Landesregierung missachtet erneut Entscheidung des höchsten Verwaltungsgerichts in Baden-Württemberg zu Euro 5 Fahrverboten in Stuttgart - Deutsche Umwelthilfe beantragt Festsetzung eines Zwangsgeldes

Berlin (ots) - Landesregierung Baden-Württemberg ignoriertobergerichtlich festgesetzte Frist zur Aufnahme von Fahrverboten fürEuro 5 Diesel im Luftreinhalteplan Stuttgart bis spätestens 1. Juli2019 - DUH beantragt heute beim Verwaltungsgericht Festsetzung eineserneuten ZwangsgeldesIm Verfahren der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen dieLandesregierung Baden-Württemberg für die "Saubere Luft" in Stuttgartstellt die DUH mit heutigem Datum einen erneuten Antrag aufVollstreckung des rechtskräftigen Urteils für die "Saubere Luft" inStuttgart vom 27. Juli 2017. Diesel-Fahrverbote für Euro 5 Fahrzeugehätten spätestens nach Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) inMannheim zum 1. Juli 2019 in den Stuttgarter Luftreinhalteplanaufgenommen werden müssen. Da die Landesregierung diese Fristverstreichen ließ, beantragt die DUH nun die erneute Verhängung einesZwangsgeldes in der gegenüber staatlichen Stellen maximal möglichenHöhe von 10.000 Euro.Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Es istzunehmend unverständlich, dass die grün-schwarze Landesregierungrechtskräftige Urteile zum Schutz ihrer Bürgerinnen und Bürger vorgiftigen Dieselabgasen ignoriert und sogar den letztinstanzlichenBescheid des Verwaltungsgerichtshofs ignoriert, der vorgibt bis zumgestrigen 1. Juli 2019 um 23.59 Uhr Fahrverbote für die besondersschmutzigen Euro 5 Diesel-Fahrzeuge im Luftreinhalteplanfestzuschreiben. Abermals sehen wir uns deswegen dazu gezwungen, dieLandesregierung mit einem erneuten Antrag auf Zwangsvollstreckung undder Festsetzung eines Zwangsgeldes dazu zu bewegen, endlich dasUrteil vom Juli 2017 umzusetzen. Die Bürgerinnen und Bürger inStuttgart haben ein Recht darauf, im gesamten Stadtgebiet saubereLuft zu atmen und die grün-schwarze Regierung muss ihnen dieses Rechtendlich gewährleisten. Solange die Autohersteller ihre Betrugs-Dieselnicht auf Konzernkosten so nachrüsten, dass sie auf der Straße dieAbgaswerte einhalten, werden Fahrverbote für Diesel-Pkw nötig sein,um den NO2-Grenzwert in der Luft einzuhalten."Hintergrund:Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim hat am 28. Juni 2019die Beschwerde des Landes Baden-Württemberg gegen den Beschluss desVerwaltungsgerichts Stuttgart vom 26. April 2019 vollumfänglichzurückgewiesen. Das VG Stuttgart kam am 26. April 2019 zu demErgebnis, dass die aktuelle Fortschreibung des Luftreinhalteplans fürStuttgart gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von Februar2018 verstößt. Der Beschluss des VG Stuttgart aus April ist damitrechtskräftig und muss umgesetzt werden. Dazu gehört auch dieAufnahme von Fahrverboten für Euro 5 Diesel-Pkw in denLuftreinhalteplan ab dem 1. Juli 2019.Links:Zum Antrag auf Vollstreckung vom 2. Juli 2019:http://l.duh.de/p190702bPressemitteilung vom 28. Juni 2019 und Beschluss vom des VGStuttgart vom 26. April 2019: "Saubere Luft" in Stuttgart:Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg bestätigt letztinstanzlichdie Verpflichtung des Landes, Fahrverbote für Euro 5 Dieselumzusetzen: http://l.duh.de/p190628dPressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH0171 3649170, resch@duh.deProf. Dr. Remo Klinger, Rechtsanwalt Kanzlei Geulen & Klinger, Berlin0171 2435458, klinger@geulen.comDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfewww.instagram.com/umwelthilfe/Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell