Landesregierung gleicht Haushalt mit Strafzahlungen auf Kosten von Arbeitsplätzen aus

Stuttgart (ots) - Weil sie die AfD-Warnungen lange ignorierte,musste die grüne Finanzministerin Edith Sitzmann gerade erst"plötzlich" feststellen", dass ihr Geldregen nachlässt. Da selbst dieLandesbank vor dem Wirtschaftsabschwung warnt, ist es daher nurkonsequent, dass nun alle Ministerien sparen sollen. "Umsopraktischer ist es, wenn man den Haushalt etwas aufbessern kann. 870Millionen Euro Geldbuße bekommt das Land Baden-Württemberg nun vonDaimler wegen einer 'angeblichen' Verletzung der Aufsichtspflicht ineiner Abteilung", so Carola Wolle, Wirtschaftspolitische Sprecherinder AfD-Landtagsfraktion. "Dabei ist sehr interessant, dass dieBegriffe 'Manipulation' und 'Dieselmotoren' von derStaatsanwaltschaft konsequent vermieden werden!"Die 870 Millionen Euro hinterlassen ein "Gschmäckle"Zuvor war bereits den Konkurrenten Audi und Porsche eine Strafevon über zwei Milliarden Euro sowie dem Zulieferer Bosch ein Bußgeldüber 90 Millionen Euro aufgebrummt worden. "Mitten in denHaushaltsverhandlungen bekommt die Finanzministerin nun einenGeldsegen der Autoindustrie in Milliardenhöhe", stellt dieAfD-Landtagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzendefest. "Doch leider geht das auf Kosten der Arbeitsplätze und istdamit das Gegenteil einer nachhaltigen Einnahme." Aufgrund der nunwirtschaftlich angespannten Lage von Daimler wurde die geplanteErweiterung des Werkes in Rastatt auf Eis gelegt. "Und das, obwohldie Staatsanwaltschaft nicht mal von einer Manipulation spricht, wiees die Medien ständig kolportieren?", kritisiert Carola Wolle. "870Millionen Euro für eine Verletzung der Aufsichtspflicht haben einGschmäckle!"Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressestelle der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell