Landeszeitung Lüneburg

Lüneburg (ots) - Von Joachim ZießlerErst Anfang Oktober haben Sie Ihre Facebook-Gruppe gegründet, um die Bauernzusammenzubringen. Hat Sie Ihr Erfolg überrascht? Maike Schulz-Broers: Ja,total. Es ist überwältigend. In der Gruppe sind mittlerweile 25 000Landwirte verzeichnet. Daneben gibt es noch eine Fan-Page auf Facebook mit etwa22 000 Mitgliedern - wobei es hier sicherlich Überschneidungen gibt. Dazuhaben wir natürlich wirklich viele Bauern für die Trecker-Proteste auf dieStraße gebracht.Die Traktoren im Regierungsviertel haben spektakuläre Bilder produziert. Dochderen Wirkung verpufft schnell. Wie wollen Sie den Druck hochhalten? Eine reineMachtdemonstration würde tatsächlich nichts bringen. Jetzt muss es in die Tiefegehen. Jetzt müssen wir die PS, die wir auf der Straße gezeigt haben, auch indie Gespräche mit der Politik bringen. Bei dem Agrargipfel am Montag imKanzleramt mit 40 Organisationen stellen wir zwei Plätze. Dazu müssen wir mitden Bundestagsabgeordneten in ihren Wahlkreisen reden. Wir werden sie an vielenOrten zu Podiumsdiskussionen einladen und dann hart, aber fair an die Wandnageln. Das haben wir in Ebstorf bereits mit der niedersächsischenLandwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast gemacht und im Emsland mit AlbertStegemann, dem agrarpolitischen Sprecher der Union.Gilt Ihr Weckruf nur der Politik? Nein, Adressaten sind natürlich auch dieVerbraucher. So sind wir mit Infoständen auf Weihnachtsmärkten präsent undöffnen Höfe für interessierte Bürger. Durch die Demos sind diese derzeit auch soaufgeweckt, dass sie derartige Angebote gerne annehmen. Die Menschen wollenhinter die Kulissen schauen und alles hinterfragen. Und genau das bezwecken wir.Kanzlerin Merkel reagiert und beruft einen Agrargipfel ein. Hoffen Sie aufÄnderungen am Agrarpaket, das nun Chefsache ist? Ehrlich? (Lacht) Nein, da macheich mir keine Illusionen. Es wäre schön, wenn die Bundesregierung einlenkenwürde, aber ich glaube nicht, dass es so kommen wird.Schwächt es die Bauernschaft, wenn "Land schafft Verbindung" und Bauernverbandnicht an einem Strang ziehen? Nein, weil beide unterschiedliche Aufgaben haben.Dass der Bauernverband jetzt endlich mal wieder seine Arbeit macht, hat sich ausder Wucht der Demos ergeben. Vorher war unter Bauern oft die Klage zu hören,sich in der Politik durch den Bauernverband nicht vertreten zu fühlen. Und wermag schon gerne ohnmächtiger Spielball sein? "Land schafft Verbindung" siehtsich aber eher in der Rolle, die Verbindung zwischen Landwirtschaft, Politik undGesellschaft zu schaffen. Hier soll wieder ein dauerhafter Gesprächsfadenentstehen. Der Bauernverband soll dementgegen die Interessen seiner Mitgliedervertreten.Sie beklagen ein Bauernbashing. Wird die Landwirtschaft in einer verstädtertenKultur zu wenig wertgeschätzt? Ja, das sehe ich so. Die Menschen haben - nichtnur in Deutschland - vergessen, wo die Lebensmittel produziert werden. Alles,was in den Regalen der Händler liegt, hat seinen Ursprung in der Landwirtschaft.Aber das haben die Menschen leider nicht mehr auf dem Schirm. Man greift imSupermarkt ins Regal und vergisst dabei, was für eine Arbeit dahintersteckt. Dasstimmt uns sehr traurig.Klassiker ist die Milch, die billiger ist als Wasser... ... oder Aldi, daspassend zur Bauerndemo den Preis der Milch um zwei Cent anhebt - das Geld abernicht weiterreicht zu den Landwirten. Das dient der Beruhigung der Bevölkerung,hilft uns aber nicht.Bauern sind durch Extremregen oder Dürren mit am stärksten vom Klimawandelbetroffen. Wieso empfinden sie Umweltschutz dann offenbar als Last? Umweltschutzist keine Last. Wir betreiben ihn jeden Tag, leben ihn geradezu - und das seitJahrhunderten. Würden wir unsere Flächen nicht entsprechend pflegen, wären sieheute nicht mehr so produktionsfähig. Nur gesunde Böden können etwas leisten.Für besonderen Unmut haben die Einschränkungen beim Einsatz von Herbiziden undInsektiziden in Schutzgebieten gesorgt. Was stört Sie daran? Dass nichtausreichend gefragt wird, was sinnvoll und was ideologisch bedingt ist. Zwar mages beim ersten Betrachten so wirken, als würden die Insekten verschwinden. Dannbeißt es sich allerdings, wenn in Bayern das Volksbegehren "Rettet die Biene"umgesetzt wird und gleichzeitig an Gewässern mit Insektiziden Mücken abgetötetwerden. Wenn schon Insektenschutz, dann doch für alle. Wenn Insektenschutzfachlich begründet ist, sind wir mit dabei. Aber es kann nicht sein, dass dieObstbauern im Süden, deren Bäume vorwiegend in Naturschutzgebieten stehen,künftig auf Insektenschutzmittel verzichten sollen, die allein ihnen die Erntesichern können. Hier braucht es ein gesundes Mittelmaß.Laut Biologen reichen die Beschränkungen im Agrarpaket noch nicht malansatzweise, um das Insektensterben aufzuhalten... Guckt man sich die vielzitierte Krefelder Studie zum Insektensterben genauer an, sieht man, dasseinzelne Arten einen Verlust an Biomasse von 75 Prozent haben - aber zum Teileinen Zuwachs bei der Artenvielfalt. So war die Region, die Forscher über 30Jahre lang untersucht haben, die meiste Zeit sehr trocken. Nach deren Vernässungwanderten die Arten, die dieses nicht vertragen, natürlich ab. Man muss sich dieMühe machen, zu hinterfragen, ob das, was die uns erzählen Fakt oder Fake ist.Halten Sie das Artensterben für "Fake News"? Nein, aber ich glaube, dass sichdie Welt seit Jahrmillionen ständig verändert. So gab es das Massenaussterbender Dinosaurier. Die Welt hört nicht auf, sich zu entwickeln. So kann man denaussterbenden Arten auch die entgegenhalten, die jedes Jahr neu entdeckt werden.Wenn Umweltschutz die Höfe bedroht, sollte es dann dem Bauern besser bezahltwerden, wenn er mit Stallmist statt mit Gülle düngt, wenn er Hecken oderStreuobstwiesen anlegt? Dafür gibt es ja schon Geld. Nein, es macht wenig Sinn,an dieser Stellschraube weiter zu drehen. Besser wäre es, wenn wir für unsereProdukte besser bezahlt würden.Kann ein Tierwohl-Label für Fleischprodukte helfen, damit Verbraucher nachteureren Produkten greifen? Das glaube ich nicht. Wiesenhof hat so etwas mal mitHähnchen versucht, um sie teurer verkaufen zu können. Die Verbraucher griffenweiter nach den billigen. Wenn man sieht, wie wenige Menschen "bio" kaufen undwie viele "konventionell", ist auch klar, dass sich ganze Bevölkerungsschichtendie Öko-Ware nicht leisten können.Verschärfte Düngeregeln sollen nur in Roten Gebieten mit hohen Nitratwerten imGrundwasser gelten. Was ist daran falsch? Offenbar können die Pflanzen dieStickstoffmengen nicht verarbeiten. Das stimmt so nicht. Tatsächlich liegt hierder Fehler im Messsystem. 2013 setzten alle Nachbarländer die EU-Vorgabe, ihrMessstellensystem zu melden, so um, dass sie sämtliche Brunnen meldeten. Nurnicht Deutschland. Die damalige Umweltministerin Barbara Hendricks meldete nurdie belasteten Brunnen. Würden wir wie alle anderen einen Durchschnittswertnehmen, gäbe es gar kein Problem.Auf Ihrem Hof haben Sie da ein spezielles Problem... ... Genau. Bei uns sindalle Flächen rot. Die Messstelle liegt aber in einem Waldstück. Das verfälschtdie Ergebnisse, denn wenn Laub verrottet, erhöht dies die Nitratwerte im Boden.Wir düngen nicht nach dem Motto "Viel hilft viel", sondern erstellen für unsereÄcker Bedarfsrechnungen. Es kommen nur so viel Nährstoffe auf den Boden, wie dieabzuerntenden Pflanzen aufnehmen. Jeder Überschuss hemmt das Pflanzenwachstum.So haben wir auf einem Feld lange einen Kalkhügel stehen gehabt. Obwohl der seitlangem abgetragen ist, wachsen dort nur bestimmte Pflanzen. Werden wir aber vonder Politik dazu gezwungen, 20 Prozent unter dem Bedarf zu düngen, holen sichdie Pflanzen das Fehlende aus dem Boden. Der Boden verhungert. Das ist einekalte Enteignung, weil die Böden unser Kapital sind.Pro Jahr fließen 58 Milliarden Euro der EU in die Landwirtschaft, jederEU-Bürger fördert demnach im Schnitt mit 114 Euro. Trotzdem fühlen Sie sichnicht genug gefördert. Muss das Subventionssystem umgebaut werden? Zum einenerhalten wir keine Subventionen, sondern Direktzahlungen. Und die sind bei unseigentlich an der falschen Stelle angedockt. Denn im Kern geht es darum, dieLebensmittel, die wir produzieren, für den Verbraucher billig zu machen. Alsowäre es besser, wenn wir angemessene, höhere Preise für unsere Güter erhieltenund der Handel die Zahlungen erhielte, um Niedrigpreise darstellen zu können. Sogesehen sollte das gesamte System tatsächlich umgebaut werden. Was uns Landwirtebetrifft, wäre es am besten, es würde wegfallen.Sind die Treckerkonvois der Konter auf die Fridays-for-Future-Demos? Als ich"Land schafft Verbindung" losgetreten habe, hatte ich schon die Demonstrationenim Kopf. Es begann mit einer Facebook-Gruppe Maike Schulz-Broers ist Bäuerin in Schwienau(Landkreis Uelzen). Anfang Oktober gründete sie die Facebookgruppe "Land schafftVerbindung", die in den Wochen darauf das Land mit Treckerdemos in Atem hielt.Die 48-Jährige hat 2018 die Bürgerinitiative "Wölfe vs. Land" gegründet. Jetztwirft sie Politik und NGOs ein "Bauernbashing" vor. Ihr Motto: "Redet mit uns,nicht einfach nur über uns."