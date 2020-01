Berlin (ots) - Der amerikanische Popstar Lana Del Rey erhält den SoundcheckAward 2019 für das Album "Norman Fucking Rockwell!". radioeins vom rbb undTagesspiegel vergeben den Preis zum elften Mal.Die Jury - bestehend aus radioeins-Musikchefin Anja Caspary, Kai Müller vomTagesspiegel sowie Andreas Müller und Torsten Groß, den Gastgebern desradioeins-Soundchecks - entschied sich für Lana Del Rey und ihr Album "NormanFucking Rockwell!", "weil es virtuos mit den Erwartungen an einen weiblichenPopstar spielt und die amerikanische Lebensart gleichzeitig feiert undunterläuft" (Kai Müller). Norman Rockwell war ein US-amerikanischer Illustrator,der für die typisch weiße amerikanische heile Welt der 1950er Jahre steht.Der Preis wird in Form eines Bildes überreicht, das der New Yorker Grafiker OttoSteininger für die Gewinnerin gestalten wird. Die Inspiration dazu kommt vomSiegeralbum. Zu den bisherigen Preisträgern des Soundcheck Award, der seit 2009verliehen wird, zählen Anna Calvi, Kanye West, Neil Young, James Blake, KateTempest oder Tocotronic.Soundcheck - das musikalische Quartett auf radioeinsNominiert für den Soundcheck Award waren all jene Alben, die 2019 von sämtlichenTeilnehmerinnen und Teilnehmern der radioeins-Sendung "Soundcheck - dasmusikalische Quartett" als Hit bewertet worden waren. Jeden Freitag von 21.00bis 23.00 Uhr diskutieren vier Musikjournalistinnen und -journalisten aufradioeins über vier aktuelle Plattenveröffentlichungen und vergeben ihreWertungen. Die Meinungen der Soundchecker sind hemmungslos subjektiv, euphorischund polemisch - also immer voller Begeisterung für die Musik.Die erfolgreichsten Alben qualifizieren sich für die jährliche Endrunde undhaben Aussicht auf den Soundcheck Award.Pressekontakt:rbb Presse und InformationElisabeth SchwiontekTel 030 / 97 99 3 - 12 111rbb-presseteam@rbb-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4500757OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell