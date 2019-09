Landes-Denkmäler öffnen Türen für Besucher

Düsseldorf (ots) - Am 8. September ist "Tag des offenen Denkmals".Interessierte Bürgerinnen und Bürger können dann wiederaußergewöhnliche Einblicke in denkmalgeschützte Gebäude erhalten.Auch der landeseigene Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW (BLB NRW)lädt interessierte Besucher in seine Häuser ein.Unter den mehr als 4.000 Landesgebäuden im Eigentum des BLB NRWgibt es zahlreiche Denkmäler jüngeren wie älteren Datums. Viele davonsind stadtbildprägend. Einige von ihnen können am "Tag des offenenDenkmals", dem 8. September 2019, von 10 bis 16 Uhr besichtigtwerden. Führungen werden durch Experten des Bau- undLiegenschaftsbetriebs NRW oder von fachkundigen Ansprechpartnern aufSeiten der Gebäudenutzer mehrmals täglich angeboten.Mit dabei sind unter anderem folgende Baudenkmäler:Bezirksregierung Düsseldorf:Angeboten werden vier Führungen um 11:00, 12:30, 13:00 und 14:00Uhr. Das Gebäude wurde 1907 bis 1911 nach dem Vorbild des BerlinerReichstagsgebäudes als repräsentativer Sitz der Königlich PreußischenRegierung zu Düsseldorf erbaut.Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalens:Angeboten werden stündliche Führungen. Das Gebäude des heutigenJustizministeriums wurde von 1866-1870 im Stil des BerlinerKlassizismus als Landgerichtsgebäude erbaut und 1943 durch einenLuftangriff zerstört. Seit 1950 hat das Haus seine heutige Funktion."Ehemalige königliche Oberzolldirektion" Münster:Der Leiter der Niederlassung des BLB NRW in Münster, Markus Vieth,führt persönlich um 11:00 und 13:00 Uhr durch das historischeGebäude, das heute der Münsteraner Dienstsitz des BLB NRW ist.Repräsentativ sind Eingang und Treppenhaus mit Säulenstellungen beidem neobarocken Backsteinbau nach Plänen des königlichenHochbauamtes.Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe (Standort Lemgo):Führungen werden um 13:00, 14:00 und 15:00 Uhr angeboten. Erst2017 wurden das Hauptgebäude sowie die Mensa der TechnischenHochschule am Standort Lemgo unter Denkmalschutz gestellt. DieGebäude der ehemaligen Staatlichen Ingenieurschule OWL sind gebauterAusdruck der Bildungspolitik und des Ausbaus der Hochschullandschaftder 1960er- und 1970er-Jahre in Nordrhein-Westfalen. Der BLB NRWbeteiligt sich regelmäßig am "Tag des offenen Denkmals". Allein inNordrhein-Westfalen öffnen insgesamt fast 1.000 Gebäude in 210Städten und Gemeinden am 8. September ihre Türen. Darunter sind auchweitere Landesgebäude.Der "Tag des offenen Denkmals" wird seit 1993 von der DeutschenStiftung Denkmalschutz, die unter der Schirmherrschaft desBundespräsidenten steht, bundesweit koordiniert. Mit mehr als 8.000geöffneten Denkmälern ist der Tag des offenen Denkmals die größteKulturveranstaltung Deutschlands. Sie ist der deutsche Beitrag zu denEuropean Heritage Days.Alle Infos zum "Tag des offenen Denkmals" im Internet unterhttps://www.tag-des-offenen-denkmals.de/Die vollständige Meldung inkl. Bildmaterial finden Sie onlineunter:https://www.blb.nrw.de/BLB_Hauptauftritt/Presse/190903/index.phpPressekontakt:Silke SchenckBLB NRWLeiterin Presse und KommunikationTel.: +49 211 61700 836Original-Content von: BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuell