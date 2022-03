Landesbank Baden-Württemberg mit deutlich mehr Gewinn

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat sich vom Corona-Jahr 2020 erholt und den Gewinn im vergangenen Jahr kräftig gesteigert. Das Konzernergebnis vor Steuern kletterte von 252 Millionen auf 817 Millionen Euro, wie die Bank am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Nach Steuern lag der Gewinn 2021 bei 418 Millionen Euro, im Vorjahr waren es 172 Millionen Euro. Damit erreichte die LBBW in etwa das Vorkrisenniveau von 2019.

"Die Bilanz 2021 ist für uns eine äußerst stabile Ausgangsbasis für die sicherlich unruhigen Zeiten, die uns allen bevorstehen", sagte Vorstandschef Rainer Neske mit dem Blick auf Russlands Angriff auf die Ukraine. Die LBBW sei in der Region nicht stark engagiert, habe sich aber mit den verhängten Sanktionen und deren Umsetzung beschäftigen müssen. Zusätzlich werde die Inflation ein beherrschendes Thema in diesem Jahr sein, sagte Neske. Für 2022 rechnet die Landesbank mit einem Konzernergebnis vor Steuern im mittleren dreistelligen Millionenbereich.

Den Eigentümern werde die LBBW eine Dividende in einer Größenordnung von 200 Millionen Euro vorschlagen. Zu den Eigentümern zählen die Sparkassen in Baden-Württemberg sowie das Land und die Stadt Stuttgart./rwi/DP/eas