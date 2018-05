Landesärztekammer genehmigt DrEd ein Modellprojekt zur ausschließlichen ärztlichen Fernbehandlung in Baden-Württemberg -Europas größte Online-Arztpraxis behandelt von Deutschland aus (FOTO)

Stuttgart (ots) -Die Landesärztekammer Baden-Württemberg ist Vorreiter in SachenTelemedizin. Bereits seit 2016 ermöglicht sie mit ihrer Berufsordnungdie ausschließliche ärztliche Fernbehandlung im Rahmen vonModellprojekten innerhalb des Bundeslandes. Jetzt hat dieStandesvertretung dem Telemedizin-Pionier DrEd ein solchesModellprojekt genehmigt. Ab Sommer 2018 wird die Online-Arztpraxisauch von Baden-Württemberg aus dort ansässige Patienten fernberatenund -behandeln."Wir freuen uns als größte Online-Arztpraxis Europas, unserelangjährige Expertise in das Projekt der LandesärztekammerBaden-Württemberg einbringen zu können. Wir haben die technischenLösungen und kennen die besonderen Herausforderungen dertelemedizinischen Behandlung bis ins Detail - aus Sicht des Arztesund des Patienten. Jetzt können auch Ärzte mit Sitz inBaden-Württemberg für DrEd baden-württembergische Patienten aus derFerne behandeln", sagt David Meinertz, CEO von DrEd(www.DrEd.com/de).Alle Modellprojekte unterliegen einer strengen Aufsicht. Für dieFernbehandlung gelten dieselben Regularien und Qualitätsstandards wiefür Arztpraxen vor Ort. Jede Diagnose muss ärztlich vertretbar sein,ganz gleich, ob sie analog oder digital erfolgt."Die stetig steigende Zahl der Patienten, die Rat bei DrEd suchen,bestätigt, dass die Menschen zunehmend Vertrauen zur Fernbehandlungfassen und die zeit- und ortsunabhängigen Leistungen gerne annehmen.Mit Blick auf die Gesundheitsversorgung in Deutschland sollteTelemedizin ein selbstverständlicher Bestandteil des Systems werden.Nur, wenn alle Akteure an einem Strang ziehen, können wir zukünftigeVersorgungslücken vermeiden", erklärt David Meinertz.Erst im Mai 2018 hatte die Bundesärztekammer die(Muster-)Berufsordnung geändert und deutschlandweit den Weg für dietelemedizinische Erstbehandlung geöffnet, um Patienten den Zugang zurärztlichen Versorgung zu erleichtern. Nun ist es an den Ärztekammernder einzelnen Bundesländer, die Änderung individuell umzusetzen. NachBaden-Württemberg hatte auch Schleswig-Holstein noch vor derbundesweiten Entscheidung die Erstbehandlung aus der Ferneermöglicht.DrEd hat seit Start im Jahr 2011 europaweit bereits über 2Millionen Beratungen und Behandlungen aus der Ferne durchgeführt -davon über 400.000 für Patienten in Deutschland. Der Patient kannsich online rund um die Uhr mit seinen Beschwerden an DrEd wenden,füllt, wann und wo er will, den medizinischen Fragebogen aus, um dannvom Arzt beraten und behandelt zu werden. Der Austausch erfolgtzeitversetzt, erspart dem Patienten Terminbuchung, Anfahrt sowie dasWarten auf die Sprechstunde und gibt zugleich dem Arzt die Chance,die medizinische Anfrage unabhängig von Tages- und Uhrzeiten zubewerten. 2017 ist die Online-Arztpraxis insgesamt um 40 Prozentgewachsen.Über die Landesärztekammer Baden-Württemberg: DieLandesärztekammer Baden-Württemberg vertritt die mehr als 65.000Ärztinnen und Ärzte in Baden-Württemberg. Zu ihren Aufgaben gehörendie Fort- und Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten, dieBerufsaufsicht, die Qualitätssicherung sowie die Information vonBürgerinnen und Bürgern über die ärztliche Tätigkeit sowieberufsbezogene Themen.Über die Online-Arztpraxis DrEd: DrEd ist der führende Anbietertelemedizinischer Leistungen für Patienten in Deutschland und Europa.Die Online-Arztpraxis wurde von David Meinertz (CEO) in London (UK)gegründet. Sie gehört zur Health Bridge Ltd. Seit dem Start im Jahr2011 wurden über 2 Millionen Beratungen und Behandlungen fürPatienten aus Deutschland, Österreich, Schweiz, England, Irland undFrankreich durchgeführt. Die angestellten Ärzte beraten und behandelnPatienten zeit- und ortsunabhängig per Internet, Telefon und Video.Aktuell behandelt DrEd (www.DrEd.com/de) in Deutschland rund 30Indikationen aus den Bereichen Männer- und Frauengesundheit, InnereMedizin und der Allgemein- und Reisemedizin. Die Online-Praxis istbei der englischen Aufsichtsbehörde für Arztpraxen, der "Care QualityCommission" (CQC), registriert und richtet sich unter anderem nachden Vorgaben und Empfehlungen deutscher wissenschaftlicher Institute,wie dem Robert Koch Institut und der Arbeitsgemeinschaft derWissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF) sowienach den Vorgaben des National Institute for Health and CareExcellence (NICE).Pressekontakt:Tiffany Künster (Tiffany@DrEd.com), Telefon +49(0)711 8998 9005Original-Content von: DrEd, übermittelt durch news aktuell