest das Wahlergebnis in Alabama hin.Pohl: Das sieht in der Tat so aus, obwohl zu der Niederlage derRepublikaner viele Faktoren beigetragen haben. Aber die Vorwürfescheinen nun auch das Weiße Haus zu erreichen. Das wird sich nichtmehr lange unter dem Deckel halten lassen, es sei denn, dass die#MeToo-Kampagne langsam einschläft, was ich befürchte. Falls dieVorwürfe der 16 Frauen gegen Trump keine juristischen Ermittlungennach sich ziehen sollten, wird das Engagement erlahmen. Zumal TrumpsVerteidigungslinie mehr als brüchig ist: Mal erklärt er alle Vorwürfezu "Fake News", dann sagt er, sie seien verjährt. Beides kann nichtstimmen.Trumps Regierungssprecherin deutete dessen Wahl als plebiszitärenPersilschein um, UN-Botschafterin Nikki Haley betonte dagegen, manmüsse die Frauen anhören. Wie erklären sich derart unterschiedlicheReaktionsmuster von Frauen?Pohl: Mich hat Haleys Courage auch gewundert, zumal sie vorher alsstramme Trump-Parteigängerin in der UN agierte. Es scheint so zusein, dass die Fähigkeit zur Empathie, zum Mitleiden mit Frauen, dieOpfer geworden sind, in seiner Anhängerschaft nicht komplettnarkotisiert wurde. Wer die Vorwürfe aber in der Form bagatellisiertwie Sarah Huckabee Sanders, Trumps Sprecherin, die die Linievertritt, ihr Chef sei durch seine Wahl von allem reingewaschen, istTeil des Systems, das solche Übergriffe ermöglicht.Gewalttäter sind überwiegend Männer, Opfer von Gewalt überwiegendFrauen. Was sind die Ursachen? Hormonstatus, gewaltaffineRollenvorbilder oder ein System, das männliche Dominanz fördert?Pohl: Tatsächlich liegen die Ursachen im letztgenannten Punkt. Wirhaben trotz aller unbestreitbaren Modernisierungen inGeschlechterfragen noch immer ein System männlicher Dominanz. Dasliegt auch daran, dass alle Versuche der Gleichstellung nicht nur mitBeharrungskräften zu kämpfen haben, sondern mit einer breitenBewegung, die die Uhr zurückdrehen möchte. Populisten, Parteien undPresseorgane bekämpfen alles, wo das Label "Gender" draufsteht.Geschlechterpolitik wird für das Elend der Welt und insbesondere dieKrise des Mannes verantwortlich gemacht. Es ist also nicht nur dasRollenverhalten, sondern dessen strukturelle Verankerungen. Dasmännliche gilt immer noch als das überlegene und wichtigereGeschlecht. Biologistische Erklärungen helfen nicht weiter. Es sindweder das Gehirn noch die Hormone noch die Evolution, die den Mannzwingen, sich so zu verhalten wie in der Steinzeit. Das sind nurNebelkerzen, um die Hierarchie der Geschlechter zu verdecken.Männliche Stärke, männliche Identität ist sehr stark an einelebenslange Erwerbstätigkeit gekoppelt. Prekarisierung undGlobalisierung lassen die seit langem bröckeln, was nun in einerstark verkürzten Diskussion den Frauen angelastet wird. Auf diese Artwird überdeckt, wie sehr auch Männer unter diesem System leidenkönnen, bis hin zu einem Punkt, an dem sie ihr vermeintlichesVersagen mit Gewalt kompensieren.Wieso dauerte es so lange, bis Frauen den Mut aufbrachten,Alpha-Männchen von Bill Cosby über Bill Clinton oder DominiqueStrauss-Kahn anzuklagen?Pohl: Das liegt zum einen an den Milieus, etwa dem derUnterhaltungsindustrie, wo derartige Dinge lange Zeit gedeckeltwerden, weil sie zum Alltag gehören - oder weil sie die Karrieredesjenigen zerstören können, der das unausgesprochene Schweigegelübdedurchbricht. Einer der zentralen Gründe, warum Frauen, die Opfersexueller Übergriffe geworden sind, schweigen, bleibt zudem Scham.Fatal ist an der späten Anzeige solcher Übergriffe auch, dass es denTätern erlaubt, weitere Frauen anzugreifen.Im Mittelalter gab es das Recht der ersten Nacht, im Krieg dientenseit jeher Vergewaltigungen dazu, den Feind zu demütigen. Lassen sichMacht und Sexualität trennen?Pohl: Meiner Meinung nach nicht, auch wenn in der Diskussiongerade oft so getan wird, als würde es nur um die Ausübung von Machtgehen und Sexualität wäre nur das Mittel. Ich denke dementgegen, esgeht in den meisten Fällen auch um sexuelle Befriedigung. So rühmtesich Trump selbst, es sei das Recht des Mächtigen, das er sichherausnehme, Frauen gegen deren Willen zu küssen oder zwischen dieBeine zu greifen. Diese Relikte werden in immer neuen Gewändernauftauchen, wenn wir nicht die grundlegende Geschlechterhierarchieändern. Meine These ist, dass in der Ausprägung männlicher Sexualitätunter diesen strukturellen Bedingungen Macht immer mit eingelagertist. Beziehungsweise Gewalt als Kompensation von Ohnmacht. Dass dieseso häufig auf dem Feld der Sexualität ausgeübt wird, liegt daran,dass der sich autonom und stark wähnende Mann nirgends verletzlicherist.Kann der Hashtag #MeToo Sexismus eindämmen oder wird der Aufschreigenauso weitgehend folgenlos verhallen wie etwa nach der KölnerSilvesternacht?Pohl: Vier Jahre vor der Silvesternacht tobte die Sexismus-Debatteim Zuge der Brüderle-Affäre durch den Blätterwald - aber nur für zehnTage. Die Aufregung hat sich ebenfalls nach einer Zeit gelegt, wobeisie von Anfang an politisch aufgeladen wurde, um als Mittel im Kampfgegen Zuwanderung verwendet werden zu können. So eine Debatte kannnur auf Dauer gestellt werden, wenn der Scheinwerfer stärker daraufgelenkt wird, wie sehr die Persönlichkeit von Frauen zerstört wird,die zu einer verfügbaren Masse Fleisch degradiert werden. Und auf derTäterseite muss reflektiert werden, inwieweit eine gewaltbereiteSexualität mit der Vorherrschaft des Männlichen in unsererGesellschaft verwoben ist. Steuern wir auf Verhältnisse zu, in denenmännliche Vorgesetzte grundsätzlich nur in Anwesenheit von Zeugen mitweiblichen Untergebenen sprechen werden, wie zum Teil schon in denUSA?Pohl: In der Tat gibt es Tendenzen eines neuen Puritanismus. Einederartig rigide Umsetzung zeugt aber von einem falschen Verständnisder Problematik. Dass Männer verunsichert sind, ist zunächst eingutes Zeichen. Es auf diese Schiene zu schieben wäre aber fatal, weildann künftig noch weniger Männer etwa in den Erzieherberuf gehen. Esmuss klar gesagt werden, dass der gefährlichste Bereich für Frauender häusliche, nicht der öffentliche ist. Ohne Köln bagatellisierenzu wollen: Die größte Gefahr, missbraucht, gedemütigt und misshandeltzu werden ist zu Hause. Benimmregeln lösen das grundsätzliche Problemnicht.Steigert die Krise eines Männlichkeitsbildes, das stark auf derErnährerrolle gründet, in Zeiten unsicherer Jobaussichten dieGewaltbereitschaft betroffener Männer?Pohl: Die latent bereits vorhandene Gewaltbereitschaft wirdbefördert durch die Erosion männlicher Identitätsbilder.Wie kann man verhindern, dass die Debatte in eine Art Tugendterroroder moralischen Totalitarismus gipfelt?Pohl: Indem 1. die Aufklärung nicht abreißt, 2. geklärt wird, wieFrauen zum Opfer gemacht werden und was das bei ihnen auslöst, 3. dieRolle sexualisierter Gewaltbereitschaft als Mittel zur Kompensationaufgearbeitet wird und 4. die gesellschaftlichen Strukturen geändertwerden, die genau diese Verhaltensmuster immer wieder hervorbringen.Es ist doch bizarr, dass wir auf der Elternseite vielerorts einenKampf gegen jeden Unterricht haben, der sexuelle Verhaltensmusterabseits der Norm der heterosexuellen Kleinfamilie benennt. Das istein Einfallstor für fundamentale Christen und Rechtspopulisten.Andererseits wird erlaubt, dass über die Medien einePornographisierung der Jugendlichen stattfindet. Viele wissen ausPornos, wie man mit dem Körper einer Frau umgehen kann, bevor sieihren ersten Kuss erlebt haben. Über das dort transportierteFrauenbild werden immer neue Generationen von Sexisten erzeugt.Das Interview führte Joachim Zießler