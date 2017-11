Landeszeitung Lüneburg: Kompromisse sind grundlegend - Politikwissenschaftler Uwe Jun sieht einen besorgniserregenden Trend, die eigene Meinung als allein wichtige anzusehen

Lüneburg (ots) - Volle Kassen, stabile Konjunktur. Politikerunserer Nachbarstaaten würden sich vermutlich reißen, um in Berlinregieren zu dürfen. Wieso wird es hierzulande offenbar vor allem alsBürde gesehen?Prof. Uwe Jun: Das liegt vor allem daran, dass wir derzeitdeutlich unübersichtlichere Verhältnisse im Parteiensystem haben, alswir es in Deutschland gewohnt sind. In der Folge sind Bündnisseschwerer zu realisieren, beziehungsweise haben diese in derVergangenheit dazu geführt, dass einzelne Partner vom Wählerabgestraft wurden. Konkret heißt dies, dass eine Vierer-Koalitionnaturgemäß schwerer zu bewerkstelligen ist, und dass die SPD derzeitnicht bereit zu sein scheint, erneut in eine große Koalitioneinzutreten, nachdem sie daraus zweimal mit schweren Verlustenhervorgegangen ist. Im Moment allerdings wächst der inner- undaußerparteiliche Druck auf die SPD-Führung.Ausgerechnet in einer Phase, in der die Demokratie durchRechtspopulisten herausgefordert wird, bringen vier demokratischeParteien nicht genug Kompromissfähigkeit für eine Regierung auf.Müssen wir uns Sorgen machen?Prof. Jun: Soweit würde ich nicht gehen. Aber Sie sprechen etwasRichtiges an: Der Kompromiss ist konstitutiv für das Funktioniereneiner Demokratie, wesentlich für eine Koalitionsdemokratie wieunsere. Es erscheint mir allerdings deutlich verfrüht, die Demokratiein Gänze als gefährdet anzusehen, weil derzeit dieKompromissfähigkeit einzelner handelnder Politiker schwächerausgeprägt zu sein scheint. Allerdings ist richtig, dass es einenRegierungsbildungsauftrag für die Parteien gibt und dass diese ihnauch wahrzunehmen haben. Wir kennen es auch aus anderen Ländern - injüngster Zeit etwa aus den Niederlanden -, dass eineRegierungsbildung nicht unmittelbar klappen muss, ohne dass diesesgleich die Demokratie ins Wanken gebracht hätte. Dennoch sind dieParteien in Berlin jetzt gefordert, in absehbarer Zeit einehandlungsfähige Regierung zu bilden.War die Zeit noch nicht reif für Jamaika, weil die FDP gerne nochlänger in der Pose der außerparlamentarischen Opposition verharrenwollte und die CSU von Machtkampf und bevorstehenden Wahlen gelähmtist?Prof. Jun: Das sind in der Tat zwei mögliche Gründe. Zudem fehltees an einem gemeinsamen Projekt. Zudem gelang es den vier Parteiennicht, untereinander ausreichend Vertrauen herzustellen. Das aber istnötig, um vier Jahre regieren zu können. Man hat sich auch währendder Sondierungen aus meiner Sicht sehr ungewöhnlich verhalten, indemman ständig in den Medien versuchte, auf den anderen Druck auszuübenund Schuld zuzuweisen. Das war kontraproduktiv und hat den gesamtenSondierungsprozess behindert.Wenn Sie im Schloss Bellevue sitzen würden, in welche Richtungwürden Sie die Parteichefs drängen?Prof. Jun: Zwischenzeitlich haben alle Parteien erklärt, dass sieNeuwahlen für eine realistische Option halten. Ich würde allerdingsden Parteien mit auf den Weg geben, dass sie dann nach einem erneutenUrnengang im Frühjahr auch in der Pflicht stehen. Nun spiegelt dasjüngste Wahlergebnis sehr gut wieder, wie fragmentiert die politischeWillensbildung ist. Wäre da nicht das Experiment einerMinderheitsregierung die passende Antwort?Prof. Jun: Das ist verfassungsrechtlich möglich. Man schafft sichaber neue Probleme. Eine Minderheitsregierung wäre instabil, inExtremfällen könnte sie gar sogar auf Zufallsmehrheiten angewiesensein. Nicht übersehen darf man dabei auch, dass dieser Weg der AfDunter bestimmten Umständen eine wichtigere Rolle bescheren würde,nämlich in Einzelfällen möglicherweise die des Züngleins an derWaage. Bisher sind wir mit dem in der parlamentarischen Demokratieüblichen Gegeneinander von Regierungsmehrheit und Opposition gutgefahren. Die Stabilität unserer politischen Ordnung gründet nichtzuletzt darauf. Ohne verlässliche Mehrheit stünde die Möglichkeiteiner Neuwahl ständig vor der Tür. Bisher haben wir funktionierendeMinderheitsregierungen vor allem in Staaten, in denen eine homogene,auf Konsens beruhende politische Kultur prägend war, etwa inSkandinavien. Dort gilt es als unverantwortlich, das politischeSystem in eine Krise zu stürzen, weshalb man immer wieder zuEinigungen kommt. Ähnliches war bei den Jamaika-Sondierungenjedenfalls in dieser Form nicht ersichtlich.Wäre es nicht ein Armutszeugnis, erneut wählen zu lassen, weil denPolitikern das Ergebnis nicht genehm ist?Prof. Jun: In den Ländern Nordrhein-Westfalen, Hessen und Hamburgkonnten in der Vergangenheit derartige Pattsituationen mit Neuwahlenaufgebrochen werden. Es muss nicht zwangsläufig zur Wiederholungeines ähnlich gelagerten Ergebnisses kommen. Der Wähler hat jetztauch neue Informationen, nämlich dass FDP und SPD für bestimmteKonstellationen nicht zur Verfügung stehen, falls die SPD an ihrerHaltung festhält. Nun kann er bewerten, wie wichtig ihm dieHerstellung einer stabilen Regierungsmehrheit ist. Falls die SPD ihreMeinung ändert, wären Neuwahlen ohnehin obsolet.Staatspolitisches Verantwortungsbewusstsein ist quasi in der DNAder ältesten Partei, der SPD, verankert. Wie hoch wäre der Preis, umdie Sozialdemokratie zu überzeugen?Prof. Jun: Die SPD hat ein anderes, bedenkenswertesstaatspolitisches Argument vorgebracht, nämlich, keine"österreichischen Verhältnisse" in Deutschland haben zu wollen, alsoeine Dauer-GroKo, in der das Wechselspiel in derRegierungsverantwortung außer Kraft gesetzt ist. Stattdessen wollendie Sozialdemokraten wieder stärker den Wettbewerbsgedanken in denVordergrund stellen. Man müsste etwas anbieten, was die Sorge der SPDvor schwindendem Ideenwettbewerb und schwindender Anhängerschaftentkräftet.So etwas wie einen Rückzug Angela Merkels?Prof. Jun: Nun, die SPD kann natürlich den Wettbewerber nicht dazunötigen, ihr genehmes Personal aufzustellen.Ausländische Kommentatoren läuteten bereits das Sterbeglöckleinfür die Ära Merkel. Zu früh?Prof. Jun: Frau Merkel hat selbst einmal angekündigt, nicht solange regieren zu wollen wie Helmut Kohl. Wenn das stimmt, müsstespätestens in oder nach dieser Legislaturperiode Schluss sein. Abernoch ist sie als Kanzlerin keinesfalls Geschichte. Weder innerhalbnoch außerhalb der CDU sehe ich außer ihr jemanden, der die Machthätte sie abzulösen. Ist sie denn beschädigt, denkt man etwa an dieKritik der FDP an ihrer Verhandlungsführung? Prof. Jun: Ichbezweifle, dass nachgereichte Erklärungsmodelle, warum dieSondierungsgespräche scheiterten, sie nachhaltig beschädigen. ZumalFrau Merkel auch als Kanzlerin Entscheidungen nur in sehr seltenenFällen einfach durchgedrückt hat, sondern eher moderierend wirkte.Diesem Stil, der sie immerhin drei Mal erfolgreichKoalitionsverhandlungen führen ließ, ist sie auch jetzt treugeblieben.Würde die AfD, von denen viele Anhänger mit demokratischenEntscheidungsprozessen fremdeln, bei Neuwahlen profitieren?Prof. Jun:Das wäre eine mögliche Folge, aber keine notwendige. Eskann auch sein, dass dem Wähler nun die Regierungsfähigkeit wichtigerwird. In den entsprechenden Neuwahlen in den Ländern war es so, dassdie Regierungskräfte stärker wurden. Auch in Spanien war es nachmonatelanger Hängepartie so, dass nicht die populistische Podemosprofitierte, sondern die regierende Volkspartei.Spiegelt die sichtbar gewordene Kompromissunfähigkeit der Parteieneinen entsprechenden Trend in der Gesellschaft wider? Immer wenigerMenschen etwa sind bereit, Kompromisse einzugehen, um sich in einerVolkspartei zu engagieren. Lieber engagieren sie sich inBürgerinitiativen, um Partikularinteressen durchzusetzen.Prof. Jun: In der Tat. Sie sprechen da einen besorgniserregendenTrend an. Kompromisse werden oft mit einem negativen Beigeschmackversehen, geradezu denunziert. Oft geht das damit einher, dass dieeigene Meinung höher gewertet wird als die anderer. Wir haben abereine Vielfalt an Meinungen, Werten und Interessen. Daraus müssenKompromisse geschmiedet werden. Immer öfter wird nun versucht, dieeigene Meinung über die anderer anzusiedeln. Das ist einerDemokratie, die abhängig ist im Austarieren von Interessen, nichtdienlich. Wir müssen aufpassen, dass uns die Fähigkeit zum Kompromissnicht verloren geht. 