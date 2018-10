Bio-Rad Laboratories: Das macht sprachlos!

Der Kurs der Aktie Bio-Rad Laboratories stand am 04.10.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse New York bei 300,61 USD. Der Titel wird der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Bio-Rad Laboratories auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Bio-Rad Laboratories liegt mit einem Wert von 62,6 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 27 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Medical Equipment & Devices" von 49,15. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Für Bio-Rad Laboratories liegen aus den letzten zwölf Monaten 5 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 332,5 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (300,61 USD) könnte die Aktie damit um 10,61 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Bio-Rad Laboratories-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Health Care") liegt Bio-Rad Laboratories mit einer Rendite von 33,39 Prozent mehr als 14 Prozent darüber. Die "Medical Equipment & Devices"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 22,33 Prozent. Auch hier liegt Bio-Rad Laboratories mit 11,05 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.