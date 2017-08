Landeszeitung Lüneburg

Lüneburg (ots) - Gehört das Thema Integration und Migration in denWahlkampf oder sollte es besser ausgespart werden?Aydan Özoguz: Die Erfahrung in Deutschland zeigt, dass diesesThema hochemotional aufgeladen ist und leicht populistischmissbraucht werden kann. Deshalb war ich immer dafür, es ausWahlkämpfen herauszuhalten. In der aktuellen Lage muss man abernatürlich darüber sprechen, wofür jede Partei steht und wie dieSituation tatsächlich ist. Anderenfalls würden viele falsche Dingebehauptet, ohne dass jemand dagegenhält. Man kann das ThemaIntegration und Migration nicht ausblenden, aber es muss so sachlichwie möglich damit umgegangen werden. Wie viele Flüchtlinge kannEuropa und insbesondere das reiche Deutschland aufnehmen? Es gibtnicht die eine Zahl. Derzeit ist die Welt in einer merkwürdigen,bisweilen beängstigenden Lage - denkt man nur an die verbalenSchlachten, die zwischen Nordkorea und den USA ausgefochten werden.Wir können uns nicht hinstellen und sagen: "Uns ist egal, was um unsherum passiert. Wenn die von uns genannte Höchstgrenze erreicht ist,schließen wir die Grenzen." Vielmehr müssen wir stärkerFluchtursachen bekämpfen. Leider sind die Kriege, vor denen Millionenvon Menschen flüchten, nicht im Handstreich zu beenden. Den MillionenAfrikanern, die von ihrem Kontinent vor Hunger undPerspektivlosigkeit fliehen, können wir aber mit einer ernsthafterenEntwicklungs- und Wirtschaftspolitik durchaus helfen. Die leidigeDiskussion innerhalb der Union um eine Asyl-Obergrenze ist nicht mehrals ein Ablenkungsmanöver, das die Sicht auf die tatsächlichen,ungleich größeren Probleme, verdecken soll.Private Seenotretter verlassen das Mittelmeer, weil sie sich vonItalien und der libyschen Küstenwache bedroht fühlen. Ist dasHochziehen der Zugbrücke eine angemessene Antwort auf den zunehmendenMigrationsdruck?Noch immer ist das Mittelmeer ein Massengrab und vielen ist das jaerst spät bewusstgeworden. Dennoch machen sich viele Menschen zu unsauf den Weg. Griechenland und Italien müssen durch die EU unterstütztwerden und es braucht endlich eine solidarische Flüchtlingsverteilunginnerhalb der gesamten EU. Zugleich müssen wir ein Auge darauf haben,welche Perspektive wir eigentlich den Menschen bieten, die derzeitdurch die Vereinbarungen mit der Türkei noch in der Region vor Ortsind. Denn die meisten Menschen ziehen es vor, den ersten sicherenZufluchtsort nicht zu verlassen, wenn sie nur irgendwie bleibenkönnen und für sich und ihre Kinder dort eine Perspektive sehen.Was muss die EU tun, um nicht mehr auf politisch zweifelhafteTorwächter wie die Türkei und Libyen angewiesen zu sein?Dass wir auf die Türkei angewiesen sind, ist nicht korrekt. In derTürkei waren bereits zwei Millionen Flüchtlinge gestrandet, bevorauch nur ein Einziger unsere Grenzen überquert hatte. Es ist wichtig,dass die EU die Türkei bei der Versorgung und Unterbringung derFlüchtlinge unterstützt und das sage ich ausdrücklich trotz unseresschwierigen Verhältnisses mit dem türkischen Präsidenten. Es bedarfgrundsätzlich der Solidarität mit Ländern, die Flüchtlinge aufnehmen.Und darum können wir auch in Europa nicht ewig zusehen, wie einigemittel- und osteuropäische Staaten so tun, als seien sie nicht Teilder europäischen Wertegemeinschaft. Anderenfalls müssten wir auchüber die Solidarität in anderen Politikbereichen sprechen.Entpuppt sich die EU als Schönwettergemeinschaft, weil es ihrnicht gelingt, ein funktionierendes Aufnahmesystem zu installieren?Die EU muss in der Tat stärker zu dem stehen, was sieWertegemeinschaft nennt. Einige Staaten scheinen das europäischeProjekt vor allem als Wirtschaftsgemeinschaft zu sehen. Dabei sinddie Zeiten der EWG längst vorbei. In der EU teilen wir weit mehr alsnur Waren, deswegen obliegen den Mitgliedern aber auch gemeinsameAufgaben. Wir müssen zu unseren Werten stehen und dürfen sie nichtbei Herausforderungen aufgeben - wie etwa bei derFlüchtlingsaufnahme. Es ist angesichts von Kriegen, Hunger undKlimakollaps nicht zu erwarten, dass die neue Völkerwanderung baldendet. Brauchen Integration und Migration ein eigenesBundesministerium, in dem auch die Befugnisse desEntwicklungshilfeministeriums integriert werden? Ich glaube nicht,dass wir auf Dauer um ein Bundesministerium für Integration undMigration herumkommen, wenn wir das Thema ernst nehmen. Es gehtdarum, Kompetenzen zu bündeln. Ich schreibe beispielsweise alle zweiJahre einen großen Bericht zur Lage der Integration in unserem Landund es gibt kein einziges Ministerium, das nicht damit befasst wird.Wirklich jedes Ministerium wird von diesem Thema berührt. Hier mussAugenhöhe hergestellt werden, um auch bei Gesetzgebungen stärker aufverschiedene Sichtweisen zu setzen. Alles andere ist nicht mehrzeitgemäß.Verspielt der Staat Vertrauenskapital, wenn er problematischemaghrebinische Zuwanderer in NRW nicht in den Griff bekommt, aber mitAbschiebungen ausgerechnet nach Afghanistan Härte zeigen will?Es ist wichtig, dass der Staat an zwei Punkten Glaubwürdigkeitbeweist. Erstens: Er muss Gefährder aufspüren und Straftäterkonsequent verfolgen. Hier muss klare Kante gezeigt werden. Ein Fallwie der Messerstecher von Hamburg-Barmbek, der auch wegen einesFormfehlers noch im Lande bleiben konnte, darf nicht passieren.Zweitens muss die Debatte um Abschiebungen anders geführt werden. DasWort klingt nach Härte und Entschlussfreudigkeit, vernebelt aber,dass eine sehr viel höhere Zahl an Menschen durch eine geförderteRückkehr in ihre Heimat zurückkehrt. Das sind Zehntausende, die esauch einsehen, wenn sie keine Chance auf Asyl haben. Klar ist, dassnicht jeder, der zu uns kommt, bleiben darf.Über Jahrzehnte weigerte sich die Union, anzuerkennen, dassDeutschland ein Einwanderungsland ist. Was können wir aus der nur zumTeil geglückten Integration türkischer Zuwanderer für die Integrationanderer muslimischer Zuwanderer lernen?Wir haben bereits unheimlich viel gelernt, wie man an vielenGesetzesvorhaben sieht. Aber das hat Jahrzehnte gedauert! 1955 gab esden ersten Gastarbeiter-Anwerbevertrag mit Italien, aber erst 2005wurden mit dem Zuwanderungsgesetz verbindliche Sprachkursebeschlossen. Wir können uns nicht erlauben, jedes Mal 50 Jahre fürderartige Lernerfolge zu brauchen. Mit der jahrzehntelangenVerleugnung der Tatsache, dass Zuwanderer ins Land kommen, gingeinher, dass kaum etwas für deren Integration getan wurde. Dass dasfalsch war, hat aber mittlerweile wohl fast jeder verstanden. Deshalbgibt es jetzt Sprachkurse und unterstützende Maßnahmen für die, diebei uns eine Wohnung suchen, eine Ausbildung oder eine Arbeitaufnehmen möchten. Das ist eine der Lehren, die wir aus derVergangenheit gezogen haben. Wir sind heute viel besser aufgestellt,um die frühe Integration anzupacken. Es tut unserem Land gut, wennwir Realitäten anerkennen.Brachte der große Flüchtlingszustrom 2015 einen Rückschlag für dasSelbstverständnis, Einwanderungsland zu sein?Auf der einen Seite gibt es sicherlich Rückschläge, etwawachsenden Populismus und Fake News, mit denen gegen Flüchtlingegehetzt wird. Wie oft habe ich gehört, dass Flüchtlinge angeblichTausende Euro Willkommensgeld erhalten sollen. Auf der anderen Seitewar es der Entscheidungsdruck, der dazu führte, dass viele Gesetzenun endlich angepasst wurden. Das ist gut für diejenigen, die neu zuuns kommen, aber auch für die, die schon lange da sind. Darum denkeich, dass die hohen Flüchtlingszahlen eher dazu beigetragen haben,die Sinne dafür zu schärfen, was wir für ein gutes Miteinander undmehr Teilhabe in einer vielfältigen Gesellschaft brauchen. So wirdmittlerweile zum Beispiel offen darüber debattiert, dass Menschen mittürkischen oder arabischen Namen auf dem Wohnungsmarkt oder bei derBewerbung zum Ausbildungs- oder Arbeitsplatz diskriminiert werden -auch mit einem sehr guten Abitur in der Tasche. Da gibt es noch vielzu tun.Das Interview führte Joachim Zießler