Lancet Infectious Diseases veröffentlicht unabhängige doppelblinde Studie zur Validierung der Wirksamkeit von MeMeds Immunoxpert(TM)-Bluttests, akkurat zwischen bakteriellen und viralen Infekten bei Kindern unterscheiden zu können

Tirat Carmel, Israel (ots/PRNewswire) -Die Nutzung von ImmunoXpert weißt das Potenzial auf, dasPatientenmanagement zu verbessern und die Arzneimittelresistenzaufgrund von übermäßiger Antibiotikaeinnahme zu reduzieren.ImmunoXpert hat Routineuntersuchungen bei weitem übertroffenMeMed Ltd. gab heute bekannt, dass Lancet Infectious Disease dieErgebnisse der doppelblinden, international und extern an mehrerenZentren durchgeführten OPPORTUNITY (http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(16)30519-9/fulltext)-Studie zurUntersuchung von Kindern veröffentlicht hat, die von Forschern derUniversitätsklinik in Utrecht geleitet wurde. Die Studie OPPORTUNITYerfüllte ihren primären Endpunkt, womit unabhängig bestätigt wurde,dass mit dem neuartigen Bluttests von MeMed, ImmunoXpert, akkuratzwischen bakteriellen und viralen Infektionen in Kindernunterschieden werden kann. Zudem wurde nachgewiesen, dass ImmunoXpertgegenüber Routineuntersuchungen bei weitem besser ist.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/451805/MeMed_Ltd_Logo.jpg )"Die Ergebnisse übertreffen unsere Erwartungen", erklärteProfessor Dr. Louis J. Bont, MD, Abteilung für pädiatrischeImmunologie und Infektionskrankheiten, Universitätsklinik, Utrecht(Niederlande), und Forschungsleiter. "Wir haben unabhängig bestätigt,dass der Test bei Kindern sehr genau ist, mit bedeutend bessererDiagnose im Vergleich zu einem der Routinetests, die wir gegenwärtignutzen. Es weißt das Potenzial auf, uns bedeutend bei der Reduzierungder übermäßigen Einnahme von Anitbiotika zu unterstützen und damitgegen die Bakterienresistenz vorzugehen. Laut unserem Wissensstandhandelt es sich um die erste doppeblinde prospektiveValidierungsstudie für ein diagnostisches Werkzeug mit dem zwischenbakteriellen und viralen Infektionen unterschieden werden kann.""MeMed nahm das ungewöhnliche Risiko in Kauf, führenden Expertenzu erlauben, seinen Test doppelblind und unabhängig zu bewerten. Wirsind begeistert, dass die neuen Ergebnisse die Forschungsbefundeunserer vorherigen Studie CURIOSITY (http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0120012) bestätigen", erklärte Dr.Eran Eden, MeMed CEO. "Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein inunseren kontinuierlichen Bemühungen, klinische Beweise höchsterQualität zu schaffen, die unsere Tests unterstützen.""Entgegen vieler traditioneller Diagnoseverfahren, die daraufausgerichtet sind, krankheitsverursachende Viren und Bakterien zuerkennen, liegt der Fokus bei ImmunoXpert auf dem Immunsystem, woMarker identifiziert werden, die anzeigen, ob der Patient gegen einebakterielle oder virale Infektion kämpft", erklärte Dr. Kfir Oved,MD, MeMed Chief Technology Officer. "Dieser auf dem Immunsystembasierende Ansatz überwindet die inhärenten Beschränkungen vielertraditioneller Diganosetools. Er ist schnell und genau und kannInfektionen diagnostizieren, die nicht einfach zugänglich sind, wiePneumonie.Die Studie untersuchte 577 Kinder im Alter von 2 bis 60 Monatenmit Infektionen der unteren Atemwege oder Fieber ohne Quelle.ImmunoXpert konnte sehr deutlich zwischen klaren bakteriellen undviralen Infektionen unterscheiden; die Sensibilität lag bei 88 %, dieGenauigkeit bei 93 % und der negative Vorhersagewert bei 98 %.ImmunoXpert übertraf Routinetests und reduzierte die Anzahl an Fällenum mehr als 50 % bei denen virale Infektionen fäschlicherweise alsbakterielle diagnostiziert wurden. Diese Ergebnisse hoben dasbedeutende Potenzial von ImmunoXpert hervor, die unnötige Vergabe vonAntibiotika zu reduzieren.Bakterielle und virale Infektionen sind klinisch oftmals nichtunterscheidbar und führen daher zu einer übermäßigen Vergabe vonAntibiotika. Damit wird zur Verbreitung von Antibiotikaresistenzbeigetragen, die, laut der Weltgesundheitsorganisation, das Ausmaßeiner Krise annimmt.[1]Paradoxerweise führt die UnfähigkeitInfektionen schnell zu unterscheiden auch zu einer nichtausreichenden Nutzung von Antibiotika. Es wird geschätzt, dass diesin 20 bis 40 % der Fälle aller bakterieller Infektionen auftritt,womit Patienten Komplikationen ausgesetzt sind und die Kosten für dasGesundheitswesen steigen.[2] Ein Test, der schnell und genau zwischenbakteriellen und viralen Infektionen unterscheiden kann, hat dasPotenzial, das Patientenmanagement zu verbessern, indem ÄrztenInformationen bereitgestellt werden, die sie beiBehandlungsentscheidungen unterstützen und womit sowohl dieübermäßige als auch die nicht ausreichende Nutzung von Antibiotikareduziert wird.MeMed wird auch weiterhin mit klinischen Meinungsführern an einerReihe von großen, klinischen, an mehreren Zentren durchgeführtenStudien zusammenarbeiten, an der mehr als 10.000 Patiententeilnehmen. Darüber hinaus gibt es für das Jahr 2017 Pläne klinischeStudien in den USA durchzuführen. Das Unternehmen wird mitinternationalen Stakeholdern aus Industrie und Regierungzusammenarbeiten, um die weltweite Verfügbarkeit seiner Tests zuvereinfachen.Informationen zu MeMedMeMed hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Patientendurch Forschung, Entwicklung und Kommerzialisierung vonbahnbrechenden Tests, die den Immunzustand des Körpers überwachen, zuverbessern. Seine Tests dekodieren die spezifischen Immunantwortenauf verschiedene Gesundheits- und Erkrankungszustände. DasUnternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von schnellen,genauen und umsetzbaren Diganoselösungen für akuteInfektionskrankheiten und entzündliche Erkrankungen im Krankenhausund in der Gemeinschaft. Für den ersten Test, ImmunoXpert, konntebewiesen werden, dass er genau zeigen kann, ob ein Patient einebakterielle oder virale Infektion hat, und das Ziel war, Ärzten dieMöglichkeit zu geben, bessere Entscheidungen für die Behandlung mitAntibiotika zu geben. ImmunoXpert ist für die klinische Nutzung inder Europäischen Union, in der Schweiz und in Israel zugelassen. Eswird derzeit erstmals in diesen Gebieten verteilt und eine größerangelegte kommerzielle Einführung ist in Bearbeitung. Die zweiteGeneration von MeMeds Tests für eine schnelle (innerhalb von Minuten)Point-of-Care-Untersuchung wird derzeit entwickelt. Für weitereInformationen besuchen Sie bitte:http://www.me-med.com1. WHO | WHO Director-General briefs UN on antimicrobialresistance athttp://www.who.int/dg/speeches/2016/antimicrobial-resistance-un/en/2. Craig, J.C. et al. BMJ 340, c1594 (2010).Pressekontakt:Betsy Stevenson(M) +1-860-984-1424stevenson.betsy@gmail.comKontakt Business Development:Asi Cohen-Dotan, PhDTelefon: +972-4-8500302asi.cohen@me-med.comOriginal-Content von: MeMed Ltd, übermittelt durch news aktuell