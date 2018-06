Landesbauernverband kritisiert Pläne für neue EU-Agrarpolitik

NEUBRANDENBURG (dpa-AFX) - Die Pläne der EU-Kommission für die künftige Agrarpolitik in Europa stoßen auf heftige Kritik in Mecklenburg-Vorpommern.



Nach Agrarminister Till Backhaus (SPD) äußerte der Landesbauernverband am Dienstag die Sorge vor empfindlichen Einkommenseinbußen für die Landwirte ab dem Jahr 2021.

"Eine Deckelung der Direkthilfen, wie von der EU-Kommission angedacht, würde uns härter treffen als alle anderen", sagte der Präsident des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern, Detlef Kurreck. Grund seien die großen Betriebsflächen vieler Landwirte im Nordosten: Viele hätten mehr als 500 Hektar. Dies sei etwa die Grenze, ab der die Direktzahlungen gekappt werden sollen.

Kurreck kritisierte auch, dass die Umweltauflagen für die Direktzahlungen erhöht werden sollen. Zudem würden die Mitgliedsstaaten mehr Freiräume für ihre Agrarförderung bekommen. Dies könne neue Verzerrungen zwischen den EU-Staaten hervorrufen, monierte Kurreck.

Backhaus hatte bereits Ende vergangener Woche die Befürchtung geäußert, die Pläne der EU-Kommission könnten zu Einkommensverlusten von sechs Prozent für die Bauern im Nordosten führen. Die am vergangenen Freitag in Brüssel vorgelegten Vorschläge der Europäischen Kommission für die Zeit nach 2020 bedeuteten weniger Geld und mehr Bürokratie, hatte Backhaus gesagt.