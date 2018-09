"Die Landesregierung kann zeigen, wie wichtig ihr der Pflegenachwuchs ist" / bpa fordert Übernahme der Mietkosten für Pflegeschulen in NRW, um Ausbildungskapazitäten zu sichern

Düsseldorf (ots) - Wenn 2020 in NRW die neue generalistischePflegeausbildung eingeführt wird, könnten die Altenpflegeschulen zuden großen Verlierern gehören. Davor warnt die nordrhein-westfälischeLandesgruppe des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienstee.V. (bpa). "Das für 2020 verabschiedete Pflegeberufegesetz siehtkeine Erstattung der Mietkosten von Altenpflegeschulen vor, währenddiese Aufwendungen für die Krankenpflegeschulen abgesichert sind. Dasgefährdet dringend benötigte Ausbildungskapazitäten in derAltenpflege", erklärt der bpa-Landesvorsitzende Christof Beckmann.Auch der Bundesrat hatte vor wenigen Tagen das Fehlen einerMietkostenerstattung für die Altenpflegeschulen angemahnt. "Dorthatte die NRW-Landesregierung keine Möglichkeit, diese wichtigeAbsicherung der Schulplätze durchzusetzen; also muss sie nun imeigenen Land aktiv werden", fordert Beckmann. NRW-GesundheitsministerLaumann solle den Altenpflegeschulen mit einer Zusage, die Mietkostenzu refinanzieren, Planungssicherheit geben.Die Zahl der Auszubildenden in der nordrhein-westfälischenAltenpflege hat sich in den letzten Jahren nahezu verdoppelt. DieUmstellung auf eine generalistische Pflegeausbildung führe ohnehin zugroßen Unsicherheiten, so Beckmann. Die drohende deutlicheSchlechterstellung der Altenpflegeschulen dürfe nicht dazu führen,dass auch nur ein einziger Standort schließen müsse. "Wir brauchenjeden Schulplatz und jeden Auszubildenden. Die Landesregierung kannhier klar zeigen, wie wichtig ihr der Pflegenachwuchs ist", so derbpa-Landesvorsitzende abschließend.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über1.600 in Nordrhein-Westfalen) die größte Interessenvertretungprivater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland.Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, derBehindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privaterTrägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragendie Verantwortung für rund 305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt beietwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Norbert Grote, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle,Tel.: 0211/311 39 30, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell