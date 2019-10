Landessieger des Deutschen Nachbarschaftspreises stehen fest, Publikumspreis geht nach Sachsen

Berlin (ots) - Mehr als 100 herausragende lokale Projekte hat dienebenan.de Stiftung in diesem Jahr für den DeutschenNachbarschaftspreis nominiert. Jetzt stehen die 16 Landessieger sowieder Publikumspreisträger fest:Baden-Württemberg: ALTER (Mannheim)Bayern: Transition Regensburg (Regensburg)Berlin: Shalom Rollberg (Berlin-Neukölln)Brandenburg: Stinknormale Superhelden (Rathenow)Bremen: KlimaWerkStadt (Bremen-Neustadt)Hamburg: Begegnungszentrum ALTE SCHULE (Niendorf)Hessen: Kulturzentrum Alte Wache Oberstedten (Oberursel)Mecklenburg-Vorpommern: CARIbuni Stadtteiltreff (Neubrandenburg)Niedersachsen: PLATZprojekt (Hannover)Nordrhein-Westfalen: Fachgeschäft für Stadtwandel (Essen)Rheinland-Pfalz: Älterwerden in der Grafschaft (BadNeuenahr-Ahrweiler)Saarland: Mehrgenerationendorf Bietzerberg (Merzig)Sachsen: UFER-Projekte Dresden (Dresden)Sachsen-Anhalt: Seniorenbesuchsdienst KlingelZeichen (Halle)Schleswig-Holstein: SchanZe (Bad Oldesloe)Thüringen: Gemeinschaft Kunterbunt (Rückersdorf)Details zu allen Landessiegern finden Sie unterwww.nachbarschaftspreis.de/preistraeger.Die 16 Landessieger wurden von Expertenjurys des jeweiligenBundeslands ausgewählt und erhalten ein Preisgeld von je 2.000 Euro.Außerdem haben sie nun die Chance auf den Bundessieg: Bei derPreisverleihung am 24. Oktober 2019 in Berlin wird bekannt gegeben,welche Landessieger zudem die drei Hauptpreise in Höhe von 5.000 bis10.000 Euro erhalten. Bei der Preisverleihung werden auch die Landes-und der Publikumspreisträger ausgezeichnet.Gewinner des mit 5.000 Euro dotierten Publikumspreises ist derNachbarschaftsverein Goase aus Sachsen. Der LeipzigerNachbarschaftsverein hat aus einem 95 Jahre alten Haus und dem3.600qm großen Garten einen kulturellen Begegnungsort für dieNachbarschaft geschaffen. Der Verein holte über 1.800 Stimmen beimPublikumsvoting, insgesamt wurden vom 28. August bis 24. Septemberüber 36.000 Stimmen abgegeben.Unterstützt wird der von der nebenan.de Stiftung ins Lebengerufene Preis von der Deutschen Fernsehlotterie, der DiakonieDeutschland, EDEKA, der DAK-Gesundheit, Wall und dem DeutschenStädtetag.Pressekontakt:Hannah Kappes | 030 346 55 77 64 | presse@nebenan-stiftung.deGrafiken, Bilder und O-Töne finden Sie unterwww.nachbarschaftspreis.de/presseAkkreditierungen für die Preisverleihung unter Angabe Ihres Mediumsund Ihrer gewünschten Interviewpartner bei Anke Herder unterkontakt@nebenan-stiftung.deOriginal-Content von: nebenan.de Stiftung gGmbH, übermittelt durch news aktuell