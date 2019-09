Landesregierung sichert Pflegeausbildung durch Übergangsregelung / bpa Sachsen-Anhalt begrüßt nahtlosen Einstieg hunderter Pflegehelfer in die Altenpflegeausbildung im Jahr 2020

Magdeburg (ots) - Der Bundesverband privater Anbieter sozialerDienste e.V. (bpa) in Sachsen-Anhalt begrüßt die Übergangregelung derLandesregierung für die Auszubildenden in der Altenpflegehilfe, wennam 1. Januar 2020 das neue Pflegeberufegesetz in Kraft tritt. Dieseunbürokratische Lösung ermöglicht auch den nächsten Absolventen einerAltenpflegehelferausbildung den Einstieg in die generalistischePflegeausbildung.Bisher können Altenpflegehelfer nach ihrer einjährigen Ausbildungeine um ein Jahr verkürzte Ausbildung zum Altenpfleger machen, indemsie direkt in das zweite Ausbildungsjahr einsteigen. So beträgt diegesamte Ausbildungsdauer bis zur Pflegefachkraft drei Jahre. "Dassviele Pflegehelferinnen und -helfer die Möglichkeit des unmittelbarenÜbergangs zur Fachkraftausbildung nutzen, sichert bislang zahlreichePflegefachkräfte und trägt maßgeblich zur Leistungskraft derPflegeeinrichtungen bei", erklärt Sabine Kösling, Vorsitzende derbpa-Landesgruppe Sachsen-Anhalt. Wenn aber Anfang 2020 diegeneralistische Ausbildung beginnt, gibt es kein zweitesAusbildungsjahr, in das fertig ausgebildete Pflegehelferinnen und-helfer in eine Ausbildung zur Pflegefachkraft wechseln können.Kösling: "Die Übergangsregelung sieht nun vor, dass fürSchülerinnen und Schüler, die im Jahr 2020 ihreAltenpflegehelferausbildung erfolgreich abschließen, die bisherigenRegelungen des Altenpflegegesetzes angewendet werden." Voraussetzungist, dass sie die verkürzte Ausbildung nach dem Altenpflegegesetz biszum 31.12.2020 aufnehmen und nur in die Berufsfachschule Altenpflegeaufgenommen werden. Analog wird im Übergangsjahr 2020 mit Personenverfahren, die eine nach Altenpflegegesetz ebenfalls zulässigeVerkürzung beantragen. "Wir sind sehr erleichtert, dass derAltenpflege damit kein Jahrgang qualifizierter Fachkräfte verlorengeht. Damit zeigt die Landesregierung, wie ernst der Fachkräftemangelgenommen wird", sagt die Vorsitzende der bpa-LandesgruppeSachsen-Anhalt.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen, davon über400 in Sachsen-Anhalt, die größte Interessenvertretung privaterAnbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). DieInvestitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Annette Turré und Daniel Heyer, Landesbeauftragte desbpa, Tel.: 0391-24358630Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell