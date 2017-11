Land verkauft Schloss Kalkum

Düsseldorf (ots) - Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW)hat ein Bieterverfahren für das geschichtsträchtige Wasserschlossgestartet. Bis zum 16. Februar können Investoren im Zuge der erstenStufe des Bieterverfahrens Angebote abgeben.Der Düsseldorfer Immobilienmarkt ist seit gestern um eineAttraktion reicher: Schloss Kalkum im Nordosten des DüsseldorferStadtgebiets. Am 06.11. hat der BLB NRW als Eigentümer das Objekt zumVerkauf ausgeschrieben. Bis zum 16. Februar müssen interessierteKäufer ihr Angebot beim Immobilienunternehmen des Landes abgegebenhaben. Dann endet die erste Angebotsrunde, die allerdings nur denAuftakt zu einem mehrstufigen Bieterverfahren macht. Bis dasTraumschloss, das gerade einmal 10 km Luftlinie von der DüsseldorferInnenstadt entfernt liegt, rechtskräftig verkauft ist, wird es nocheine Weile dauern.Schlosspark und Veranstaltungen bleiben Öffentlichkeit erhaltenAls wirtschaftlich arbeitendes Unternehmen muss der BLB NRW dasfür Landeszwecke nicht mehr benötigte Schloss zum bestmöglichen Preisverkaufen. "Aber Schloss Kalkum ist nicht einfach nur eine Immobilie,es ist ein Stück regionaler Geschichte", sagt Noemi David, LeiterinAn- und Verkauf beim BLB NRW. David und ihre Mitarbeiter habendeshalb in den vergangenen Wochen zahlreiche Gespräche mit lokalenVereinen, Initiativen und Institutionen geführt, um den öffentlichenBelangen beim Verkauf von Schloss Kalkum Rechnung zu tragen.Das Ergebnis: Der südwestliche Eckbereich des Schlosses mit seinenhistorischen Sälen und der Innenhof müssen für öffentlicheVeranstaltungen wie das Martinsfest und die Schlosskonzertezugänglich bleiben. Und auch der Schlosspark wird den Bürgerinnen undBürgern dauerhaft offenstehen. "Das sind verbindliche Vorgaben, diewir im Verkaufsexposé klar benennen", erklärt David. Auch könnenmögliche Käufer ihr Nutzungskonzept nur mit Rückendeckung der Stadtund in Abstimmung mit dem Denkmalschutz realisieren. Das mehrstufigeVerkaufsverfahren des BLB NRW sieht deshalb ein Zeitfenster vor, indem die Bieter ihre Nutzungsidee mit der Stadt auf Umsetzbarkeitprüfen sollen.Immobilie mit großem Potential - auch für gemischte NutzungDie besondere Architektur des Schlosses, seine Bekanntheit weitüber Düsseldorf hinaus und die sehr gute Lage in der Stadt eröffnenvielversprechende Nutzungsmöglichkeiten. "Hier könnte zum Beispieleine gemischte Nutzung aus Wohnen, Arbeiten und Kultur entstehen",sagt David.Seine heutige, barocke Form erhielt Schloss Kalkum im 18. und 19.Jahrhundert. Die Ursprünge der Entstehung gehen jedoch bis auf dieerstmalige Erwähnung des Bauwerks im 9. Jahrhundert zurück.Das Verkaufsexposé finden Sie auf www.blb.nrw.de unterImmobilienangebote > Verkäufe.Dach- und Fassadensanierung erhalten Denkmalwert des GebäudesZuletzt war Schloss Kalkum Standort des HauptstaatsarchivsNordrhein-Westfalen, das 2014 in das neue Landesarchiv im DuisburgerInnenhafen gezogen ist. Seitdem saniert der BLB NRW das BaudenkmalSchritt für Schritt, um Bausubstanz und Denkmalwert des Gebäudes zuerhalten. Zunächst wurde bis 2016 das Schlossdach saniert.Dieses Jahr hat der BLB NRW u.a. Schäden an der Fassadebegutachtet, den Putz analysiert und ein Farbgutachten erstellt, umdie Fassadensanierung ab Frühjahr 2018 vorzubereiten. EinenVorgeschmack auf die neue Fassade werden Spaziergänger schon in dennächsten Wochen erhalten. Dann wird der BLB NRW ein etwa 2Quadratmeter großes Stück der Außenfassade als Musterfläche erneuern.Die Musterfassade wird leicht zu erkennen sein, denn sie trägt dannwieder das ursprüngliche, kräftige Rot, das die mittlerweileausgewaschene Schlossfassade einst zierte.Einen Bericht zum Schloss Kalkum (mit Bildern) finden Sie auch aufder Website des BLB NRW unterhttps://www.blb.nrw.de/BLB_Hauptauftritt/Einblicke/kalkum/index.phpZahlen und Fakten:- Entstehung: 18. und 19. Jahrhundert (heutiges Erscheinungsbild)- Denkmalschutz: ja- Bruttogrundfläche: ca. 9.300m²- Grundstück: ca. 88.000m²- Entfernung zum Flughafen: ca. 3km- Entfernung zur Innenstadt: ca. 10kmÜber den BLB NRWDer BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien desLandes Nordrhein-Westfalen. Mit mehr als 4.100 Gebäuden, einerMietfläche von etwa 10,2 Millionen Quadratmetern und jährlichenMieterlösen von rund 1,3 Milliarden Euro verwaltet der BLB NRW einesder größten und anspruchsvollsten Immobilienportfolios Europas. SeineDienstleitung umfasst unter anderem die Bereiche Entwicklung undPlanung, Bau und Modernisierung sowie Bewirtschaftung und Verkauf vontechnisch und architektonisch hoch komplexen Immobilien.Der BLB NRW versteht sich als Vorbild für ein zukunftsfähigesImmobilienmanagement. In der partnerschaftlichen und transparentenZusammenarbeit mit seinen Kunden - Hochschulen, Finanzverwaltung,Polizei, Justiz und Justizvollzug - setzt der BLB NRW die bau- undklimapolitischen Ziele des Landes um. Darüber hinaus plant und realisiert er die zivilen und militärischen Baumaßnahmen des Bundesin Nordrhein-Westfalen.