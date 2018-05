Land Rover: Auf den Spuren des Ur-Vaters

mid Groß-Gerau – 70 Jahre ist es jetzt her, da erblickte der erste Land Rover in Amsterdam das Licht der Welt. Das Jubiläum würdigt die Marke unter anderem mit einer Online-Übertragung der Feierlichkeiten im Land Rover Classic Center im britischen Coventry. Auch in Deutschland wird der runde Geburtstag gefeiert: Im Land Rover Experience Center in Wülfrath bei Düsseldorf stehen die Kult-Geländewagen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.