"Landesart" bei Rock am Ring #RAR2017 / Kultursendung am 3. Juni 2017, 18.15 Uhr im SWR Fernsehen für Rheinland-Pfalz (FOTO)

Mainz (ots) -Neustart mit "Rock am Ring" am Ursprungsort: Nach zwei Jahren inMendig ist das legendäre Festival an den Nürburgring zurückgekehrt.Das Team der Kultursendung "Landesart" ist für die aktuelle Ausgabeam Samstag, 3. Juni, 18.15 Uhr im SWR Fernsehen in die Eifelgefahren. Moderatorin Ariane Binder fängt dort Stimmen und Stimmungenbei Festivalbesuchern ein, zeigt Ausschnitte aus den Konzerten,interviewt den Veranstalter Marek Lieberberg und trifft Musiker - wiebeispielsweise Sammy Amara von den Broilers - und deren Crew vor demAuftritt.Im Mai 2014 verkündete der Konzertveranstalter Marek Lieberberg,dass sein Festival "Rock am Ring" den Nürburgring verlässt. 2015 und2016 fand das Festival dann in Mendig statt. Dieser Abschnitt derRock am Ring-Geschichte endete aber mit einem Unwetter undVerletzten, das Festival musste abgebrochen werden. Im Dezember 2016gab Lieberberg dann bekannt, dass das Festival 2017 an seinenUrsprungsort zurückkehrt: an den Nürburgring. "Landesart" fasst dieOdyssee des Festivals vom Nürburgring und zurück in packenden Bildernund Szenen nochmals zusammen.Lieberberg zurück am RingNach zwei Jahren in Mendig kehrt Marek-Lieberberg mit "Rock amRing" wieder dorthin zurück, wo er mit dem Festival vor mehr als 30Jahren begonnen hatte. Wie fühlt es sich für ihn an? Was ist neu?Welche Konsequenzen zieht er aus dem schweren Unwetter im vergangenenJahr? "Landesart" hat sich an die Fersen von Marek Lieberberggeheftet. Außerdem fängt die 30-minütige Sendung in einer Reportagedie Stimmen und Stimmungen aus den Dörfern rund um den Ring ein. Wiekommt die Rückkehr des Festivals bei den Leuten an?Neben "Landesart" am Samstag, 3. Juni 2017, 18.15 Uhr im SWRFernsehen für Rheinland-Pfalz sind auch weitere Sendungen bzw.Programme des SWR bei "Rock am Ring" vertreten. Informationen gibt esunter SWR3.de und DASDING.de.