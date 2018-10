"Lamm. Das musst du probieren" macht Lust auf Lammgerichte

Heilbronn (ots) - Vom 03.11.2018 bis 04.11.2018 findet in derMünchner Zenith Kulturhalle eines der größten Food-FestivalsDeutschlands statt: Die eat&STYLE! Genussmenschen dürfen hier auf5.000 qm schlemmen, einkaufen und die aktuellen Trends rund umsKochen und Dekorieren entdecken. Zum ersten Mal ist dieses Jahr auch"Lamm. Das musst du probieren" dabei.Besucher der eat&STYLE in München erhalten am erstenNovemberwochenende die Gelegenheit, regionale und auch internationaleSpezialitäten zu verkosten und sich in diesem Zuge den einen oderanderen Tipp aus der Profiküche zu holen. "Lamm. Das musst duprobieren" passt auf dieser Food-Messe perfekt ins Ausstellerbild undwird hier am Stand C43 vertreten sein. Jung, modern und unkompliziertpräsentiert Otto-Gourmet-Koch Stefan Schneider leckere Lammgerichtefür die alltägliche Küche. Er gibt am Stand einige Tipps zurZubereitung von Lammfleisch und zeigt, worauf es bei dem zartenFleisch so ankommt. Dabei steht er den hungrigen Gästen für Fragenals professioneller Ansprechpartner zur Verfügung. Diese kommennatürlich auch kulinarisch auf ihre Kosten und können die frischzubereiteten Kreationen des Kochs am Stand probieren.Die von der EU mitfinanzierte Kampagne "Lamm. Das musst duprobieren" hat es sich zum Ziel gesetzt, europäisches Lammfleisch indas Bewusstsein junger Leute zu rufen. Europäisches Lammfleisch istlecker, einfach zuzubereiten und es stammt aus einer nachhaltigenSchafzucht. Mit diesen Kernbotschaften möchten dieWirtschaftsverbände für Lamm AHDB aus Großbritannien, Bord Bia ausIrland und Interbev aus Frankreich junge Verbraucher von europäischemLammfleisch überzeugen. Wer jetzt schon auf der Suche nachInspirationen ist, findet diese auf unserer Website unterwww.probierlamm.deDie Besucher auf der eat&STYLE können sich ihr eigenes Bild machenund die Kostproben von Stefan Schneider direkt testen. Ganz getreudem Motto "Das musst du probieren". Also, Servus München! Wir freuenuns auf euch!Pressekontakt:HETTENBACH GMBH & CO KGSabrina SchäferBereich Public RelationsWerderstraße 13474074 Heilbronn+49 7131-7930-103pr@hettenbach.deOriginal-Content von: Lamm. Das musst du probieren, übermittelt durch news aktuell