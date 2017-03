Landeszeitung Lüneburg

Lüneburg (ots) - Ehemaliger Erweiterungskommissar GünterVerheugen: Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten legt Sprengsatzan EUVor 15 Jahren managten Sie als EU-Erweiterungskommissar dasWachstum der 15. Hatten Sie damals je die Befürchtung, bei der Wahlin einem Gründungsmitglied könnten EU-Feinde stärkste Kraft werdenoder dass ein Schwergewicht wie Großbritannien ausschert?Günter Verheugen: Nein, das war damals für mich völligunvorstellbar - und nicht nur für mich. Gerade die ersten Jahredieses Jahrhunderts waren geprägt von einem starken Optimismus. Daswar ja nicht nur die Zeit, in der sich die EU zugetraut hat, diesesgigantische Erweiterungsprojekt durchzuführen, sondern es war auchdie Zeit, in der die sogenannte Lissabon-Strategie entwickelt wordenist, die ja immerhin zum Ziel hatte, bis zum Jahr 2010 die EU zurdynamischsten und stärksten Wirtschaftsregion der Welt zu machen. Dasfand damals niemand komisch, es erschien realistisch. Aus heutigerSicht lassen sich aber damals erste Krisenanzeichen ausmachen. Etwadie Diskussion um den Euro und den Vertrag von Maastricht vor 25Jahren. Damals verlor die europäische Integration den Charakter desSelbstverständlichen. Damals war die europäische Einigung in einemAusmaß Raison d'Être, Daseinszweck deutscher Politik, dasseuropäische Projekte im Bundestag gewöhnlich ganz ohne Debatte - unddamit leider auch ohne Beteiligung der Bürger - durchgewunken wurden.Heute rächt sich, dass es eine wirkliche Verankerung der Idee in denGesellschaften nicht gegeben hat. 2005 wurde das wachsendeöffentliche Unbehagen sichtbar bei den gescheiterten Referenden inFrankreich und den Niederlanden zur EU-Verfassung.Waren die Wahlen in den Niederlanden eher Anti-Trump- oderAnti-Erdogan-Wahlen?Diese Wahl war nicht ausschließlich von außenpolitischen Themenbestimmt, aber Trump und Erdogan haben indirekt mit dafür gesorgt,dass die Rechtspopulisten um Geert Wilders nicht so stark wurden, wiebefürchtet worden war. Ich glaube in der Tat, dass das Erschreckenüber die Tabubrüche des neuen US-Präsidenten in den Niederlanden dasGefühl verstärkt hat, dass man nun zusammenstehen müsse. Dievermeintlich harte Haltung, das Verbot von Wahlkampfauftritten hatsicher seine Wirkung gezeigt. Allerdings sollte nicht vergessenwerden, dass in den Niederlanden die Skepsis seit derJahrtausendwende gegenüber einer europäischen Perspektive der Türkeisehr groß ist. Wobei die Vorstellung völlig absurd wäre, dass dieTürkei in ihrer heutigen Verfassung Mitglied der Europäischen Unionwerden könnte.Trotz der Dämpfer für Geert Wilders in den Niederlanden und Hoferin Österreich muss doch konstatiert werden: Weder bei den Regierungennoch bei den Bevölkerungen gibt es eine Mehrheit für die Vision einerBundesrepublik Europa.......auch ich habe diese Vision nie geteilt und glaube auch nicht,dass es jemals in einem Mitgliedsland eine Mehrheit für einenBundesstaat Europa gab. Das entspricht nicht unserer Mentalität undGeschichte. Unsere Identität in Europa ist überwiegend einenationale. Ich selbst empfinde mich als Rheinländer, als Deutscherund als Europäer. Ich würde nie sagen: Ich bin Europäer und sonstnichts. Die nationalen Traditionen und die kulturelle Vielfalt inEuropa sind viel zu mächtig, als dass sich die Staaten in einenZentralstaat pressen ließen. Das war aber auch nicht das Ziel derIntegration - das wurde bewusst offen gelassen. Ist die jüngst vonMerkel, Hollande und Gentiloni favorisierte Strategie eines Europasder verschiedenen Geschwindigkeiten die nun angemessene? Ich haltesie für eine Mogelpackung. Denn dieses Instrument existiert schonseit Jahren, ist aber nur in unbedeutenden Einzelfällen verwendetworden. Interessanterweise haben die Drei auch nicht erwähnt, inwelchem Bereich sie sich als Gruppe zusammenschließen wollen, umvoranzuschreiten.Außen- und Sicherheitspolitik lägen nahe......genau, das ist der Bereich, an den man als erstes denken würde.Allerdings haben gerade die, die jetzt nach einem Europa derverschiedenen Geschwindigkeiten rufen, in der Vergangenheit oft einegemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik verhindert, weil sie lieberihre nationale Agenda verfolgten - da sind Franzosen und Deutschedurchaus an erster Stelle zu nennen. Wenn gemeint sein sollte, dassdie verschiedenen Geschwindigkeiten zu unterschiedlichen Levels derIntegration etwa im Bereich Schengen- oder Euro-Raum führen, wäre dassogar ein Sprengsatz für die Europäische Union. Genau das fürchtendie Ost- und Mitteleuropäer.Und Sie teilen diese Bedenken?Ja, sicher. Wir müssen durch eine Reformphase, in der die Dingeangepackt werden, die die Bürger am jetzigen Integrationszustand derEU stören. Gegen die europäische Idee an sich hat kaum jemand etwas,weil doch offensichtlich ist, dass wir in der Welt von morgen alsNationalstaat nichts mehr zu beschicken haben. Auch zurück ins Europades 19. Jahrhunderts will kaum jemand. Das Unbehagen entzündet sichan dem, was aus der Idee geworden ist: Eine Kommission, die versucht,sich überall Kompetenzen zu verschaffen. Ein Übermaß an Vorschriftenin Bereichen, die auch national oder sogar regional gehandhabt werdenkönnten. Die Balance zwischen der Eigenverantwortung derNationalstaaten und dem Machtanspruch der supranationalen Ebene istgestört - und zwar zu Lasten der Nationalstaaten. Aus meiner Sichtwar das ernstzunehmendste Argument in der Brexit-Debatte: "We wantour country back!" Das kann man aber korrigieren, so dass in derZukunft die Integration in den Bereichen gestärkt wird, in denen esnötig ist. So bin ich auch angesichts der Töne, die über den Atlantikhinüberschallen, entschieden für europäische Streitkräfte. Zudem giltes, den Euro und den Binnenmarkt neu auszurichten, weil sie zwar perSaldo den Wohlstand vermehren, aber auch die Ungleichheit.In der Eurokrise offenbarte sich im Süden ein Mangel anHaushaltsdisziplin, in der Flüchtlingskrise im Osten ein Mangel anSolidarität. Bietet Donald Trump, der in Europa eher den Rivalen alsden Partner sieht, die Chance, zusammenzurücken?Trump könnte für die Europäer ein Tritt in ein bestimmtesKörperteil sein, der uns beibringt, nicht so weiterzumachen wiebisher. Dabei gilt es, unsere Unabhängigkeit durch Einigkeit zustärken. Es muss verhindert werden, dass einzelne europäischeRegierungen versuchen, sich bei Trump einzuschmeicheln. Aber dazugehört auch, dass wir uns selbst nicht auseinanderdividieren, in denSüden, den Norden, den Osten, die alten, die neuen... Sondern dasswir zu 27 zusammenstehen, immer.Diese Botschaft muss ja auch gegenüber Downing Street 10 vertretenwerden......Korrekt, aber mit einer Einschränkung. Die Zukunft kann nichtals EU 27 gegen Großbritannien sondern nur mit Großbritannienorganisiert werden. Die Regierung May hat sich für ein hartesAusstiegsszenario entschieden, das wird sie dann wohl auch kriegen.Das hat für die Kontinentaleuropäer möglicherweise den Vorteil, dassdie Attraktivität des britischen Ausstiegsmodells für andere Ländersehr gering sein wird. Aber es könnte sich auch als Eigentorerweisen. Wir Deutsche sollten uns jedenfalls nichts vormachen, wirhaben in der EU unseren wichtigsten Verbündeten verloren. Auch wennaus Gründen der politischen Etikette meist Frankreich mit diesemAttribut belegt wird, bildeten in fast allen zentralen Fragen der EUDeutschland und Großbritannien eine Achse. Zudem exponiert der BrexitDeutschland sehr stark. Immer wieder ist zu hören, Deutschland sollenun in der EU vorangehen, doch davor kann ich nur warnen. Ich kennein den Hauptstädten niemanden, der von Deutschland geführt werdenmöchte. Man darf sich da von der wohlfeilen Kritik an Deutschland,dass es nicht führt, nicht täuschen lassen. Führung nicht,Verantwortung ja.Wie reformfähig ist die EU, die den Brexit stemmen muss undzugleich gebannt auf die Wahlen in Frankreich und Deutschland starrt?Ich erwarte in diesem Jahr keine großen politischen Ergebnisse.Der jüngste Gipfel in Brüssel schrammte haarscharf an einerKatastrophe vorbei. Wir können schon froh sein, dass überhaupt eineErklärung zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge zustande gekommenist. Vor den Wahlen in Frankreich und Deutschland ist mitSubstanziellem nicht mehr zur rechnen. Die Erleichterung, mit der dasErgebnis der Wahlen in den Niederlanden aufgenommen wurde, sprachBände und war in keiner Weise berechtigt, es sei denn, alle warendavon ausgegangen, dass Wilders gewinnen würde. Möglicherweise abersieht die Lage am Ende des Jahres anders aus. Denkbar wäre, dass inFrankreich der Pro-Europäer Emmanuel Macron gewinnt, oder dass es inDeutschland einen Regierungswechsel unter Martin Schulz gibt. Dannwären zwei sehr überzeugte Europäer an der Spitze der beidenwichtigsten EU-Staaten und es würde sich ein Fenster öffnen für eineneue deutsch-französische Initiative. Ich will übrigens nichtausschließen, dass Frau Merkel das - abhängig von der Koalition, diesie tragen würde - auch könnte. Aber sie hatte dafür eigentlich genugZeit.Fällt ein uneiniges Europa angesichts einer isolationistischen USAund einem selbstbewussten China auf die Rolle eines Spielballszurück?Spielball wäre vielleicht zu viel gesagt, aber eine politischzerstrittene und wirtschaftlich schwache EU hätte großeSchwierigkeiten, im Konzert der Mächte noch gehört zu werden. Einsolche EU hätte keine Gestaltungskraft und müsste die politischenEntscheidungen anderer schlicht und einfach erdulden. Wir müssendavon ausgehen, dass es global zu gewaltigen Machtverschiebungenkommt. Der Einfluss der EU schwindet dabei auf jeden Fall. Nur wennwir unsere Stärken zusammenfassen, können wir das etwas kompensieren.Pressekontakt:Landeszeitung LüneburgWerner KolbeTelefon: +49 (04131) 740-282werner.kolbe@landeszeitung.deOriginal-Content von: Landeszeitung L?neburg, übermittelt durch news aktuell