Mainz (ots) -Seit 17 Jahren sind die Bundeswehr und andere internationaleTruppen in Afghanistan stationiert. Doch die Taliban sind dort wiederauf dem Vormarsch. Der mehrfach ausgezeichnete Kriegsreporter AshwinRaman ist für das ZDF-"auslandsjournal" erneut in das Land gereistund trifft in Mazar-e-Sharif, im Camp Marmal der Bundeswehr, auf einehilflose Truppe, deren Auftrag es ist, die afghanische Armee zuberaten und auszubilden. Doch die Strategie der NATO, die afghanischeArmee stärker in die Verantwortung zu nehmen, ist gescheitert. Das"auslandsjournal" berichtet am Mittwoch, 19. September 2018, 22.15Uhr, unter anderem über die Bundeswehr in Afghanistan. Um 0.45 Uhrist dann die "auslandsjournal"-Doku "Im Land der Taliban - Der langeKrieg am Hindukusch" im ZDF zu sehen.Ashwin Raman ist dabei, wenn die Bundeswehrsoldaten zum ersten Malseit drei Jahren Masar-e-Sharif verlassen und ins 300 Kilometerentfernte Maimana fliegen, um dort die afghanische Armee im Kampfgegen die Taliban zu unterstützen. Die Soldaten erleben, welchunzuverlässiger Partner die afghanische Armee ist: Von der Bundeswehrgelieferte Ausrüstung wird geplündert, ein afghanischer Elitesoldatberichtet, wie schlecht die Armee ausgebildet ist und wie gering dieKampfmoral sei. Dies hat sich im August auch in der Stadt Ghazni, die100 Kilometer von Kabul entfernt liegt, deutlich gezeigt.Taliban-Kämpfer haben in kurzer Zeit den Großteil der strategischwichtig gelegenen Stadt mit 270.000 Einwohnern erobern können.In Kabul trifft Ashwin Raman einen Mitbegründer der Taliban. AkbarAgha lebt in einem beschaulichen Vorort und bezieht monatlich 1.000Dollar von der afghanischen Regierung - ein unglaubliches Arrangementmit einem Regimegegner. Direkt nach dem Interview mit Raman hatteAgha Besuch von mehreren Taliban-Führern.Ashwin Raman ist seit den 1970er Jahren Kriegsreporter, zunächstfür Zeitungen und Zeitschriften. 1978 filmte er in Nicaragua -"Sandinistas" war sein erster Dokumentarfilm. Etwa 200 weiterefolgten, unter anderem über Afghanistan, Somalia, Syrien und Irak.Für seine Arbeiten wurde er unter anderem mit dem InternationalenRory Peck Award, dem Deutschen Fernsehpreis und dem Grimme-Preisausgezeichnet.ZDFinfo sendet die Dokumentation "Im Land der Taliban - Der langeKrieg am Hindukusch" am Freitag, 21. September 2018, 9.15 Uhr.https://presseportal.zdf.de/pm/auslandsjournal-2/https://auslandsjournal.zdf.dehttps://heute.dehttps://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFheuteAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournalPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell