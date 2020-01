Berlin (ots) - Der PR-Dienstleister Landau Media startet mit einem neuenVeranstaltungsformat ins neue Jahr. Am 29. Januar 2020 veranstaltet der BerlinerMedienbeobachter erstmals die "Landau Media Fishbowl".Talk-Gäste bei der Premiere in Berlin sind Dorothee Bär, Staatsministerin beider Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung undAnna-Lena Müller, die im Global Content Hub die Digital-Strategie von Volkswagenmitverantwortet. Die Moderation übernehmen die Journalisten Franziska Bluhm undJens Stoewhase. Die Veranstaltung ist bereits ausgebucht."Wir leben in Zeiten, in denen jeder vernetzt, mobil und 'always on' ist. Dochwie dringen Botschaften wirklich zu allen durch? Wie gelingt es Unternehmen undder Politik, Menschen abzuholen, Brücken zu bauen und sie ins digitale Zeitaltermitzunehmen? Dazu wollen wir Dorothee Bär und Anna-Lena Müller zu Wort kommenlassen", so Beate Kiep, Mitglied der Geschäftsleitung bei Landau Media. "Wirfreuen uns sehr auf unsere kompetente und hochkarätig besetzte Runde bei unsererAuftaktveranstaltung in Berlin und über das große Interesse an unserem neuenFormat, für das bereits alle Plätze vergeben sind".Die Landau Media Fishbowl greift das Veranstaltungskonzept derFishbowl-Diskussion auf. Hierbei sitzen die Referent*innen und Moderator*innenim Innenkreis und sprechen über das Thema. Drumherum - wie in einemGoldfischglas - nehmen die Zuhörer*innen Platz. Dadurch ist jeder "näher dran"und kann sich zudem in gewissem Maße am Gespräch beteiligen. Der Titel derAuftaktveranstaltung lautet "Digital Deep Dive: Wieviel Personality brauchtDigitalisierung in Politik & Wirtschaft?".Eckdaten:Landau Media Fishbowl"Digital Deep Dive: Wieviel Personality braucht Digitalisierung in Politik &Wirtschaft?"29. Januar 2020, BerlinGäste:Dorothee Bär, MdB, Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte derBundesregierung für DigitalisierungAnna-Lena Müller, Global Content Hub, Volkswagen AGModeration:Franziska Bluhm, Digital-Beraterin, Journalistin, Co-Gründerin "GoldeneBlogger", Beirat Grimme-InstitutJens Stoewhase, Gründer Electrive.net, Geschäftsführer rabbit publishingHashtag: #LMFishbowlDie Landau Media Fishbowl wendet sich ausschließlich an geladene Gäste. DieVeranstaltung ist bereits ausgebucht und eine Warteliste eingerichtet. Für dieWarteliste können Sie sich hier registrieren: www.landaumedia.de/fishbowlÜber Landau Media:Die Berliner Landau Media GmbH & Co. KG ist einer der führenden Anbieter imBereich Medienbeobachtung und Medienresonanz-Analysen in Deutschland, Österreichund der Schweiz. Mit mehr als 280 Mitarbeitern erstellt Landau Media Analysenund Pressespiegel aus den Inhalten aus Print, Online, Social Media, TV, Hörfunkund Nachrichtenagenturen. Das Unternehmen ist seit 23 Jahren erfolgreich amMarkt tätig und betreibt neben dem Firmensitz in Berlin Repräsentanzen inDüsseldorf, Stuttgart, Hamburg und mit der Landau Media Schweiz AG einenStandort in Zürich.Pressekontakt:Landau Media GmbH & Co. KGBeate KiepTelefon: +49 (0)30 / 202 42-170kiep@landaumedia.deFriedrichstraße 3010969 Berlinwww.landaumedia.dewww.medienrot.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/38836/4493736OTS: Landau Media GmbH & Co. KGOriginal-Content von: Landau Media GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell