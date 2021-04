Landec-Aktien: Insider-Einkäufe!

Die Aktien von Landec Inc (NASDAQ:LNDC) stiegen um 5% gegenüber dem letzten Schlusskurs. Wynnefield Partners Small Cap Value Lp I hat am Donnerstag, den 15. April, ein Formular 4 bei der SEC eingereicht. Der Insider kaufte 165.564 Aktien zu $10,02 am Montag, den 12. April und kaufte 2.508 Aktien zu $10,09 am Dienstag, den 13. April. . Nach diesen Transaktionen stieg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung