Lüneburg (ots) - Von Joachim ZießlerLüneburg/Hannover. In der Diagnose ist sich NiedersachsensÄrzteschaft noch einig: Ärztemangel bedroht zunehmend diemedizinische Versorgung. Besonders auf dem flachen Land sei dieFieberkurve besorgniserregend. Aber über die richtige Therapiestreiten sich die ärztlichen Standesorganisationen. DieKassenärztliche Vereinigung (KVN) würde eine Landarztquoteverschreiben, also bis zu zehn Prozent der Studienplätze für Bewerberreservieren, die sich zur Niederlassung in einem unterversorgten Raumverpflichten, wie jetzt KVN-Chef Mark Barjenbruch betonte (wirberichteten). Diese Maßnahme wäre nicht mehr als ein Placebo, sagtDr. Martina Wenker, Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen,gegenüber der Lüneburger Landeszeitung, allerdings ein gefährliches:"Eine Landarztquote wäre das Aus für den freien Arztberuf", warnt Dr.Wenker, die die mehr als 40 000 Ärzte in Niedersachsenvertritt. Und weiter: Solche Forderungen kann nur stellen, wer einstaatlich gelenktes Gesundheitssystem im Sinn hat." DassNordrhein-Westfalen als erstes Bundesland die Landarztquote auf denWeg gebracht hat und Bayern sowie die niedersächsische SPD nachziehenmöchten, ficht sie nicht an. "Es wäre weltfremd, einen 18-jährigenStudienanfänger dazu zu vergattern, für zwölf Jahre in einemunterversorgten Gebiet tätig sein zu müssen." Eine Landarztquotekönnte allenfalls "ein Baustein sein, wenn wir irgendwann genugMedizinstudienplätze haben", sagt die Vize-Vorsitzende derBundesärztekammer. In einer Mangelsituation macht eine Quotierungkeinen Sinn, weil dadurch nur der Mangel von einem Bereich in denanderen verschoben wird. Sinnvoller wäre es, den Beruf des Hausarztesauf dem Land attraktiver zu gestalten - etwa über die Schaffung vonTeilzeitarbeitsmöglichkeiten oder eine Zulage.