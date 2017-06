Landeszeitung Lüneburg

Lüneburg (ots) - Der Historiker Prof. Dr. Bernd Greiner sieht dieUS-Demokratie durch Donald Trump bereits "im Kern beschädigt"Donald Trump nutzt die Anschläge von Manchester und London, um denmuslimischen Bürgermeister von London weiter mit sinnentstellendenZitaten zu attackieren und um seinen Muslim-Bann voranzutreiben.Steht er in einer symbiotischen Beziehung zum islamistischen Terror?Prof. Bernd Greiner: Ja, insofern, als er das Spiel mitumgekehrten Vorzeichen weitertreibt. Trump schlägt aus derÜbertreibung, Skandalisierung und Inszenierung von Ängstenpolitisches Kapital. Er hat gemerkt, dass er politisch punktet, indemer minimale Möglichkeiten in maximale Wahrscheinlichkeiten umdeutet;indem er suggeriert, er könne totale Sicherheit garantieren; indem erEinwanderer stigmatisiert und Ressentiments auf sie lenkt. Das istsein Geschäft. Inwieweit steht Trump mit diesem Geschäft in einerUS-Traditionslinie von Andrew Jackson überBarry Goldwater bis Ross Perot, inwieweit ist er einBetriebsunfall? Ein Betriebsunfall ist er nicht, steht aber auchnicht in einer Reihe mit einem zwar polarisierenden, dennochbedeutenden Politiker wie Jackson, oder Goldwater, der dieRepublikaner trotz seiner krachenden Niederlage 1964 auf einenRechtsaußen-Kurs schob. Er ist auch kein Wiedergänger von Ross Perot,oder anderer Außenseiter, sondern fällt aus dem Rahmen destraditionellen Konservatismus. Im Unterschied zu klassischenKonservativen meint er es ernst mit dem Appell, das "alte System" unddie "Altparteien" abschaffen zu wollen. So gesehen knüpft er eher ander Agenda von Populisten und zivilgesellschaftlichenAngstunternehmern an, die seit dem 18. Jahrhundert einen festen Platzin Amerikas Politik und Kultur haben.Dass er immer wieder Angst vor Auslöschung beschwört - im Innernder weißen Vorherrschaft, in der Welt der US-Vorherrschaft - ist dochnur alter Wein in neuen Schläuchen, oder?Ja, er greift ein Angstmotiv auf, das in der US-Geschichte immerwieder hochkocht: Die Angst vor der Immunschwäche einerEinwanderergesellschaft, deren Toleranz angesichts dauerhafterUnwägbarkeiten überfordert ist und zur Quelle eines hausgemachtenScheiterns wird. Hinzu kommt die Ungewissheit über die künftigeweltpolitische Rolle der USA. Die Zeit der Dominanz der VereinigtenStaaten neigt sich dem Ende zu, die Zeichen stehen aufMultipolarität. Künftig wird sich Washington mit anderen Akteuren aufAugenhöhe ins Benehmen setzen und Macht in einem bisher ungekanntenUmfang teilen müssen. Das setzt Ängste vor einem Statusverlust imÄußeren frei, die Trump ebenso gut schüren kann wie die im Innern.Ist die derzeit herrschende Verachtung für die Eliten derKulminationspunkt des traditionellen Kulturkampfes in den USAzwischen Stadt und Land sowie zwischen weltoffen undisolationistisch?Ja, insofern als Trump diese Tradition aufgreift und in einervölligen Verzerrung wiedergibt. Der kritische Blick aufwirtschaftlich und politisch dominierende Eliten kann durchauspositiv, nämlich als basisdemokratisches Korrekturelement gesehenwerden. Doch Trump macht etwas ganz anderes, er greift diesenGedanken auf und verformt ihn zu einem von Hass und Ressentimentgeprägten Diskurs. Hass ist seine Hauptwährung. Jenseits derZerstörung des "Alten" hat er keine politischen Visionen anzubieten.So gesehen pervertiert er eine Traditionslinie.Nicht nur die Einreisebeschränkungen zeigen seine Verachtung fürdie Verfassung. Sondern auch seine Weigerung, die Führung seinesKonzerns aus der Hand zu geben. Gegen den Muslim-Bann gehen Gerichtevor, gegen die Verquickung von Profit-Interessen und Amt nicht. Wirddie Justiz von Trumps Wucht überrollt?Das ist eine gute Beschreibung seiner Strategie: Überforderung despolitischen Diskurses durch permanente Skandale, permanentenThemenwechsel. Die Justiz findet noch keinen Ansatzpunkt, um Trumpeffektiv einzubremsen, weil er parallel bereits wieder zig weitereAnlässe für juristischen Korrekturbedarf liefert. Diese Überforderungdes administrativen und politischen Betriebs, das hochdrehende undkurzatmige Erzeugen immer neuer Aufgeregtheiten, scheint mirvorsätzlich zu sein.Vorgänger Obama brachte die USA gut durch die Finanzkrise. Bedarfdie Angst vor dem Niedergang nicht mehr des echten Niedergangs?Das ist eine interessante Frage, weil Trump tatsächlich vonwirtschaftlichen Konjunkturen unabhängig ist. Er spielt mit derImagination, mit vorgestellten Bedrohungen. Er übersteigertVerlustängste auch bei Gruppen, die diesen Verlust real gar nichtbefürchten müssen oder noch nicht erlebt haben. Hier verformt diePhantasie die Realität. Man kann Trump also nicht darauf reduzieren,dass er die Ressentiments der Verlierer im Rost-Gürtel mobilisierthat. Er entwirft phantastische Horrorszenarien, gegen die scheinbarnur die harte Hand des Autokraten hilft.Wie passt die Verleugnung der Ängste wegen des Klimawandels in dasBild des Angstunternehmers?Das passt sehr gut in seine außenpolitische Agenda, weil dieBekämpfung des Klimawandels eine multilaterale Politik voraussetzt,abgestimmt unter gleichberechtigten Akteuren. Aus der Sicht Trumpsund seiner Unterstützer bedeutet dies eine nicht zulässigeEinmischung des Auslandes in die inneren Angelegenheiten der USA. Inden 20er-Jahren verlief die Diskussion um den Völkerbund ähnlich, denkonservative Amerikaner ablehnten, weil sie die US-Innenpolitik vorEinflüssen von außen abschirmen wollten. Ganz ähnlich klang dieFundamentalkritik der Rechten an den Vereinten Nationen. Trumpschöpft aus diesem Reservoir, treibt bestimmte Gedanken mit einemradikalen Nationalismus auf die Spitze und stellt damit dieGrundregeln internationaler Kooperation, vorweg Berechenbarkeit,Verlässlichkeit und Transparenz gänzlich zur Disposition. DerKlimawandel, der einen real ängstigen könnte, wird thematischüberlagert von der herbeiphantasierten Vorstellung einer Verschwörungvon außen.Reiht sich der Trumpismus in die autokratischen undrechtspopulistischen Bewegungen in anderen Ländern ein?Was die Ausformulierung eines radikal nationalistischen Programmsbetrifft, ja. Von Venezuela bis Russland spricht eine Front vonAutokraten und Populisten mittlerweile dieselbe Sprache, verfolgt einProgramm, das soziale oder ethnische Gruppen als nicht zum Volkgehörig ausgrenzt und Grundregeln kooperativer Außenbeziehungenaufkündigt.Die ersten Massenproteste lassen eine Renaissance derBürgerrechtsbewegung erahnen. Wird die vertiefte Polarisierung wiederin gewalttätige politische Auseinandersetzungen münden, wie in den60ern?Das Potenzial ist da, denkt man an die zurückliegendenAuseinandersetzungen nach Übergriffen von US-Polizisten gegenSchwarze. Allerdings vermute ich, dass sich das breiteProtestpotenzial gegen Trump so lange nicht wird durchsetzen können,wie es nicht gelingt, den Widerstand zu bündeln und mit einer neuenPartei Gestalt und Richtung zu geben. Angesichts des sklerotischenZustandes des Zweiparteiensystems kann nur eine neue, organisierteKraft den real oder eingebildet Benachteiligten eine Stimme geben undihnen ermöglichen, an der politischen Willensbildung teilzunehmen.Gelingt es nicht, das Parteiensystem im Sinne der Verlierer vonGlobalisierung und Neoliberalisierung aufzubrechen, haben Figuren wieTrump, die das dumpfe Gefühl, ausgeschlossen zu sein, aufgreifen undauf die Spitze treiben, die besseren Karten.Wird Trump die Republikanische Partei spalten?Das ist nicht auszuschließen, insbesondere deshalb, weil imrepublikanischen Parteiestablishment sehr viele Politiker vertretensind, die aus Angst vor dem eigenen Macht- und Bedeutungsverlustbereit sind, sich hinter der Fahne eines jeden Mehrheitsbeschafferszu versammeln. Das ist ein Momentum, das wir auch von anderenkonservativen Bewegungen des 20. Jahrhunderts kennen: Selbstmord ausAngst vor dem Tod. Will heißen: Man wirft sich unterschiedslos allenan den Hals, die Stimmen ins eigene Lager spülen, in dem Irrglauben,man könne derlei Verbündete am Ende auch kontrollieren.Wie die DNVP in der Weimarer Republik......exakt....läuft die mächtigste Demokratie der Welt Gefahr, in Richtungfaschistoides System abzugleiten?Solche Begriffe vermeide ich, um nicht hinkenden VergleichenVorschub zu leisten. Jede Epoche ist anders. Aber es gibt eingemeinsames Drittes: die Verletzlichkeit von Demokratien. DieDemokratie lebt von Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantierenkann. Sie ist ein sehr fragiles Regierungsmodell, das der dauerndenPflege bedarf und ein hohes Maß der Selbstreflektion undSelbstzurückhaltung voraussetzt. In diesen Punkten hat dieamerikanische Demokratie in den letzten Jahren Schaden genommen.Trump führt die Kohorte derjenigen an, die kein gutes Haar an derInstitution der Gewaltenteilung oder am Primat des Rechts lassen.Dieses Argumentationsmuster hinterlässt Spuren. Deshalb präsentierensich die USA derzeit als eine im Kern beschädigte Demokratie.Wie groß ist die Gefahr, dass ein begabterer Tyrann sich nachTrump dessen Methoden bedient, um sich von den Wutbürgern undPolitikverweigerern ins Amt wählen zu lassen?Historiker hassen es, in die Zukunft schauen zu müssen. Aber dieMöglichkeit ist nicht von der Hand zu weisen - unter derVoraussetzung, dass ein Teil der Bevölkerung zu demokratischenPrinzipien und Usancen auf Abstand geht oder die "checks andbalances" nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren sollten.Wenn drei Dinge zusammenkommen: Strukturelle Beschädigungen, eineKrisensituation und ein rhetorisch begabter Angstunternehmer, könnensich Eigendynamiken entwickeln, die - wie wir im 20. 