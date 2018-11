Landesamt: Stickoxid-Messstellen in NRW stehen richtig

DüSSELDORF (dts Nachrichtenagentur) - Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) ist bei der Einrichtung der Messstationen für Stickstoffdioxid gesetzeskonform vorgegangen. Nach Auskunft einer Sprecherin des Landesamtes habe der TÜV Rheinland in einer Untersuchung bestätigt, dass alle 49 Stationen in Nordrhein-Westfalen, an denen überhöhte Werte registriert wurden, ordnungsgemäß aufgestellt worden seien, berichtet die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung". Damit rücken Fahrverbote näher.

Kritiker der in der vergangenen Woche verhängten Dieselfahrverbote für Essen und Gelsenkirchen hatten Zweifel an der Objektivität der Messwerte geäußert.

Foto: über dts Nachrichtenagentur