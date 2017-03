Lamm. Einfach Lecker Los Frühlingsrezept: Pitas mit Lammfleisch und Tzatziki gefüllt (FOTO)

Heilbronn (ots) -Pitas mit Lammfleisch und Tzatziki gefülltZubereitungs- und Kochzeit: 30 MinutenZutaten für 8 Personen:- 500 g Lammfilet- 4 große Fladenbrote/Pitas- ¼ Weißkohl- ½ Gurke- 200 g cremigen griechischer Joghurt- 2-3 Knoblauchzehen- 1 EL frische gehackte Minze- 1 gestrichenen EL frischer gehackter Dill- 1 EL frischer gehackter Thymian- 1 gehäufter EL getrockneter Oregano- 1 TL gemahlener Kümmel- 4 EL Olivenöl- 2 EL Weißweinessig- Salz und PfefferZubereitung:Zunächst die halbe Gurke längs halbieren und die Kerne sehrvorsichtig herauskratzen. Viel Salz auf die Gurke streuen und ineinem Sieb abtropfen lassen.Inzwischen das Lammfilet in kleine Stücke schneiden und in eineSchüssel geben. Nun 3 EL Öl, 1 oder 2 Knoblauchzehen, Thymian,Oregano, Kümmel, Salz und Pfeffer hinzufügen und vermischen. BeiRaumtemperatur einziehen lassen.Den Weißkohl sehr fein schneiden, den Weißweinessig darüber gebenund einziehen lassen.Nun die Gurke auspressen, um so viel Wasser wie möglich zuentfernen. Anschließend den griechischen Joghurt hinzufügen sowie dieMinze, Dill und 1 EL Öl. Bei Bedarf noch eine kleine zerdrückteKnoblauchzehe dazugeben. Alles umrühren und mit Salz und Pfefferabschmecken.Dann die kleinen Lammstücke bei mittlerer Hitze in einer großenPfanne anbraten, bis sie braun sind. Inzwischen das Fladenbrot ineinem Toaster erwärmen und in zwei Hälften schneiden.Alles zusammen servieren und je nach Geschmack die Pitas mitFleisch, Soße und Kohl füllen.Tipp: Wenn genügend Zeit vorhanden ist, können Sie das Fleischnoch länger marinieren, denn so können sich die Kräuter noch besserentfalten.Pressekontakt:HETTENBACH GMBH & CO KGSabrina SchäferBereich Public RelationsWerderstraße 13474074 Heilbronn+49 7131-7930-103presse@lammleckerlos.deOriginal-Content von: LAMM. EINFACH LECKER LOS, übermittelt durch news aktuell