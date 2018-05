Landeszeitung Lüneburg: Das Comeback des Atomkoffers Dr. Peter Rudolf, Sicherheitsexperte von der Denkfabrik SWP: Die US-Politik, Frieden durch Stärke zu erzwingen, kann Konflikte mit Russland und China verschärfen

Lüneburg (ots) - Von Joachim ZießlerLüneburg. Was unter der Regierung von Barack Obama auf den Flurendes Pentagon nur geflüstert werden durfte, hat unter Donald TrumpEingang in die Nationale Sicherheitsstrategie gefunden: In derWeltpolitik hat eine neue Ära begonnen, die dadurch gekennzeichnetist, dass die USA von Russland und China im Ringen um Einflussherausgefordert werden. Die USA wollen diese Herausforderer in dieSchranken weisen. Das "ist gefährlich - für die internationaleOrdnung wie für die weltweite Sicherheit", schreibt Dr. Peter Rudolfin einer neuen Studie für die Stiftung Wissenschaft und Politik(SWP), die die Bundesregierung berät. Im Interview der Woche führtDr. Rudolf aus, dass sich in einer Welt der Großmachtrivalitäten derStellenwert der nuklearen Abschreckung ändere. Von einemHintergrundfaktor wie nach dem Kalten Krieg zu einem dominanten.Längst haben die USA Mini-Atombomben im Arsenal, die aus der Sichtdes Weißen Hauses bei regionalen Konflikten leichter einsetzbarscheinen, sei es mit Russland im Osten Europas oder mit China imPazifik. Die Fähigkeit zu einem begrenzten Nuklearkrieg solle dieGlaubwürdigkeit der Abschreckung erhöhen. Doch der Sicherheitsexpertewarnt: "Wenn die USA weiter eine geopolitische Verständigungverweigern bei gleichzeitiger Bewahrung der militärischenÜberlegenheit, ist mit einer Verschärfung von Großmachtkonflikten" zurechnen. Dann müsste Berlin sich entscheiden, wie weit dieUnterstützung der USA gehen solle.Ist militärische Überlegenheit das richtige Mittel, um denrelativen Abstieg der USA aufzuhalten? Dr. Peter Rudolf: Unabhängigdavon, ob richtig oder falsch, ist der Gedanke im amerikanischenMilitär und Sicherheitsestablishment verwurzelt, dass die USA ihremilitärische Überlegenheit wahren müssen. Die USA verstehen sich nachwie vor als Führungsmacht in allen strategisch wichtigen Regionen,also vor allem Ostasien und dem Persischen Golf. Hier sollÜberlegenheit gewahrt werden, um in Krisen die Oberhand gewinnen zukönnen. Ein Gedanke, den US-Präsident Donald Trump teilt.Beschleunigt Trump den Machtzuwachs Chinas, indem er den Westenund multinationale Systeme schwächt? Rudolf: Das zeichnet sich ab,nimmt man etwa die aktuelle Diskussion in Australien als Beispiel:Dort wird erörtert, welche Optionen Australien hat, wenn die USA alsSchutzmacht ausfallen oder was es heißt, wenn China wirtschaftlichweiter erstarkt und die USA ihre globale Rolle nicht mehr ausfüllen.Aber nicht nur in Canberra hat Trump ein Umdenken ausgelöst, sondernauch in Seoul und Berlin.Ist die US-Atomstrategie, die den Einsatz von Atombomben mitrelativ geringer Sprengkraft ermöglicht, die richtige Antwort aufeine Welt hybrider Kriege oder ein Schritt in Richtung Apokalypse,weil Atomkrieg führbar erscheint? Rudolf: Das ist schwer zubeantworten, weil atomare Abschreckung per definitionem ein Konstruktist, das auf die Wirkung in den Köpfen der Gegner angelegt ist. ImKonfliktfall wird aber immer noch für sinnvoll erachtet, dieEskalationsdominanz innezuhaben, also die Fähigkeit, auf dienächsthöhere Stufe der Gewalt eskalieren zu können. Das sind uralteatomstrategische Überlegungen, die jetzt eine Renaissance erfahren,weil man vermutet - ob zu Recht oder Unrecht -, dass Russlandversucht sein könnte, einen Krieg etwa in den baltischen Staaten miteiner begrenzten nuklearen Eskalation zu beenden, also dem Einsatzeiner Atomwaffe mit relativ geringer Sprengkraft, bevor die USAüberlegene konventionelle Kräfte einsetzen könnten.Wie glaubwürdig ist eine abgestufte atomare Abschreckung geradegegenüber Russland, wenn diese noch nicht einmal die Eroberung derKrim verhindern konnte? Rudolf: Glaubwürdigkeit ist das Grundproblemjeder atomaren Abschreckung, gerade auch in ihrer erweitertenVariante. Die USA nehmen ihre Verbündeten unter den Atomschirm. ImKalten Krieg lautete die Frage: Sind die USA bereit, New York fürBerlin zu opfern? Heute stellt sich die Frage in Bezug zum Beispielauf Tallin. Trumps Zweifel an der Gültigkeit der Sicherheitsgarantienfür die NATO-Verbündeten haben selbstverständlich Zweifel an deramerikanischen Entschlossenheit gesät, für Partner in die Bresche zuspringen.Unter Xi Jinping errichtet China Mauern zur See, betrachtet Asienklar als den eigenen Hinterhof. Löst der Pazifik den Atlantik alsKampfzone der Rivalen ab? Rudolf: Der Atlantik ist relativ beruhigt,während in Asien ein Hegemonialkonflikt im Gange ist. China will dieführende Macht werden, beansprucht deshalb die Oberhoheit über dassüdchinesische Meer. Das hat auch etwas mit Nuklearstrategie zu tun,weil das südchinesische Meer zur sicheren Bastion für Pekings mitAtomraketen bestückte U-Boote ausgebaut werden soll. Dies soll dieVerwundbarkeit des chinesischen Arsenals gegenüber amerikanischenPräventivschlägen verringern.Taugt das außenpolitische Konzept der Republikaner - "Friedendurch Stärke" - vor dem Hintergrund der Entwicklung im Iran undNordkorea als Leitschnur gegenüber ambitionierten Mittelmächten?Rudolf: Das Konzept geht auf Ronald Reagan zurück. Die historischeErinnerung daran, dass dessen Aufrüstungsdirektive in den achtzigerJahren die Sowjetunion in die Knie gezwungen habe, ist in derrepublikanischen Partei eine Erzählung mit Legendencharakter. Dassder Zusammenbruch der UdSSR tatsächlich ein sehr viel komplexeresGeschehen war und dass Stärke ohne gleichzeitige Entspannung undSicherheitszusagen wie in den Fällen Iran und Nordkoreakonfliktverschärfend sein kann, wird dabei übersehen.Zwischenzeitlich waren die USA erfolgreich mit dem diplomatischenVersuch, den Iran zu einer Aufgabe der Urananreicherung zu bewegen.Jetzt hat die Trump-Administration diesen Weg beendet, ohne aber übereine Alternative zu verfügen.War es nicht konsequent von den Mullahs und Kim angesichts derSchicksale von Gaddafi und Saddam Hussein, nach der Atombombe zustreben? Rudolf: Das ist vermutlich die Lehre, die Nordkorea gezogenhat. Der Iran ist ein komplexerer Fall, weil es dort einigemiteinander konkurrierende Machtzentren gibt. Wenn TrumpsSicherheitsberater Bolton in Bezug auf Nordkorea von der "libyschenLösung" spricht, dürften in Pjöngjang die Alarmglocken schrillen, hatGaddafi doch einst sein Chemiewaffenprogramm aufgegeben, bevor er vomWesten fallen gelassen wurde. Der einzige Staat, der bisher einlaufendes Atomwaffenprogramm aufgegeben hat, ist Südafrika. Der Iranhat sein Programm nun für zumindest zehn Jahre ausgesetzt. Ob er eseinfach so reaktivieren könnte, ist offen.Gibt es in Washington Verständnis für die Einkreisungsängste inMoskau und Peking? Rudolf: Es gibt zwar in Washington viele Stimmen,doch in der Trump-Administration dürfte es zu wenigEinfühlungsvermögen geben, um zu realisieren, dass die eigeneAufrüstung und die eigene Rhetorik von der anderen Seite alsbedrohlich wahrgenommen wird. Zudem ist die Einstellung verbreitet,dass die USA als friedliebende Demokratie an sich für andere Staatenkeine Bedrohung darstellen kann.Wie groß ist die Gefahr, dass das südchinesische und dasostchinesische Meer wie die Nordsee des 20. Jahrhunderts zurAufmarschzone werden? Rudolf: Das Risiko einer Krise in dieser Regionist gegeben. China verfolgt offensichtlich eine Salamitaktik beimAusbau seines eigenen Einflusses. Dabei bleibt man beim Ausbau seinereigenen militärischen Fertigkeiten und dem Stützpunktausbau aufInseln unterhalb der Schwelle, die in den USA als bedrohlichangesehen werden könnte. Derzeit wird in der US-Regierung darüberdebattiert, ob es nicht Zeit wäre, darauf bestimmter zu reagieren alsbisher. Es ist erheblicher Zündstoff angehäuft, denkt man etwa daran,was passieren könnte, wenn sich Taiwan unabhängig erklärt.Wäre ein Schwenk zu mehr geopolitischer Verständigung unter einemdemokratischen Präsidenten denkbar oder ist das Vormachtsdenken tiefin der DNA der USA verankert? Rudolf: Schwer zu sagen, wann es wiedereinen demokratischen US-Präsidenten geben könnte. Unter Obama war dieUS-Politik gegenüber Russland zurückhaltender. Zwar wurden Sanktionennach der Eroberung der Krim verhängt, doch es wurden keine Waffen andie Ukraine geliefert, die das Kräfteverhältnis hätten ändern könnenund zudem wurde der Beitritt Kiews auf Eis gelegt. Aber ich kann mirkeine US-Administration vorstellen, die Russland oder Chinabereitwillig Einflusszonen zuspricht.China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner, Russland diegeografisch nächste Großmacht. Wie kann sich Deutschlandpositionieren, sollte die westliche Vormacht Konflikte schüren?Rudolf: Wenn es zu einem stärkeren Konflikt mit China kommt, dürftendie USA Solidarität einfordern - etwa, indem sie Druck auf deutscheUnternehmen ausüben, die Zusammenarbeit mit China einzustellen. Auchbei den Russland-Sanktionen trägt die deutsche Wirtschaft denLöwenanteil der wirtschaftlichen Last.Hat der kleine westliche Zipfel am eurasischen Kontinent, den wirEuropa nennen, Glück, dass die neuen Großmachtrivalitäten weit weg impazifischen Raum spielen werden? Rudolf: Glück vielleicht nurinsofern, als Europa im Pazifik keine militärische Rolle spielenwird. Die wirtschaftlichen Folgen wären allerdings sehr schmerzhaft,wenn die Globalisierung zurückgedreht wird, weil sichProduktionsketten auflösen. Gerät der US-Handel mit China unter denSicherheitsvorbehalt, wird das auch Europa treffen.Unter Trump ist sogar der deutsche Export ein nationalesSicherheitsrisiko für die USA. Gibt es eine rote Linie, bei derenÜberschreiten die deutsche Politik härter zurückschlagen sollte?Rudolf: Bei Stahl wäre mit einiger Phantasie die US-Argumentationnoch nachvollziehbar, bei Autos ist sie nur der bizzare Versuch, denDruck zu erhöhen. Jetzt steht Europa vor der Frage, ob es umAusnahmegenehmigungen bittet oder mit anderen Staaten in derWelthandelsorganisationen eine Front bildet. Die Erkenntnis wirdreifen, dass man auch härter kontern könnte - etwa über amerikanischeInternetkonzerne, die in Europa Profit machen, aber wenig Steuernzahlen.Nur ein einiges Europa hätte im Konzert der Großen eine Stimme vonGewicht. Treffen Europa die Zentrifugalkräfte um Großbritannien undjetzt Italien gerade zur falschen Zeit? Rudolf: Sicher wäre einEuropa, das außenpolitisch einig agiert, ein gewichtiger Akteur.Bräche nun auch noch Italien weg, wäre Europa erheblich geschwächt.Pressekontakt:Landeszeitung LüneburgWerner KolbeTelefon: +49 (04131) 740-282werner.kolbe@landeszeitung.deOriginal-Content von: Landeszeitung Lüneburg, übermittelt durch news aktuell