Landbay entscheidet sich für Oracle NetSuite, um das Wachstum von Peer-to-Peer-Hypothekenkrediten zu beschleunigen

Von Zoopla unterstützter Buy-to-Let-Hypothekenkreditgeber zieltdarauf ab, britischen Vermietern bis 2020 1 Mrd. £ zu leihen.London (ots/PRNewswire) - SUITECONNECT -- Die schnell wachsendeBuy-to-Let-Hypothekenbank Landbay (https://landbay.co.uk/) hat sichfür Oracle NetSuite entschieden, ihren Marktplatz fürBuy-to-Let-Hypotheken zugänglicher für Investoren, Kreditnehmer undMakler gestalten. Mit NetSuite wird Landbay in der Lage sein, mehrBenutzer für seine Plattform zu gewinnen, indem es dieEntscheidungsfindung beschleunigt und damit Kreditanträge zehnmalschneller bearbeiten kann als andere Kreditgeber.Landbay wurde 2014 gegründet und bietet Vermietern preiswertereBuy-to-Let-Hypotheken und einen direkten Zugang zum lukrativenHypothekenmarkt für Einzelinvestoren. Angesichts des sichbeschleunigenden Wachstums und der ehrgeizigen Pläne, bis 2020 zehnProzent des gesamten spezialisierten Buy-to-Let-Marktes inGroßbritannien abzudecken, benötigte Landbay eine einheitliche undflexible Geschäftsplattform, die sich an die sich änderndenGeschäftsanforderungen anpassen kann. Um diese Anforderungen zuerfülle und darüber hinaus eine Echtzeitübersicht über das gesamteUnternehmen zu erhalten und die Zeit für die Ausführung von Berichtenzu verkürzen, entschied sich Landbay für NetSuite."Landbay expandiert sehr schnell und um dieses Wachstum zuunterstützen, brauchten wir eine Technologieplattform, die es unsermöglicht, schnelle Entscheidungen zu treffen und gleichzeitigwettbewerbsfähige Produkte für unsere Kreditnehmer und Kreditgeberanzubieten", sagte Julian Cork, Chief Operating Officer von Landbay."Für uns bedeutet Wachstum, mehr Menschen als Investoren zu gewinnenund den Vermietern mehr Hypotheken zur Verfügung zu stellen. Deswegenmüssen wir auf beiden Seiten wettbewerbsfähige Preise anbieten.NetSuite unterstützt dieses Ziel, indem es uns die notwendigenErkenntnisse liefert und unserem Team mehr Zeit gibt, um die bestenHypothekenprodukte für Vermieter und Investoren zu entwickeln."Mit NetSuite wird Landbay in der Lage sein, seinen Kreditgebernund Kreditnehmern ein überlegenes Erlebnis zu bieten, indem esschnellere Marktkenntnisse bereitstellt, die es seinen Mitarbeiternermöglichen, schnellere Entscheidungen über Hypothekenanträge undInvestorenanmeldungen zu treffen. Dadurch ist Landbay in der Lage,jeden Kreditantrag in nur 48 Stunden zu genehmigen, während derBranchendurchschnitt bei drei Wochen liegt. NetSuite wird auch dazubeitragen, dass sich die Mitarbeiter von Landbay weniger Zeit füradministrative Aufgaben aufwenden müssen und mehr Zeit für dieEntwicklung innovativer Kreditprodukte zur Verfügung haben."Das beeindruckende Wachstum von Landbay beruht auf einem Produkt,das zugängliche, wettbewerbsfähige Renditen für Investoren undwettbewerbsfähige Preise für Kreditnehmer bietet", sagte Nicky Tozer,EMEA VP, Oracle NetSuite. "Durch die Führung seines Geschäfts aufNetSuite verfügt Landbay über eine solide Grundlage für Wachstum undkann seine Zeit und Ressourcen darauf konzentrieren, seinen Kundenweiterhin marktführende Produkte und Dienstleistungen anzubieten."Informationen zu LandbayLandbay wurde 2014 gegründet und ist eine Marktplatz-Plattform fürerstklassige Wohnhypotheken. Mit der Finanzierung durch private undinstitutionelle Investoren nutzt Landbay diePeer-to-Peer-Technologie, um die Buy-to-Let-Hypothekenverantwortungsvoller Vermieter zu finanzieren.Landbay ist von der EZV zugelassen und reguliert, aberPeer-to-Peer-Kredite werden nicht durch das FSCS abgedeckt. DasKapital der Anleger ist gefährdet. Investitionen sind ab £100möglich, die angebotenen Zinssätze liegen bei bis zu 3,54%(annualisiert).Für Kreditnehmer sind die Landbay-Produkte über ihreakkreditierten Maklerpartnerschaften erhältlich.Landbay ist Mitglied von UK Finance und eines von acht Mitgliedernder Peer-to-Peer Finance Association. Das Unternehmen hat seinen Sitzin London (GB). Weitere Informationen finden Sie unterwww.landbay.co.uk und intermediaries.landbay.co.uk(http://intermediaries.landbay.co.uk/).Informatione zu Oracle NetSuiteSeit mehr als 20 Jahren unterstützt Oracle NetSuite Unternehmenbei Wachstum, Skalierung und Anpassung an den Wandel. NetSuite bieteteine Reihe von Cloud-basierten Anwendungen, darunter Finanzwesen /Enterprise Resource Planning (ERP), Personalwesen, ProfessionalServices Automation und Omnichannel Commerce, die von mehr als 15.000Kunden in 203 Ländern und abhängigen Gebieten genutzt werden.Für weitere Informationen besuchen Sie bittehttp://www.netsuite.comFolgen Sie dem Cloud-Blog (http://www.netsuiteblogs.com/) und derFacebook (https://www.facebook.com/NetSuiteEMEA)-Seite von NetSuitesowie @NetSuiteEMEA auf Twitter (https://twitter.com/netsuiteemea)für Echtzeit-Updates.Informationen zu OracleDie Oracle Cloud bietet komplette SaaS-Anwendungssuiten für ERP,HCM und CX sowie erstklassige Datenbanken für Platform as a Service(PaaS) und Infrastructure as a Service (IaaS) in Rechenzentren inganz Amerika, Europa und Asien. 