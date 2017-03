LandFrauen: Stimmgewaltig. Mitbestimmend. Mittendrin. / Deutscher LandFrauenverband in Vorfreude auf die Aktionstage 2017

Berlin (ots) - Die Aktionstage des Deutschen LandFrauenverbands(dlv) finden in diesem Jahr mit der Unterstützung neuer Partnerstatt: Manuela Schwesig, Bundesministerin für Familie, Senioren,Frauen und Jugend, ist Schirmherrin über die Vielzahl bundesweiterVeranstaltungen und die Zeitschrift Brigitte Wir verstärkt den Chorder Stimmen, die von den Aktivitäten berichten. "LandFrauen:Stimmgewaltig. Mitbestimmend. Mittendrin." - unter diesem Motto sinddie LandFrauen bundesweit von April bis September aktiv. Ob mitPodiumsdiskussionen, Infoständen oder bei Sommerfesten, Treffen mitBürgermeistern und Chorauftritten, vielfältig machen LandFrauen ihreAnliegen sichtbar."Ich unterstütze die LandFrauen, weil sie sich für ein besseresLeben in den ländlichen Regionen einsetzen - sei es im Bereichehrenamtliches Engagement, einer Willkommenskultur für Flüchtlingeoder die Zukunft der Landwirtschaft. Die LandFrauen bilden mit ihrenNetzwerken eine starke Gemeinschaft, von der alle profitierenkönnen", so die Schirmherrin der Aktionstage Manuela Schwesig,Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.Los geht es am 23. April 2017 auf der InternationalenGartenausstellung (IGA) in Berlin. Der dlv lockt zum festlichenAuftakt ab 11.00 Uhr LandFrauen, Besucherinnen und Besucher zum Startmit einem Bühnenprogramm ganz im Sinne des Mottos. "Die Aktionstagesind eine wunderbare Gelegenheit stimmgewaltig für die Interessen derLandFrauen einzutreten. Machen wir Werbung in eigener Sache. Dass wirdas Landleben durch unser herzliches Miteinander bereichern, isthinlänglich bekannt, aber LandFrauen leisten viel mehr und das werdenwir im Wahljahr deutlich machen", erklärt Brigitte Scherb,dlv-Präsidentin.Begleitet werden die Aktionstage von der VideoaktionStimmgewaltig. Wir laden alle LandFrauen ein, sich an der Videoaktionzu beteiligen mit Klatschpappen, Stimmen und Händen. Nehmen Sie einkurzes Video auf und senden es an den Deutschen LandFrauenverband.Informationen, die Anmeldung der Aktionstage, dieStimmgewaltig-Videos finden Sie unterwww.landfrauen.info/mitmachen/aktionstagePressekontakt:Deutscher LandFrauenverband e.V. (dlv)Astrid FalterTel: 030-28 44 929 14presse@landfrauen.infoOriginal-Content von: Deutscher LandFrauenverband e.V., übermittelt durch news aktuell