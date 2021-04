Land Rover: Chip-Mangel lässt Produktion stoppen!

Tata Motors Ltd’s (NYSE:TTM) Jaguar Land Rover Automotive Plc (JLR) wird die Produktion in den britischen Fabriken Castle Bromwich und Halewood für einen begrenzten Zeitraum stilllegen, berichtet der Guardian.

In den Fabriken sind 6.000 Mitarbeiter beschäftigt. Laut Bloomberg wird die Schließung am 26. April beginnen. Damit reiht sich JLR in die wachsende Liste von Autoherstellern ein, die sich aufgrund der weltweiten Halbleiterchip-Krise ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung