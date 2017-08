Landeszeitung Lüneburg

Lüneburg (ots) - Der türkische Präsident Erdogan behauptet, dieMedien seien nirgendwo so frei wie in der Türkei. Sie waren alsBeobachterin beim Prozess gegen Journalisten der Zeitung Cumhuriyet.Welchen Eindruck haben Sie mitgenommen?Rebecca Harms: Dieser Prozess ist ein großer Schauprozess, umdiejenigen einzuschüchtern, die in der Türkei noch versuchen,unabhängig ihre journalistische Arbeit zu machen. Der Druck aufJournalisten und Presseunternehmen stieg allerdings schon lange vordem fehlgeschlagenen Putsch. Journalisten der Zeitung Hürriyet habenmir vor dem Coup schon gesagt, dass selbst in Zeiten derMilitärdiktatur Journalisten nicht so drangsaliert wurden.Muss man sich die nun ablaufenden Prozesse nach den Säuberungenauch in der Justiz wie stalinistische Schauprozesse vorstellen?Harms: Bereits die Absurdität der Anklage rechtfertigt dieEinschätzung, dass es ein Schauprozess ist. DieCumhuriyet-Mitarbeiter sind ja angeklagt, bewaffnete terroristischeOrganisationen zu unterstützen, die PKK und die Gülen-Bewegung. Dasist schon deshalb Irrsinn, weil Cumhuriyet links-liberal und nationaleingestellt ist und sowohl gegen die islamische Gülen-Bewegung alsauch die kurdische PKK steht.Reporter ohne Grenzen stuft die Türkei auf Rang 155 derPressefreiheits-Rangliste ein. Gibt es überhaupt noch eine freietürkische Presse?Harms: Gemessen an dem, was mal war, kann man nur noch vonNischenmedien reden. Die wichtige, aber kleine Cumhuriyet erscheintweiter, obwohl wichtige Mitarbeiter vor Gericht stehen, im Gefängnisoder im Exil sind, wie etwa Can Dündar. Es gibt aber auch mutige, oftjunge Journalisten, die das Internet nutzen, um einen unabhängigenBlick von innerhalb und außerhalb auf die Ereignisse in der Türkei zuermöglichen.Im Fall Deniz Yücel wurde laut reagiert und auch nach derVerhaftung des Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner. Es sitzenaber 150 Journalisten als vermeintliche Staatsfeinde im Gefängnis,2500 haben kein Auskommen mehr, weil ihre Medien verboten sind. Hatdie EU hierauf angemessen reagiert?Harms: Tatsächlich ist die Türkei für Journalisten, die ihrenBeruf ernst nehmen und keine Propagandisten sein wollen, inzwischenzum Albtraum geworden. Die EU und besonders das Europäische Parlamenthaben die Auseinandersetzung mit der Türkei um Meinungs- undPressefreiheit auch schon vor der Eskalation gesucht, allerdings niein der Öffentlichkeit. Lange wurde versucht, diplomatisch hinter denKulissen Einfluss zu nehmen. Dieses freundliche Zureden verfing beider Regierung des NATO-Partners und EU-Beitrittskandidaten leidernicht, anders als zuletzt die Androhung einer Reisewarnung oder dieAussicht, deutsche Unternehmen würden sich weniger in der Türkeiengagieren.Sind Putschversuch, den Erdogan als "Geschenk Gottes" bezeichnete,und nachfolgende Säuberungen mit Reichstagsbrand undErmächtigungsgesetz vergleichbar? Harms: Ich bin zurückhaltend mitGleichsetzungen. Aber was seit dem Coup passiert, hat nichts miteiner unbedingt notwendigen rechtsstaatlichen Aufklärung des Putscheszu tun. Die Massenverfolgung von ungeheurem Ausmaß soll jedeOpposition und Rivalen kaltstellen und einschüchtern. Auf der Streckebleibt der türkische Rechtsstaat.Welchen Staat strebt Erdogan zum 100. Jahrestag der Republik 2023an? Das hat er schon mit dem Verfassungsreferendum offenbart, das erdurchgezogen hat und das die Anforderungen an freie und faireAbstimmungen nicht erfüllt. Erdogan will einen Staat, in dem derPräsident umfassende Machtbefugnisse hat, in dem die anderenInstitutionen - Parlament, Regierung und Justiz - dem Präsidentenuntergeordnet sind.Auf Widerstand stößt Erdogan derzeit vor allem bei Frauen.Frauen-Demos stoppten ein Gesetz, das Kinderehen erlaubt hätte, undprotestieren jetzt für freie Kleiderwahl. Zerschellt Erdogansrückwärtsgewandte Vision an der in den Städten entwickeltenZivilgesellschaft?Harms: Ich hege allergrößte Bewunderung für den Widerstand gegenErdogans Pläne - gerade auch von Seiten der Frauen. ImCumhuriyet-Verfahren habe ich gesehen, wie mutig sich Ehefrauen undTöchter der Eingesperrten engagieren und wie wenig sie sicheinschüchtern lassen. Verwunderlich ist dies nicht: Frauen fürchtenheute um ihre Männer und Väter. Und um ihre Rechte als Frauen, fallsdie Türkei sich von der Säkularität abwendet. Wenn die EU jetzt ihrePolitik gegenüber der Türkei neu ausrichtet, darf nicht vergessenwerden, dass in dem Verfassungsreferendum über 48 Prozent gegenErdogans autoritären Kurs gestimmt haben. Wir dürfen die tapferenMenschen nicht enttäuschen, die ihre Angst überwinden und für einedemokratische Entwicklung eintreten und auf Länder wie Deutschlandund Frankreich hoffen.Ist die Türkei nur noch wegen ihrer NATO-Mitgliedschaft als Brückezwischen Orient und Okzident anzusehen?Harms: Die NATO-Mitgliedschaft darf auf keinen Fall geringgeschätzt werden. Und eine demokratische Türkei ist für dieSicherheit der gesamten Region bedeutend. Wie sich diesweiterentwickelt, ist schwer vorherzusagen. Der Streit umBesuchsrechte bei Bundeswehrsoldaten zeigt, dass der türkischePräsident nicht zum Einlenken bereit ist.Erdogan in der Türkei, Órban in Ungarn, Kaczynski in Polen, die"Lügenpresse"-Kampagne von Pegida und AfD ...Harms: ... aber ich würde das nie gleichsetzen. Wir hatten inEuropa immer heftige Debatten über die Pressefreiheit in Italienunter Berlusconi, später in Bulgarien und Ungarn. Um aktuelleBeispiele Polen und Ungarn aufzugreifen: 150 Journalisten unterfadenscheinigen Anschuldigungen ins Gefängnis zu stecken, würden diePolen und die Ungarn ihren Regierungen niemals durchgehen lassen.Eine Gleichsetzung dessen, was in der Türkei passiert, mit dem, wasin der EU passiert, ist falsch. Wichtig ist, dass wir uns mitNationalismus und dem wiederkehrenden Wunsch - in Teilen derEU-Bürgerschaft - nach autoritären Männern an der Spitze von Staatenauseinandersetzen. Und das tun wir. Derzeit führen wir eineDiskussion angestoßen von Kommissionspräsident Juncker über dieZukunft der EU auf Grund von 5 verschiedenen Szenarien. Eine ganzwichtige Klärung ist, wie wir die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeitund Bürgerrechte so verankern, dass nicht einzelne Staaten der EUsich davon verabschieden können. Populisten behaupten zwar immer,Brüssel sei die allmächtige zentrale Schaltstelle der EU, die dieMitgliedsstaaten unterjocht. Aber das ist nicht wahr. Ohne eineneinstimmigen Beschluss im Rat der Europäischen Union, den alleStaats- und Regierungschefs mittragen, können wir uns zwar kritischmit der Regierung in Warschau auseinandersetzen. Aber harteInstrumente zur Durchsetzung von Fundamenten des Rechtsstaates habenwir nicht. Die fehlten uns zum Beispiel auch, als die spanischeRegierung quasi das Demonstrationsrecht abgeschafft hat. Ich arbeitedafür, dass wir uns in der EU dazu ernst und dauerhaft verständigen.Was wäre die rote Linie, bei der die EU die Beitrittsgesprächeabbrechen müsste?Harms: Wir haben im Europäischen Parlament vor der Sommerpausefraktionsübergreifend von EU-Kommission und Rat gefordert dieGespräche zu suspendieren, wenn das Verfassungsreferendum umgesetztwird. Meine Wahrnehmung ist, dass Erdogan sein Land von der EUwegführt. Außer den Journalisten sind heute Zehntausende vonBürgerinnen und Bürgern eingesperrt, nur weil sie zu einer Bewegunggehören. Noch mehr Menschen haben ihre Jobs verloren. Ihr Vermögenwurde konfisziert und wird von Erdogan-Anhängern treuhänderischverwaltet. Wir steuern auf einen Punkt zu, an dem es absurd wird,über eine EU-Mitgliedschaft zu verhandeln.Welchen Anteil der Verantwortung trägt Europa, weil es überJahrzehnte den Beitrittsprozess nie ernsthaft betrieb und so nieReformen einfordern konnte?Harms: Man kann nicht sagen, dass die EU über Jahrzehnte nichternsthaft verhandelt hat. Schließlich gab es in der Türkei die Phasender Militärdiktatur und Phasen, in denen es in der Türkei keineneinheitlichen Kurs in Richtung Beitritt gab. Das wurde erst anders,als Erdogan Ministerpräsident wurde und die AKP auf einen striktpro-europäischen Kurs führte. Nach dem Beschluss zuBeitrittsverhandlungen mit der Türkei vor zwölf Jahren gab es einigeErfolge durch Verhandlungen. Aber die EU hat auch Fehler gemacht.Einzelne Staaten haben sich gegen den Beitritt und gegen dieVerhandlungen gestellt, vorneweg Deutschland, Frankreich undÖsterreich. Das war falsch, ist aber gewiss nicht allein ursächlichfür den Kurs von Präsident Erdogan.Hat die türkische Entwicklung in Richtung Autokratie auch für Siedas Moment des Tragischen? Sie wiesen darauf hin, dass Erdogan andersgestartet war: Er drängte die Militärs zurück in die Kasernen,startete die Aussöhnung mit Armeniern und ...Harms: ... den Friedensprozess mit den Kurden.Erdogan hatte die Hoffnung geweckt, dass er Demokratie und Islamversöhnen wolle. Und nun?Harms: Ich frage mich immer noch, was wir übersehen haben von dem,was sich in der AKP entwickelte. Ich glaube nicht, dass wir das alleshätten voraussehen können. Aber ich bin sicher, dass die EU schon indem Jahr vor dem gescheiterten Putsch besser auf falscheEntwicklungen hätte reagieren müssen- vor allem auf die Beendigungdes Friedensprozesses mit den Kurden. Auch der Druck auf unabhängigeMedien hat lange vor dem Coup begonnen.Das Interview führte Joachim ZießlerPressekontakt:Landeszeitung LüneburgWerner KolbeTelefon: +49 (04131) 740-282werner.kolbe@landeszeitung.deOriginal-Content von: Landeszeitung L?neburg, übermittelt durch news aktuell