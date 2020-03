Landarzt bestätigt: Zirbe wehrt Bakterien ab!

Turracher Höhe (ots) - Landarzt Dr. Wolfgang Hofmeister spricht im Video fürZIRBELLE über die schützende Bakterienabwehrfunktion der ZirbeLandarzt Dr. Wolfgang Hofmeister arbeitet seit Jahrzehnten in seiner Praxis inden Nockbergen mit der heilenden Kraft der Zirbe. Er ist von der neuenNaturkosmetiklinie ZIRBELLE überzeugt. Im Video bestätigt er die enorme Wirkungund Selbstheilungskraft der Königin der Alpen."Die Zirbe ist ein besonderer Nadelbaum, denn er wächst hinauf bis zu 2.800Meter Seehöhe. Dort findet man die meisten Inhaltsstoffe. Gerade in der RegionTurracher Höhe mitten im größten, zusammenhängenden Zirbenwald Europas bildensich die besten ätherischen Öle aus dem Gneis und Granit.Das Alpenwunder zählt zu den längstlebenden Bäumen und kann bis zu 1.000 Jahrealt werden. Sie wird seit Jahrhunderten in der Volksheilkunde verwendet. DieZirbe hat massive Selbstheilungskräfte, denn wenn sie beschädigt wird, heilt siesich selbst wieder.Die ätherischen Öle wirken über das limbische System, sie verbessern dasSchlafverhalten, wirken auf den Gehirnstamm und auf das Herz- Kreislaufsystem.Die Zirbe wehrt Bakterien ab. Kolibakterien konnten auf der Zirbe nicht wachsen!Sie schützt sich selbst gegen Bakterienbelastungen. Wir können die förderlicheWirkung verwenden, um uns vor Bakterienbelastung zu schützen. Speziell auch inder Vorsorgemedizin. Die äußerliche Anwendung mit Salben wirktentzündungshemmend", ist der Landarzt überzeugt.Das gesamte Repertoire der Naturkosmetiklinie ZIRBELLE finden Sie im Webshopunter www.zirbelle.at.Pressekontakt:ZIRBELLE(R)Mag. Christina BrandstätterTurracherhöhe 17, 9565 Turracher Höhemailto:bestellung@zirbelle.atwww.zirbelle.at (http://www.zirbelle.at)Weiteres Material: www.presseportal.de(https://www.presseportal.de/pm/136703/4540844)OTS: ZIRBELLEOriginal-Content von: ZIRBELLE, übermittelt durch news aktuell