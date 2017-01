Landesweite Einigung zur Betreuung von Pflegebedürftigen / Auch die Stadt München schließt sich endlich der Vereinbarung an

München (ots) - Ganz Bayern, mit Ausnahme der Landeshauptstadt,hatte sich auf die Umsetzung der Änderungen desPflegeversicherungsgesetzes geeinigt und damit die neuen Leistungen,insbesondere hinsichtlich der Betreuung von pflegebedürftigenMenschen, ermöglicht. Dazu gehören zum Beispiel die Begleitung beimEinkaufen oder beim Friedhofsbesuch. Die Stadt München hingegen hatteeine flächendeckende Lösung zunächst abgelehnt und wollte diegemeinsame Lösung nicht mittragen. Hiergegen gingen die Betroffenenvor, und das Ministerium versuchte, im Konflikt zu vermitteln. AufDruck seitens der Pflege und der Selbstverwaltung schloss sich dieLandeshauptstadt nun doch der landesweiten Vereinbarung an. Derbayerische Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbietersozialer Dienste e. V. (bpa) Kai A. Kasri begrüßt die aktuelleEntscheidung der Landeshauptstadt: "Das ist eine gute Nachricht fürambulant betreute Patienten und deren Familien. Damit ist eineflächendeckende Verbesserung der Unterstützungen auch für diePflegebedürftigen möglich, die in München Leistungen der Sozialhilfeerhalten", so Kasri.Der bpa hatte intensiv für den Abschluss einer landesweitenVereinbarung geworben - mit Erfolg: "Nun können sich Pflegebedürftigeund deren Familien darauf verlassen, überall in Bayern in den Genussder Betreuungsleistungen zu kommen", versichert der bayerischebpa-Vorstandsvorsitzende.Durch die späte Einigung kämen nun dennoch auf viele PflegediensteSchwierigkeiten zu, warnt der Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle inMünchen, Joachim Görtz. "Wir haben unsere Mitglieder ständig auf demLaufenden gehalten und dafür gesorgt, dass die Pflegedienste ihreKunden schon vor Wochen informiert haben. Das ist die Voraussetzungdafür, dass die Dienste die neue Vereinbarung direkt zum 1. Februaranwenden können." Wer jetzt erst seine Kunden informiere, könne dieBetreuungsleistungen in vielen Fällen erst in mehreren Wochenangemessen gegenüber den Kostenträgern geltend machen, erläutertGörtz.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über1.100 in Bayern) die größte Interessenvertretung privater Anbietersozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund290.000 Arbeitsplätze und circa 22.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 23 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Joachim Görtz, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle,Tel.: 089/890 44 83 20, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell